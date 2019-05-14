Широков: «Странно, что ЦСКА провалил весеннюю часть сезона»

Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Роман Широков в эфире «Россия 24» поделился мнением о недавнем матче между бывшими командами, в котором петербургский клуб одолел «армейцев» со счётом 3:1.
За кого болел в матче «Зенит» - ЦСКА? Ни за кого не болел, просто хотелось посмотреть красивый футбол. Получилось ли? Хотелось бы, чтобы ЦСКА был чуть поярче, а так в целом да.
Настрой у ЦСКА был. Сил им почему-то не хватает на концовку. Странно, что они провалили весеннюю часть. Ранее за ЦСКА этого не водилось. А «Зенит» после «Краснодара» поверил в себя и играет здорово, мощно. В концовке практически всегда добавляет.
Слуцкий был 3-м в 2012, не попали в ЛЧ, хотя до последнего туда шли. И это через 3 года после назначения.
Слуцкий был 3-м в 2012, не попали в ЛЧ, хотя до последнего туда шли. И это через 3 года после назначения.
В этом заслуга лично белорусского тренера.
В этом заслуга лично белорусского тренера.