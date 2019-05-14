ГлавнаяНовости

Роббен не исключил, что завершит карьеру летом

14 мая 2019, 17:30

Вингер «Баварии» Арьен Роббен, покидающий клуб в конце сезона, заявил, что может вообще повесить бутсы на гвоздь уже текущим летом.

Завершение карьеры - это один из вариантов. Пока не знаю, станет ли он реальностью.

Трудно принять решение. Действительно, проще всего было бы сказать: «Я заканчиваю», однако если и продолжать карьеру, то нужно найти такой клуб, который подошел и бы с футбольной точки зрения, и для моей семьи.

При этом чуть ранее голландец выразил готовность играть еще до пяти лет, если его не будут донимать травмы. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Косьельни: «Мы расстроены тем, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»
Вчера, 23:57 Комментарии0
В «Челси» отказались комментировать возможное возвращение Чеха в клуб
Вчера, 23:42 Комментарии0
Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“»
Вчера, 23:37 Комментарии1
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Вчера, 23:11 Комментарии3
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Вчера, 20:58 Комментарии5
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Вчера, 20:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
14 мая в 23:13
Хороший игрок. Может в Ювентус его взять?
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
14 мая в 19:52
Че бросает его в разные стороны
NGY
NGY
   48 / 840
14 мая в 19:14
Оставайся Арьен еще на 4 года.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100