ГлавнаяНовости

Гризманн сообщил руководству «Атлетико», что хочет покинуть клуб

14 мая 2019, 23:12

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн на встрече с руководством мадридцев сообщил, что он принял решение об уходе из клуба. При этом всё указывает на то, что новой командой француза станет «Барселона».

Гризманн поблагодарил «Атлетико» за годы, проведенные в клубе, но настоял о необходимости нового вызова для него.

Сумма отступных в контракте форварда составляет 200 млн евро, но с 1 июля она снизится до 120 млн. При этом 20 % от продажи должен получить бывший клуб Гризманна «Реал Сосьедад». Таким образом, «Атлетико» в случае трансфера обогатится на 96 млн, а еще 24 уйдет сан-себастьянцам.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Реал» объявит о переходе Йовича на этой неделе
Вчера, 23:47 Комментарии2
СлухиДе Росси может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»
Вчера, 23:15 Комментарии5
СлухиМилинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус»
Вчера, 22:18 Комментарии6
СлухиПСЖ нацелился на защитника дортмундской «Боруссии»
Вчера, 17:39 Комментарии2
СлухиМЮ предпримет последнюю попытку подписать Де Лигта
Вчера, 17:26 Комментарии24
Слухи«Наполи» может вернуть Квальяреллу в команду
Вчера, 16:29 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил BARCDJIN
   159 / 840
15 мая в 21:19
Не ной малыш - придет Гризманн, де Йонг, де Лигт и будет пищать нгуша и жменяки с князьками по полной программе. Месси-Суарес-Гризманн - будет просто огненное трио...Вальверде хороший тренер - Реал 5-1 насилует..Глоров Мадрида он не устраивает это понятно..Но годик я ему разрешаю поработать..Потом придет Хави. = потом будет весь мир плакать..
да да, будут пищать так же, как когда пришли Коутинье, Дембеле, Малком
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Барсамания1988
   103 / 840
15 мая в 20:32
Какой суарес это дно, уже 2 года как свой пик прошел и деградирует. То что он 21 гол забил в чемпионате из которых 4 с пенальти. Так дзюба в барселоне с такими ассистентами тоже 20 забьет за 38 туров.
    Барсамания1988
    Барсамания1988 ответил BARCDJIN
       465 / 840
    15 мая в 17:28
    Какой суарес это дно, уже 2 года как свой пик прошел и деградирует. То что он 21 гол забил в чемпионате из которых 4 с пенальти. Так дзюба в барселоне с такими ассистентами тоже 20 забьет за 38 туров.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Ruslik1982
       103 / 840
    15 мая в 17:02
    пока у руля будет Вальверде, который даже не физрук, а какой-то реально мафиози, которому за столько провалов до сих пор не дали ногой под зад, ничего из Барселоны не будет, сколько бы она топ-игроков не скупила, пока не будет командной игры так и будет безтрофейником (чемпионат считать смешно). Все что выигрывает Барселона это заслуга только Месси, незгибаемого и нетравмируемого. Убери Месси и это будет команда уровня Уэски.
    Не ной малыш - придет Гризманн, де Йонг, де Лигт и будет пищать нгуша и жменяки с князьками по полной программе. Месси-Суарес-Гризманн - будет просто огненное трио...Вальверде хороший тренер - Реал 5-1 насилует..Глоров Мадрида он не устраивает это понятно..Но годик я ему разрешаю поработать..Потом придет Хави. = потом будет весь мир плакать..
    kasyak7
    kasyak7
       148 / 840
    15 мая в 00:01
    понятное дело Барса ждет
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил ALBA BARCELONA 21
       159 / 840
    14 мая в 23:58
    Месси должен поставит условие,или я или Вальверде и вопрос решен.
    Месси похоже тоже в доле
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Ruslik1982
       58 / 840
    14 мая в 23:47
    пока у руля будет Вальверде, который даже не физрук, а какой-то реально мафиози, которому за столько провалов до сих пор не дали ногой под зад, ничего из Барселоны не будет, сколько бы она топ-игроков не скупила, пока не будет командной игры так и будет безтрофейником (чемпионат считать смешно). Все что выигрывает Барселона это заслуга только Месси, незгибаемого и нетравмируемого. Убери Месси и это будет команда уровня Уэски.
    Месси должен поставит условие,или я или Вальверде и вопрос решен.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил BARCDJIN
       159 / 840
    14 мая в 23:43
    пришло время...МСГ! Поражение на Энфилде хотя бы заставит нас переобуться нормально..Де Йонг, Де Лигт, Гризманн..усилят нас к новому сезону по полной программе..
    пока у руля будет Вальверде, который даже не физрук, а какой-то реально мафиози, которому за столько провалов до сих пор не дали ногой под зад, ничего из Барселоны не будет, сколько бы она топ-игроков не скупила, пока не будет командной игры так и будет безтрофейником (чемпионат считать смешно). Все что выигрывает Барселона это заслуга только Месси, незгибаемого и нетравмируемого. Убери Месси и это будет команда уровня Уэски.
    drug01
    drug01
       124 / 840
    14 мая в 23:39
    Зачем ему это?????
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       103 / 840
    14 мая в 23:13
    пришло время...МСГ! Поражение на Энфилде хотя бы заставит нас переобуться нормально..Де Йонг, Де Лигт, Гризманн..усилят нас к новому сезону по полной программе..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100