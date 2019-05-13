Пятницкий: «Огульная ставка на молодежь – не выход»

Бывший игрок «Спартака» считает, что делать очень большую ставку на молодежь - плохая затея для футбольного клуба.

Если команда борется за самые высокие места, вводить в состав по пять-шесть необстрелянных игроков неправильно. Это всегда вынужденная мера. И она ведет к нестабильности. Мы видим это сейчас на примере ЦСКА .

А «Спартак» нуждается в стабильности, здесь никто не даст раскачиваться пару-тройку сезонов. Поэтому огульная ставка на молодежь – не выход. Уверен, Кононов это понимает.