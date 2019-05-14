Широков: «Странно, что ЦСКА провалил весеннюю часть сезона»

Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» в эфире «Россия 24» поделился мнением о недавнем матче между бывшими командами, в котором петербургский клуб одолел «армейцев» со счётом 3:1.

За кого болел в матче «Зенит» - ЦСКА ? Ни за кого не болел, просто хотелось посмотреть красивый футбол. Получилось ли? Хотелось бы, чтобы ЦСКА был чуть поярче, а так в целом да.