Маркизио поддержал Де Росси в связи с его уходом из «Ромы»

Полузащитник «Зенита» в своем инстаграме обратился к , который по окончании текущего сезона покинет «Рому».

Некоторые говорят, что это в природе вещей, и я знаю, что даже когда ветер прекращается или меняет направление, некоторые флаги продолжают высоко и гордо развеваться. Это происходит из-за любви, которую они дали и получили. Это и есть неисчерпаемая сила. Ты мой большой друг.