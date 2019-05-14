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Маркизио поддержал Де Росси в связи с его уходом из «Ромы»

14 мая 2019, 20:37

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в своем инстаграме обратился к Даниэле Де Росси, который по окончании текущего сезона покинет «Рому».

Некоторые говорят, что это в природе вещей, и я знаю, что даже когда ветер прекращается или меняет направление, некоторые флаги продолжают высоко и гордо развеваться. Это происходит из-за любви, которую они дали и получили. Это и есть неисчерпаемая сила. Ты мой большой друг.

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Шишанутый
Шишанутый ответил Jeck Denielse
   13 / 840
14 мая в 23:47
Большой игрок...широкой души человек... 18 сезонов за клуб... 14 сезонов за Сборную... Это именно тот парень который положил в гроб свою золотую медаль чемпиона мира, на похоронах 92-летнего экс-администратора сборной Италии с которым дружил... Удачи Даниэлю и после футбола !!!!!!!!!
Да Де Росси крут! Великий игрок и человек. А еще он отменил свой гол забитый рукой.

Де Росси забил мяч рукой в ворота команды Мессины, судья нарушения правил не увидел и засчитал гол, но Де Росси, почувствовав несправедливость, подошёл к арбитру и попросил гол отменить. Позже он получил премию «Fair Play» 2006 в Италии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 21:30
Большой игрок...широкой души человек...
18 сезонов за клуб...
14 сезонов за Сборную...

Это именно тот парень который положил в гроб свою золотую медаль чемпиона мира, на похоронах 92-летнего экс-администратора сборной Италии с которым дружил...

Удачи Даниэлю и после футбола !!!!!!!!!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
14 мая в 21:26
- Алло, Даниеле, это я, Клаудио.
- Привет, добрый друг, с какими вестями?
- Ты молодец, что из Ромы уходишь, есть вариант заработать бабло на халяву.
- Что за вариант?
- Приезжаешь в Питер, просишь шесть миллионов зарплату и ни хрена не делаешь.
.......
- А чё, так можно что ли было?
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
14 мая в 21:11
Ушел и ушел, чего воду мутить.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 20:57
Маркизио пасует Де Росси, Де Росси бьёт и, гоооолллл - "Зенит" выходит в финал Лиги Чемпионов!!!!!!!!!!!!!!
МКС
МКС
   30 / 840
14 мая в 20:39
В зенит зовет другана

Скоро рядом валяться будут
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