Гризманн сообщил руководству «Атлетико», что хочет покинуть клуб

14 мая 2019, 23:12

Нападающий «Атлетико» на встрече с руководством мадридцев сообщил, что он принял решение об уходе из клуба. При этом всё указывает на то, что новой командой француза станет «Барселона».

Гризманн поблагодарил «Атлетико» за годы, проведенные в клубе, но настоял о необходимости нового вызова для него.

Сумма отступных в контракте форварда составляет 200 млн евро, но с 1 июля она снизится до 120 млн. При этом 20 % от продажи должен получить бывший клуб Гризманна «Реал Сосьедад». Таким образом, «Атлетико» в случае трансфера обогатится на 96 млн, а еще 24 уйдет сан-себастьянцам.