МЮ не будет покупать Кулибали из-за чересчур высокого ценника

15 мая 2019, 04:53

Защитник «Наполи» назывался приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на предстоящее лето. Однако, согласно источнику, манкунианцы отказались от идеи с приобретением 27-летнего игрока из-за высокого ценника. Неаполитанский клуб, по слухам, требует за Кулибали более 90 млн фунтов.