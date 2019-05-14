«Бенфика» предложила 12 млн евро за Силлессена, «Барселона» хочет 30 млн

14 мая 2019, 18:00

«Барселона» отклонила первое предложение «Бенфики» по второму голкиперу каталонцев .

«Орлы» предложили за 30-летнего вратаря от 10 до 12 млн евро, тогда как «Барса» хочет 30 млн. При этом клаусула в контракте голландца и вовсе составляет 60 млн.

«Бенфика» надеется повысить ставки, включив в соглашение 18-летнего правого защитника . В таком случае общая сумма сделки поднимется в район 16-18 млн евро.