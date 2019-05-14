«Бенфика» предложила 12 млн евро за Силлессена, «Барселона» хочет 30 млн

«Барселона» отклонила первое предложение «Бенфики» по второму голкиперу каталонцев Ясперу Силлессену.
«Орлы» предложили за 30-летнего вратаря от 10 до 12 млн евро, тогда как «Барса» хочет 30 млн. При этом клаусула в контракте голландца и вовсе составляет 60 млн.
«Бенфика» надеется повысить ставки, включив в соглашение 18-летнего правого защитника Жоау Феррейру. В таком случае общая сумма сделки поднимется в район 16-18 млн евро.
Во вторых, он на трансфер маркете стоит 18 лямов, что уже говорит о том что он минимуи стоит 18 лямов , да и если он бы ещё играл бы, то точно можно было продавать за 30 лямов минимум, может и больше.
В третьих какая бенфика? Его хотя бы нужно в Рому или Наполи. Возможно и в АПЛ. Он вполне не хуже Уго Льориса или Де Хеи . Просто вы не видели его игру. Что за сборную выкладывается, что даже в некоторых матчах Барселоны.
Во вторых, он на трансфер маркете стоит 18 лямов, что уже говорит о том что он минимуи стоит 18 лямов , да и если он бы ещё играл бы, то точно можно было продавать за 30 лямов минимум, может и больше.
В третьих какая бенфика? Его хотя бы нужно в Рому или Наполи. Возможно и в АПЛ. Он вполне не хуже Уго Льориса или Де Хеи . Просто вы не видели его игру. Что за сборную выкладывается, что даже в некоторых матчах Барселоны.