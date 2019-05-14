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Газзаев: «Почему бы „Зениту“ не повторить путь „Аякса“ в ЛЧ?»

14 мая 2019, 01:12

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы «Зенита» на успешное выступление в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

На мой взгляд, чтобы решать в еврокубках самые серьёзные задачи, у «Зенита» есть все возможности – финансовые, инфраструктурные, трансферные. Какую именно задачу надо ставить? Считаю, в любом турнире надо стремиться к максимальному результату! И «Зенит» – не исключение. Нельзя говорить о желании «просто выйти из группы» и после этого бить себя в грудь. Плей-офф этой Лиги чемпионов много раз доказал, что в футболе нет ничего невозможного. Достаточно вспомнить, что буквально в одной минуте от [финала] Лиги чемпионов находился «Аякс» – клуб, который делает ставку на собственную академию и собрал состав без огромных финансовых вложений. Да и «Тоттенхэм» не входит в общепризнанную мировую элиту. Теперь все видят: доходить до высоких стадий могут не только гранды.

Необходимы правильно выстроенная трансферная и селекционная работа, высочайшая мотивация, продуманный тренировочный процесс, точный подбор тренерских и управленческих кадров. Так почему бы «Зениту» не повторить путь того же «Аякса» и не добраться до полуфинала или финала Лиги чемпионов?! 

Напомню, что успешные игры наших клубов в ЛЧ и ЛЕ – это показатель качества и уровня развития футбола в стране. А если мы будем выбывать в 1/8 финала, проигрывая 18-й команде Испании, то и отношение ко всему нашему футболу будет соответствующим. Планка наших ожиданий и результатов на международной арене должна быть поднята очень высоко, иначе мы ничего не добьёмся. 

Возможные трансферы Влашича и Фернандеса? Не буду говорить о конкретных футболистах. Если «Зенит» намерен добиться реальных успехов в Лиге чемпионов, ему нужно примерно 6-7 игроков уровня Халка. А будут ли это российские футболисты, адаптированные в России игроки или новички-иностранцы – не важно. Прошедшая Лига чемпионов показала, что пока мы по составу игроков до необходимого уровня не дотягиваем.

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Все комментарии
дурман
дурман
   267 / 840
14 мая в 11:42
Виллереал протирает ручки
ballak144
ballak144
   371 / 840
14 мая в 10:30
Спасибо, настроение поднял
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 10:16
Усатый с Фурсиной на брудершафт пообщались!
ekliziast
ekliziast
   374 / 840
14 мая в 09:27
Газзаеву надо бы подумать насчёт объединённого чемпа с Окраиной. Сейчас самое время.
ekliziast
ekliziast ответил Против ЦСКА
   374 / 840
14 мая в 09:25
Как бы "Зенит" путь "Алании" не повторил.
После ухода питерских , повторит.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
14 мая в 09:00
Как бы "Зенит" путь "Алании" не повторил.
Project Pandora
Project Pandora
   533 / 840
14 мая в 08:25
Так они повторят этот путь, обязательно повторят. Только вылетят не в полуфинале, а на групповой стадии.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
14 мая в 08:24
Бухать надо менше, и будешь умным выглядеть
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
14 мая в 07:44
Укроп засох,теперь тюльпаны.
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
14 мая в 05:34
Усатый насмешил с самого утра, для начала играть надо научиться
Bastardo
Bastardo
   389 / 840
14 мая в 04:10
Не повторить потому, что у Аякса в международке игра есть, в отличие от Зенита
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
14 мая в 03:59
Аякс - клуб с мировым именем. Аякс - одна из лучших, если не лучшая, школа футбола. А кто такой Зенит? Зенит - дно, которое поддерживается за счет налогов обычных смертных россиян. Аякс приносит деньги, а Зенит их тратит. Аякс -мировой бренд, а Зенит - мировой позор. Так что Зениту кроме деревянного чемпионата ничего не светит, как и остальным клубам РФ. Это очень печально, но факт
Denkuz
Denkuz ответил Шишанутый
   86 / 840
14 мая в 02:47
Скорее Зенит повторит путь Монако в ЛЧ а когда Газпрому наскучит этот проект то и в чемпеонате отправившись назад в ФНЛ.
Давно подобной глупости не слышал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 02:30
"Прошедшая Лига чемпионов показала, что пока мы по составу игроков до необходимого уровня не дотягиваем."...)))

Прошедшая ЛЧ показала что мы и до 3-го места в группе не дотягиваем..))
Не говоря уж об "неободимом уровне".....
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 02:15
Пока этот состав "Зенита" только для Лиги Европы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 02:07
Если я правильно понял....
Валерий Георгиевич не прочь посмотреть на Влашича и Марио в Зените...))

Хотя реплика про 6-7 Халков - скорей всего спонтанна.......
Он не может не знать сколько стоят нынче в европах игроки "уровня Халка"....
6-7 игроков "уровня Халков" - это примерно бюджет 5-ти первых клубов таблицы РПЛ...)))
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
14 мая в 02:02
Скорее Зенит повторит путь Монако в ЛЧ а когда Газпрому наскучит этот проект то и в чемпеонате отправившись назад в ФНЛ.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
14 мая в 02:00
6 - 7 игроков уровня Халка? Он совсем спятил?
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 01:30
А чего бы тебе , Валера , не тряхнуть стариной и самому бы не попробовать??? У нас почти все клубы с небольшим бюджетом.
Языком молотить легко, а вот дело сделать труднее!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 01:25
Пффф
Это уже не смешно
parallels
parallels
   5 / 840
14 мая в 01:22
вот теперь все псевдоэксперты годами будут указывать на аякс, от этого названия уже тошнит. сейчас до полуфиналов чтобы добраться - нужен состав на полмиллиарда евро, а иногда и миллиарда не хватает.
Vector-B B
Vector-B B
   648 / 840
14 мая в 01:22
хе хе хе - у футболистов Аякса мечты попасть в большие клубы,у футболистов Зенита попасть в Зенит и получать огромные деньги!
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