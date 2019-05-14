Де Росси: «Если бы я был директором, я бы продлил контракт с собой»

Полузащитник «Ромы» , который заканчивает свою 18-летнюю карьеру за римский клуб, признался, что рассчитывал на продление контракта.

Я все еще хочу играть, между мной и руководством клуба минимальная разница во мнениях, но я ни на кого не обижен.

Я ждал продления контракта, но этого не произошло. Я должен принять это и двигаться вперед. Если бы я был директором, я бы продлил контракт с таким игроком, как я.

Я хорошо играл, решал проблемы в раздевалке. Если бы я был хорошим руководителем, я бы продлил контракт.