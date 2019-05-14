Роббен не исключил, что завершит карьеру летом

Вингер «Баварии» Арьен Роббен, покидающий клуб в конце сезона, заявил, что может вообще повесить бутсы на гвоздь уже текущим летом.
Завершение карьеры - это один из вариантов. Пока не знаю, станет ли он реальностью.
Трудно принять решение. Действительно, проще всего было бы сказать: «Я заканчиваю», однако если и продолжать карьеру, то нужно найти такой клуб, который подошел и бы с футбольной точки зрения, и для моей семьи.
При этом чуть ранее голландец выразил готовность играть еще до пяти лет, если его не будут донимать травмы.