МЮ не будет покупать Кулибали из-за чересчур высокого ценника

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали назывался приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на предстоящее лето. Однако, согласно источнику, манкунианцы отказались от идеи с приобретением 27-летнего игрока из-за высокого ценника. Неаполитанский клуб, по слухам, требует за Кулибали более 90 млн фунтов.
Таким образом, МЮ может переключиться на альтернативные и более экономные варианты усиления центра обороны. Среди кандидатов значатся Харри Магуайр («Лестер»), Милан Шкриньяр («Интер») и Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»).
Просто в муму никто идти не хочет и Кулибали не исключение. Скоро будут повторяться в причинах почему *отказались* покупать того или иного игрока)
Просто в муму никто идти не хочет и Кулибали не исключение. Скоро будут повторяться в причинах почему *отказались* покупать того или иного игрока)
У МЮ и так перебор защитников. Может всё-таки с ними что-то сделать нужно. А то это похоже на какое-то тыканье наугад - "заиграет-не заиграет", и так до посинения.
У МЮ и так перебор защитников. Может всё-таки с ними что-то сделать нужно. А то это похоже на какое-то тыканье наугад - "заиграет-не заиграет", и так до посинения.