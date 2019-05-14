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Де Брюйне - Гвардиоле: «Ты де****вый тренер, ты только выигрываешь»

14 мая 2019, 20:47

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне подшутил над главным тренером команды Хосепом Гвардиолой во время празднования завоевания чемпионского титула АПЛ.

Ты дерьмовый тренер, ты только выигрываешь.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
   291 / 840
15 мая в 10:13
Почему же только выигрывает? А традиционные ежегодные обсёры в ЛЧ? Скоро уже Спартак будет о голубизну ноги вытирать такими темпами.
Cules2013
Cules2013 ответил Так Себе Аналитик
   108 / 840
15 мая в 10:12
А сам, наверное, подумал: "Если хочу взять ЛЧ, надо валить от лысого физрука"
он уже пробовал это сделать с Моуринью... так себе вышло)))
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Wizard 10
   611 / 840
15 мая в 10:11
Барса в 2009 году больше всех занесла!!!Овребо не даст соврать!!!
Don trambon
Don trambon ответил Bavaria_M
   85 / 840
15 мая в 09:12
А что он выигрывает? Лч хоть раз взял без судей? Или имея самый лучший состав в апл, и один из лучших в мире, о да эт сложно.
и тактично умолчал про баварку имеющий лучший состав в бундеслиге и в мире:DDD
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
15 мая в 03:41
Потому что тренерует богатые топовые клубы в чемпионатах
mortid
mortid
   157 / 840
15 мая в 00:56
Хитрец однако, назвал в глаза испашку 62ом, да так хитро это сделал что тот олень лысый и не понял, что его оскорбили в прямом смысле )))))))))))))))
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
14 мая в 23:53
А что он выигрывает? Лч хоть раз взял без судей? Или имея самый лучший состав в апл, и один из лучших в мире, о да эт сложно.
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
14 мая в 23:22
в каждой шутке лишь доля шутки. Многие давно заметили как косо пеп смотрит на ДеБрюйныча, видно это взаимно. Пеп с радостью заменил бы Агуэро и ДеБрюйне на своих любимчиков по тиму Жезуса и Гюндогана, дак беда... старички куда лучше и тащили команду как бы он не пытался вживить вместо них своих "привозных".
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Nickolai S
   380 / 840
14 мая в 23:19
Это устаревшая форма, я не отрицаю. Но речь не об этом, а, скорее, о том, что местоимение you в общеупотребимом английском трактуется как "вы", но не как "ты".
С этим я не спорю.
Nickolai S
Nickolai S ответил Kirill Erokhin
   194 / 840
14 мая в 22:49
Thou и thee, сейчас редко используется, чаще приставка в конце обращения mate, lad, tha, la в разных английских акцентах, например Alright, mate?
Это устаревшая форма, я не отрицаю. Но речь не об этом, а, скорее, о том, что местоимение you в общеупотребимом английском трактуется как "вы", но не как "ты".
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Nickolai S
   380 / 840
14 мая в 22:32
Минутка занудства. You в английском всегда в контексте "вы". Единственно возможное обращение на "ты" звучит как thou либо thee, и адресуется как правило богу.
Thou и thee, сейчас редко используется, чаще приставка в конце обращения mate, lad, tha, la в разных английских акцентах, например Alright, mate?
Nickolai S
Nickolai S ответил Wizard 10
   194 / 840
14 мая в 22:21
Перевели так. В английском же нет "Вы".
Минутка занудства. You в английском всегда в контексте "вы". Единственно возможное обращение на "ты" звучит как thou либо thee, и адресуется как правило богу.
League1
League1
   111 / 840
14 мая в 22:21
Это был тупой банальный подхалимаж.
Медив
Медив
   43 / 840
14 мая в 22:00
Да лан. Это просто над Ливерпулем висит АПЛовское проклятие... Даже не будь удара Компани, они бы нашли способ уступить МанСи
311
311
   73 / 840
14 мая в 21:58
Гвардиола: "Ты де****вый игрочишка, завтра к первому уроку со сменкой!")
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Wizard 10
   188 / 840
14 мая в 21:50
    Apsny
    Apsny ответил Аня Романова
       218 / 840
    14 мая в 21:41
    а чего ты тыкаешь Пепу?
    Ты его жана?
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Wizard 10
       15 / 840
    14 мая в 21:36
    Вообще для топ клубов нормально заносить в кабинеты. Абсолютно любой клуб, бравший Лч, так делал - это факт. А как по другому в наше время брать кубки?
    Если испанские клубы заносят в кабинеты, мой дорогой друг, то это не значит, что все так делают. Что-то я сомневаюсь, что Бавария или Челси кого-то подкупали, видя их игры по пути турнира. Поэтому зря ты так на все клубы наговариваешь, ограничивайся Ла Лигой - там да, ни одного честного за последнее время.
    Ну, может ещё Интер занёс, тот клуб по духу ваш - это правда.
    112910315
    112910315
       1 / 840
    14 мая в 21:33
    В каждой шутке есть доля истины.
    LOpp
    LOpp
       16 / 840
    14 мая в 21:33
    взять с самой дорогой командой АПЛ чемпионство дело не хитрое, хоть и конкуренция большая, а вот в ЛЧ одни не удачи.
    Даже наш Зенит регулярно играет в полуфинале ЛЧ, МанСити об этом приходится только мечтать.
    Wizard 10
    Wizard 10 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       707 / 840
    14 мая в 21:27
    Ага, уже столько кубков ЛЧ собрал, что в клубном музее не вмещаются. Особенно, если учесть липовый кубок с Эвребе и следующий с огромной помощью Бузакки в полуфинале с Реалом. Без этих двух главных плеймейкеров Гвардиолы у него ровно...ноль кубков ЛЧ.
    Вообще для топ клубов нормально заносить в кабинеты. Абсолютно любой клуб, бравший Лч, так делал - это факт. А как по другому в наше время брать кубки?
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       15 / 840
    14 мая в 21:21
    Ага, уже столько кубков ЛЧ собрал, что в клубном музее не вмещаются. Особенно, если учесть липовый кубок с Эвребе и следующий с огромной помощью Бузакки в полуфинале с Реалом. Без этих двух главных плеймейкеров Гвардиолы у него ровно...ноль кубков ЛЧ.
    Palex
    Palex ответил Wizard 10
       60 / 840
    14 мая в 21:17
    Он в Баварии,три раза подряд, Бундеслигу брал, а в ЛЧ полный провал. Тоже будет и МС.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       159 / 840
    14 мая в 21:13
    не дает ему покоя слава Глушакова
    Wizard 10
    Wizard 10 ответил Так Себе Аналитик
       707 / 840
    14 мая в 21:12
    А сам, наверное, подумал: "Если хочу взять ЛЧ, надо валить от лысого физрука"
    Так он АПЛ взял, ЛЧ в след. году попробуют. Сердчеко бы у многих не выдержало.
    Wizard 10
    Wizard 10 ответил Аня Романова
       707 / 840
    14 мая в 21:09
    а чего ты тыкаешь Пепу?
    Перевели так. В английском же нет "Вы".
    Аня Романова
    Аня Романова
       804 / 840
    14 мая в 21:02
    а чего ты тыкаешь Пепу?
    Neymar 10
    Neymar 10
    14 мая в 20:53
    ну АПЛ товарищь Пеп брать умеет , но с ЛЧ налажали , а ведь обязаны были рвать кур на гриль (((
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       24 / 840
    14 мая в 20:50
    А сам, наверное, подумал: "Если хочу взять ЛЧ, надо валить от лысого физрука"
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