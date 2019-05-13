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Пятницкий: «Огульная ставка на молодежь – не выход»

13 мая 2019, 22:55

Бывший игрок «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что делать очень большую ставку на молодежь - плохая затея для футбольного клуба.

Если команда борется за самые высокие места, вводить в состав по пять-шесть необстрелянных игроков неправильно. Это всегда вынужденная мера. И она ведет к нестабильности. Мы видим это сейчас на примере ЦСКА.

А «Спартак» нуждается в стабильности, здесь никто не даст раскачиваться пару-тройку сезонов. Поэтому огульная ставка на молодежь – не выход. Уверен, Кононов это понимает.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует изменить свою трансферную политику. 

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Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
14 мая в 08:22
Глупая логика глупого бывшего игрока.
Математику надо было в школе учить хоть немного
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 00:20
А ставить то не на кого,молодёжь ещё не поспела, а старикам пора на пенсию.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
14 мая в 00:20
так-то оно так...
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
13 мая в 23:56
Дело не в молодежи дело в тренере
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
13 мая в 23:36
Это провал Штирлиц!
handreb
handreb ответил Lucho Gonzalez
   67 / 840
13 мая в 23:21
Для спартака это выход! Выход в ФНЛ!
У спартака тоже талантливая молодежь, особенно, максимушка курьезноголовый.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 23:11
Выход один - огульная ставка на мешки!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 840
13 мая в 23:07
Для спартака это выход! Выход в ФНЛ!
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
13 мая в 23:03
Спартак еще 13 лет должен искать стабильности.
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