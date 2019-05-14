Маркизио поддержал Де Росси в связи с его уходом из «Ромы»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в своем инстаграме обратился к Даниэле Де Росси, который по окончании текущего сезона покинет «Рому».
Некоторые говорят, что это в природе вещей, и я знаю, что даже когда ветер прекращается или меняет направление, некоторые флаги продолжают высоко и гордо развеваться. Это происходит из-за любви, которую они дали и получили. Это и есть неисчерпаемая сила. Ты мой большой друг.
Де Росси забил мяч рукой в ворота команды Мессины, судья нарушения правил не увидел и засчитал гол, но Де Росси, почувствовав несправедливость, подошёл к арбитру и попросил гол отменить. Позже он получил премию «Fair Play» 2006 в Италии.
Де Росси забил мяч рукой в ворота команды Мессины, судья нарушения правил не увидел и засчитал гол, но Де Росси, почувствовав несправедливость, подошёл к арбитру и попросил гол отменить. Позже он получил премию «Fair Play» 2006 в Италии.
18 сезонов за клуб...
14 сезонов за Сборную...
Это именно тот парень который положил в гроб свою золотую медаль чемпиона мира, на похоронах 92-летнего экс-администратора сборной Италии с которым дружил...
Удачи Даниэлю и после футбола !!!!!!!!!
18 сезонов за клуб...
14 сезонов за Сборную...
Это именно тот парень который положил в гроб свою золотую медаль чемпиона мира, на похоронах 92-летнего экс-администратора сборной Италии с которым дружил...
Удачи Даниэлю и после футбола !!!!!!!!!
- Привет, добрый друг, с какими вестями?
- Ты молодец, что из Ромы уходишь, есть вариант заработать бабло на халяву.
- Что за вариант?
- Приезжаешь в Питер, просишь шесть миллионов зарплату и ни хрена не делаешь.
.......
- А чё, так можно что ли было?
- Привет, добрый друг, с какими вестями?
- Ты молодец, что из Ромы уходишь, есть вариант заработать бабло на халяву.
- Что за вариант?
- Приезжаешь в Питер, просишь шесть миллионов зарплату и ни хрена не делаешь.
.......
- А чё, так можно что ли было?
Скоро рядом валяться будут
Скоро рядом валяться будут