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МЮ не будет покупать Кулибали из-за чересчур высокого ценника

15 мая 2019, 04:53

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали назывался приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на предстоящее лето. Однако, согласно источнику, манкунианцы отказались от идеи с приобретением 27-летнего игрока из-за высокого ценника. Неаполитанский клуб, по слухам, требует за Кулибали более 90 млн фунтов.

Таким образом, МЮ может переключиться на альтернативные и более экономные варианты усиления центра обороны. Среди кандидатов значатся Харри Магуайр («Лестер»), Милан Шкриньяр («Интер») и Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»).

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Барсамания1988
Барсамания1988 ответил shlifen
   465 / 840
15 мая в 17:58
А смысл тоби уходить из перспективного тотенхема который в финале лч и на след сезон застолбился в топ 4. В мю который барахтается на 6 месте так еще непонятно получится ли в след сезоне выше 6 подняться а шпоры стабильны.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   380 / 840
15 мая в 13:09
Ну что фанаты Мю вы хотели чтобы Сити стал чемпионом, и готовы ради этого играть в ЛЕ, вот и получайте, что игроки не хотят идти в клуб уровня ЛЕ, а то говорили Мю самый большой клуб мира в котором игроки сами хотят играть, возможно был, когда там был Фергюсон, но не сейчас.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
15 мая в 13:07
Шкриньяр - более экономный вариант? Да он дороже Кулибали должен стоить.
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
15 мая в 12:16
Ага. От этого отказались из-за стоимости, от Д Лигта, то что он толстячком может стать.

Просто в муму никто идти не хочет и Кулибали не исключение. Скоро будут повторяться в причинах почему *отказались* покупать того или иного игрока)
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
15 мая в 09:23
МЮ сейчас имеет только один козырь для трансферов - игра в АПЛ. Престиж клуба, увы, но падает с каждым годом, и игра в ЛЕ мало кого прельщает. Ну может ещё зарплату могут предложить хорошую. Хотя вот смотрю на Санчеса - это, что его мечта такая была - сидеть на скамейке и считать бабло?

У МЮ и так перебор защитников. Может всё-таки с ними что-то сделать нужно. А то это похоже на какое-то тыканье наугад - "заиграет-не заиграет", и так до посинения.
shlifen
shlifen
   144 / 840
15 мая в 07:29
Один топ защ - склонен к полноте, другой слишком дорог, МЮ нынче даже перебирать может =)) А если без шуток - проще всего Тоби вытащить - у него вроде опция за 35 млн фунтов и год контракта остался... Шкриньяр сегодня из Интера в ТАКОЙ МЮ не пойдёт (хотя пару лет назад аж бегом), а Магуайра Лестер тоже дёшево не отдаст, им деньги не особо прям нужны - опять лимонов 70-75 фунтов запросят. К несчастью для МЮ, атакующих игроков в мире полно, а вот качественные ЦЗ нынче товар штучный и стоят дорого =(((
Nickolai S
Nickolai S
   194 / 840
15 мая в 06:25
Ну и збс
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 06:01
Обеднел что-то МЮ
Lewa2708
Lewa2708
   226 / 840
15 мая в 05:40
Он бы им отказал всё равно, проще в Наполи остаться, зато в ЛЧ будет
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
15 мая в 05:28
Неужели деньги научились считать?
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