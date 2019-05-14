Газзаев: «Почему бы „Зениту“ не повторить путь „Аякса“ в ЛЧ?»

Экс-наставник ЦСКА оценил шансы «Зенита» на успешное выступление в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

На мой взгляд, чтобы решать в еврокубках самые серьёзные задачи, у «Зенита» есть все возможности – финансовые, инфраструктурные, трансферные. Какую именно задачу надо ставить? Считаю, в любом турнире надо стремиться к максимальному результату! И «Зенит» – не исключение. Нельзя говорить о желании «просто выйти из группы» и после этого бить себя в грудь. Плей-офф этой Лиги чемпионов много раз доказал, что в футболе нет ничего невозможного. Достаточно вспомнить, что буквально в одной минуте от [финала] Лиги чемпионов находился «Аякс» – клуб, который делает ставку на собственную академию и собрал состав без огромных финансовых вложений. Да и «Тоттенхэм» не входит в общепризнанную мировую элиту. Теперь все видят: доходить до высоких стадий могут не только гранды.

Необходимы правильно выстроенная трансферная и селекционная работа, высочайшая мотивация, продуманный тренировочный процесс, точный подбор тренерских и управленческих кадров. Так почему бы «Зениту» не повторить путь того же «Аякса» и не добраться до полуфинала или финала Лиги чемпионов?!

Напомню, что успешные игры наших клубов в ЛЧ и ЛЕ – это показатель качества и уровня развития футбола в стране. А если мы будем выбывать в 1/8 финала, проигрывая 18-й команде Испании, то и отношение ко всему нашему футболу будет соответствующим. Планка наших ожиданий и результатов на международной арене должна быть поднята очень высоко, иначе мы ничего не добьёмся.

Возможные трансферы Влашича и Фернандеса? Не буду говорить о конкретных футболистах. Если «Зенит» намерен добиться реальных успехов в Лиге чемпионов, ему нужно примерно 6-7 игроков уровня Халка. А будут ли это российские футболисты, адаптированные в России игроки или новички-иностранцы – не важно. Прошедшая Лига чемпионов показала, что пока мы по составу игроков до необходимого уровня не дотягиваем.