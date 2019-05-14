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Широков: «Странно, что ЦСКА провалил весеннюю часть сезона»

14 мая 2019, 02:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Роман Широков в эфире «Россия 24» поделился мнением о недавнем матче между бывшими командами, в котором петербургский клуб одолел «армейцев» со счётом 3:1.

За кого болел в матче «Зенит» - ЦСКА? Ни за кого не болел, просто хотелось посмотреть красивый футбол. Получилось ли? Хотелось бы, чтобы ЦСКА был чуть поярче, а так в целом да.

Настрой у ЦСКА был. Сил им почему-то не хватает на концовку. Странно, что они провалили весеннюю часть. Ранее за ЦСКА этого не водилось. А «Зенит» после «Краснодара» поверил в себя и играет здорово, мощно. В концовке практически всегда добавляет.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   298 / 840
14 мая в 12:23
Много было потеряно в начале сезона, потому что ребята приходили по ходу турнира и много накосячили весной, в целом если учесть, что особо ни на что не расчитывали, то в принципе неплохо.
В принципе не плохо ? Потерпите ,сэр ! Вот скупите всю УФУ и чемпионами станете ! ))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
14 мая в 12:18
Наконец-то до коней стало потихонечку доходить ,что то место , на котором сейчас ЦСКА - это самый максимум с таким тренером и с таким составом !!!! Кто-то тут втюхивал про Облякова ,Ахметова ,Чалова ,что они ,типа ,основа нашей сборной в будущем .....? )))))) Обмельчал конявый ФАН ! Уже молятся на Влашича , который раза в три слабее Оличей и Красичей и Вагнеров Лавов всяких ! Ну что ж ,времена меняются ! ))) Были времена ,а теперь мгновения ,раньше поднимался Х..,а теперь давление !!!! ))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил mangoх12
   12 / 840
14 мая в 11:43
При чём здесь "твой любимый"? Давай без перехода на личности.

Слуцкий был 3-м в 2012, не попали в ЛЧ, хотя до последнего туда шли. И это через 3 года после назначения.
mangoх12
mangoх12 ответил Scuderia Ferrari
   26 / 840
14 мая в 11:18
Вообще-то картофельный самозванец принёс нам 2 место в сезоне 2016/17, в то время как Слуцкий на 4-5 месте шёл. На будущий год стали лучшими из остальных. Ганчаренко виноват, что почти вся основа ушла?
Так он и погнал всю основу ..а Слуцкий никогда ниже 2 не опускался, так что сыграл на багаже его , так всегда бывает когда новый тренер приходит. а работа Гончаренки видна сейчс. Дело не в игроках а том что он играет без всякой тактиуи пусть у него будет даже твой любмый Ранальда
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
14 мая в 10:42
Учитывая что смена поколений в ЦСКА слишком затянулась могло быть и хуже.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил mangoх12
   12 / 840
14 мая в 06:39
Вообще-то картофельный самозванец принёс нам 2 место в сезоне 2016/17, в то время как Слуцкий на 4-5 месте шёл. На будущий год стали лучшими из остальных. Ганчаренко виноват, что почти вся основа ушла?
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 04:50
Много было потеряно в начале сезона, потому что ребята приходили по ходу турнира и много накосячили весной, в целом если учесть, что особо ни на что не расчитывали, то в принципе неплохо.
ДСА
ДСА
   89 / 840
14 мая в 04:39
ЦСКА слишком часто говорил о своей силе и сглазил.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 03:16
Подсели чего то пацанята. Да и Витя накосячил достаточно.
Остапчук 67
Остапчук 67
   582 / 840
14 мая в 02:59
Странно, что ЦСКА не провалил сезон.
В этом заслуга лично белорусского тренера.
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
14 мая в 02:34
а что странного если картофельный самозванец пролез в тренеры.. Позор за позором
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