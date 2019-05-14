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«Бенфика» предложила 12 млн евро за Силлессена, «Барселона» хочет 30 млн

14 мая 2019, 18:00

«Барселона» отклонила первое предложение «Бенфики» по второму голкиперу каталонцев Ясперу Силлессену.

«Орлы» предложили за 30-летнего вратаря от 10 до 12 млн евро, тогда как «Барса» хочет 30 млн. При этом клаусула в контракте голландца и вовсе составляет 60 млн.

«Бенфика» надеется повысить ставки, включив в соглашение 18-летнего правого защитника Жоау Феррейру. В таком случае общая сумма сделки поднимется в район 16-18 млн евро.

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Барсамания1988
Барсамания1988 ответил shlifen
   465 / 840
15 мая в 14:48
Ну знаешь на самом деле не очень вяжется. Как раз игрок с отсуутствием игровой практики показывает плохие результаты, а силлесен выходит против тотенхема полуосновным составом и игрет 1- 1. Как раз играй он в основе он не был бы хуже того же тер штегена , это тот случай когда выходит запасной, а ты не переживаешь за результат.
shlifen
shlifen ответил Барсамания1988
   144 / 840
15 мая в 07:17
Как это работает?? Реальная цена 60,но т.к. запасной то цена 30?? Это как утверждать что Погба стоит 200, когда играет на полную (примерно месяца два в году), но т.к. он ленивый, то стоит только 100 - в этом же суть игрока. Качество вратаря проверяется на дистанции, иначе бы Очоа стоил 100 лямов. А последний полный сезон он ещё в Аяксе играл... Не хочу расстраивать но это у Барсы сейчас лишний вратарь, и барсе нужно от него избавлятся. За 30 он будет и дальше сидеть =((( а про топов - так и Силлесен не топчик, а для середняков даже 30 дорого и не факт что заиграет =(( может я чуток и загнул но дороже двадцатки вратаря с лавки не забирают
shlifen
shlifen ответил Джавид Абассов
   144 / 840
15 мая в 06:19
В том то и дело что ОЧЕНЬ сложно УВИДЕТЬ игру вратаря который в году по 3-5 матчей проводит =))) Но я сумел =))) сборная вообще не показатель, когда перед тобой стена из Ван Дейка и Де Лигта =)) Куртуа в сборной вообще стал лучшим вратарём ЧМ))) Трасфермаркт не глядел, каюсь, но раз говорят что стоит 18 значит поверим, но как правильно ниже Cympak-05 написал, жаждущих будет не много, почти все топы упакованы, а середняки за вратарей по 30-40 не отдают. Тут как с Бэйлом, на маркте он по 60-70 котируется, а на деле его и за 30 не спихнешь =((( вот ты пишешь Наполи - а зачем он им? У них два молодых вратаря плюс Оспина в аренде, Рома наврядли кого купит у Барсы (спасибо истории с Малкомом). Зотелки это круто, но в целом вратарь с лавки в 30 лет особо никому уже не нужен (если это не Навас)... Ты всерьёз сравниваешь вратаря проводящего второй сезон подряд по 5-7 матчей с Де Хеа и Льорисом у которых в сезоне по 40 с лишним матчей??? =))
Джавид Абассов
Джавид Абассов
15 мая в 02:25
Во первых он основной вратарь сборный Голландии!
Во вторых, он на трансфер маркете стоит 18 лямов, что уже говорит о том что он минимуи стоит 18 лямов , да и если он бы ещё играл бы, то точно можно было продавать за 30 лямов минимум, может и больше.
В третьих какая бенфика? Его хотя бы нужно в Рому или Наполи. Возможно и в АПЛ. Он вполне не хуже Уго Льориса или Де Хеи . Просто вы не видели его игру. Что за сборную выкладывается, что даже в некоторых матчах Барселоны.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
14 мая в 23:25
На кой он Бенфике сдался? Ему уже 30 лет. Не куда потом его не продаш а Бенфика обычно на перепродаже специалезируется, находят молодых не дорогих талантов развевают их а потом продают ТОПам за дорого. Слилесен это пустая трата денег да и вратарь довольно среднй а пенальти отбевать вообще не умеет.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Cympak-05
   465 / 840
14 мая в 22:45
А ну ка перечисли этих топов))) лично я могу посчитать на пальцах 1 руки. Тер штеген, облак, аллисон бекер, де хеа. Ну и навас но он тоже не основной.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил shlifen
   465 / 840
14 мая в 22:23
Удачи, реальная цена силлесена как раз 60 и только потому что он запасной его продают за 30, а за 12 пусть в китае вратарей берут.
Cympak-05
Cympak-05
   308 / 840
14 мая в 20:05
Проблема в том, что сейчас топ клубы и клубы второго эшелона укомплектованы приличными вратарями. И продать его будет проблемой.
Cympak-05
Cympak-05
   308 / 840
14 мая в 19:57
Да за 15 Бенфика даже своего Влаходимиса не продаст.
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
14 мая в 19:31
12 это мало.
shlifen
shlifen
   144 / 840
14 мая в 19:25
Ну не может вратарь играющий 5 матчей за сезон стоить 30 млн. (а 60 тем более) - просто потому что невозможно оценить его форму "на дистанции". А отдельные матчи - не показатель. Думаю лимонов 15 будет вполне справедливая цена. Для тех кому кажется что это мало - Бенфика знает что Барса ХОЧЕТ его продать, и замена ему куплена УЖЕ. Так что думаю сойдутся на 15-16 =)))
Roman73
Roman73
   506 / 840
14 мая в 19:17
Силлесен заслуживет 30.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
14 мая в 18:32
Запредельная цена за вратаря
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
14 мая в 18:02
У Бенфики реальная цена.
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