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Де Росси: «Если бы я был директором, я бы продлил контракт с собой»

14 мая 2019, 16:48

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси, который заканчивает свою 18-летнюю карьеру за римский клуб, признался, что рассчитывал на продление контракта. 

Я все еще хочу играть, между мной и руководством клуба минимальная разница во мнениях, но я ни на кого не обижен. 

Я ждал продления контракта, но этого не произошло. Я должен принять это и двигаться вперед. Если бы я был директором, я бы продлил контракт с таким игроком, как я. 

Я хорошо играл, решал проблемы в раздевалке. Если бы я был хорошим руководителем, я бы продлил контракт.

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ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
14 мая в 20:44
Самооценка на уровне, красава!
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
14 мая в 18:12
В МЮ его для воспитания пацанов
barcamilan
barcamilan
   325 / 840
14 мая в 17:49
улыбнуло
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