Де Брюйне - Гвардиоле: «Ты де****вый тренер, ты только выигрываешь»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне подшутил над главным тренером команды Хосепом Гвардиолой во время празднования завоевания чемпионского титула АПЛ.
Ты дерьмовый тренер, ты только выигрываешь.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне подшутил над главным тренером команды Хосепом Гвардиолой во время празднования завоевания чемпионского титула АПЛ.
Ты дерьмовый тренер, ты только выигрываешь.
Ну, может ещё Интер занёс, тот клуб по духу ваш - это правда.
Ну, может ещё Интер занёс, тот клуб по духу ваш - это правда.
Даже наш Зенит регулярно играет в полуфинале ЛЧ, МанСити об этом приходится только мечтать.
Даже наш Зенит регулярно играет в полуфинале ЛЧ, МанСити об этом приходится только мечтать.