«Барселона» покупает чемпиона мира

14 мая 2019, 18:30

Готов ответ «Реалу» на Азара и одновременно камень в огород другому конкуренту и Пике? «Соккер.ру» знает, зачем каталонцы рискуют.

Бартомеу ищет нового нападающего – давно не новость. «Барселона» плотно интересовалась Гризманном много лет – еще одна информация, с которой все знакомы. Антуан отказался, причем сделал это в специальном документальном фильме, который сняла компания Жерара Пике – из-за этого руководители каталонцев обиделись на центрального защитника.

Гризманн подписал невероятно щедрый контракт с «Атлетико», но еще один год без больших успехов – а нападающий привык к трофеям в 2018-м, вряд ли входит в его планы. Остался верен «матрасникам» и отплатил за науку. Свежий контракт подразумевает большую стоимость трансфера француза – больше 100 млн евро, за копейки в новую команду его не отпустят. Но теперь «Барселона» может «добить» сделку – получить согласие после отказа.

Что же изменилось для покупателей? Во-первых, «Барселона» снова стала чемпионом Испании – вернее, тер Штеген с Месси выиграли, но команде нужна перестройка. Во-вторых, вылет из ЛЧ . Суарес терпел боль и не делал операцию, чтобы помогать команде – не справился с выездными матчами. В-третьих, Дембеле и Малком не заиграли так, как от них ждали, а Коутиньо не похож на счастливого нового Неймара с другими функциями, но с местом в атаке.

И на позиции Ракитича-Иньесты его не видят, поэтому Филиппе думают об уходе. Расчищают место под нового атакующего игрока с креном на левый фланг. И это выход. Не отдавая никуда Суареса, трудно подписывать «Барселоне» именитого центрального форварда – Месси не каждого одобрит, а опыт Ибрагимовича подсказывает, настолько это важно. Вернуть Неймара на левый край тоже трудно из-за стоимости контракта бразильца.

А трансфер Азара в «Реал», о котором объявят официально после финала Лиги Европы, лишь подстегнул «Барселону». И еще сильнее заставил работать с трансферами результат против «Ливерпуля». «Красные» выбили «Барселону» без Салаха и Фирмино, но в финале ЛЧ снова команда с работающей гармоничной тройкой. Связка Дембеле – Месси – Суарес не является футбольной реинкарнацией трио с Неймаром, поэтому нет сомнений, что Вальверде – или любой другой тренер, что придет на его место, рассчитывает увидеть перемены в атаке.

И раз Гризманна столько лет изучали аналитики команды, раз в непростом для «Атлетико» сезоне у него 25 голов и 13 ассистов, то нет сомнений – Антуан устраивает «Барселону». Осталось только обсудить детали трансфера. У форварда хорошая репутация, чемпион мира, как и Дембеле, но играл вместе с Жиру и Мбаппе в атаке в основе. Представить тройку Антуана с Месси и Суаресом можно, причем речь идет об очень опытных футболистах, переживших не один финал Лиги чемпионов. А именно успехов в этом турнире «Барселоне» сейчас не хватает.

Одновременно нужно отметить, что приход Гризманна не позволяет перейти на другую схему, хотя у форварда есть опыт игры на разных позициях. Но вряд ли сработает легкий дуэт Месси и Антуана в атаке – в команде, где Лионель, не может быть сильного правого вингера. Разве что какой-то безумец согласится прийти летом и попробует занять формальную позицию аргентинца. Лионель давно играет в центре и оттяжке, но правый фланг держался на атакующем Алвесе, а после ухода Дани порядка на том краю нет – ни в обороне, ни в атаке.

Как видите, Гризманн не решает все проблемы «Барселоны» разом, но одного такого футболиста для всех линий быть не может. Зато Антуан взрослее, чем его коллега по сборной Дембеле. Выше классом, чем Малком. И если ему надоело биться головой о стену, пытаясь с Моратой и Костой создать атакующий вариант «Атлетико» - Симеоне летом подыщет себе новичка, которого сможет контролировать и развивать. Неслучайно вслед за Моратой заинтересовались еще одним бывшими игроком «Ювентуса» - Дибалой.

Пауло нет места в основе команды с Роналду, и если летом придет талант Жоау Фелиш или в Турине окажутся более опытные мастера-конкуренты что Манджукичу, что Бернардески, что Пауло надо быстро искать новый вызов. Местечко в «Атлетико», где соотечественник работает тренером – далеко не худшее. Ведь идти в современный МЮ – повторять ошибку Алексиса Санчеса. «Матрасники» хотя бы в Лиге чемпионов играют и, если не попадают на злого Роналду – могут далеко забраться.

А решит ли Гризманн свою задачу и одновременно осуществит мечту «Барселоны» с выходом в финал престижного турнира? Если летом подписать правого латераля – могут оживить второй край. Варианты имеются, хотя Трент Александер-Арнольд вряд ли согласится, а был бы идеальной кандидатурой после стольких голевых передач в АПЛ , «Золотой перчатки» Алиссона и того самого углового. Добавьте де Лигта, де Йонга и Гризманна - и новый состав «Барселоны» смотрится не хуже, чем проект Зидана, где больше неизвестных.

Останется проблема с Суаресом – Луис то невероятно крутой и его жаль заменять кем-то молодым в центре атаки, то разочаровывает и берет время, чтобы набрать форму и найти голы. Но если уругвайца так сложно заменить буквально, можно взять футболиста, который совмещает атакующие задачи, как Азар или Месси. Не исключено, что «Барселона» наигралась в эксперименты с дорогими покупками и готова заплатить много лишь за чемпиона мира, вице-чемпиона Европы, финалиста ЛЧ и победителя ЛЕ вместе с Суперкубком в матче против «Реала».

То есть за Гризманна. Антуан набрался опыта, но если не сменит обстановку – может следующий сезон провести хуже. Для «Барселоны» опасно, что ставит на игроков настроения, ведь моральное состояние всегда влияет на лидера «Атлетико». Но француз опытный и понимает – «Барселона» в таком положении, что ей вправду нужен новый атакующий игрок с лидерскими качествами не для размещения в тени Месси, как было раньше, а чтобы переписать историю. Гризманн не откажется от еще одного испанского титула – если получится его завоевать, а «Барселона» достаточно долго упрашивала Антуана присоединиться к команде, чтобы тот принял окончательное решение.

Француз разочарован сезоном «Атлетико», Симеоне – игрой своих нападающих, пускай в основном центральных. Вальверде разочарован реакцией остальных атакующих игроков, кроме Месси, на сложные вызовы, Бартомеу – результатом ответного матча против «Ливерпуля». Суммируем потребность в новых успехах и вызовах – видим, что вслед за отказом Гризманна может последовать согласие того же Антуана. Ему было хорошо в «Атлетико», но спустя пять плодотворных сезонов в Мадриде готовы услышать от второго форварда те слова, что услышали в «Челси» от Азара.

Им захочется сразиться в Эль Класико, оба не старые, но уже не самые молодые – 1991 года рождения. У них есть медали турниров со сборными и финалы Лиги Европы, но представлять «Реал» и «Барселону» - выйти на другой уровень. Как Эден созрел спустя столько лет пустых разговоров об игре в команде Зидана – так Гризманн готов перейти в коллектив с Месси, ведь в случае с «Барселоной» пока имя наставника назвать сложно. Но Антуан готов рисковать, ведь вряд ли что-то потеряет. В «Атлетико» все изучил, а Симеоне получит большие деньги на новичков, расставшись с парочкой игроков основы.

Все пойдут дальше, а мы получим новую заочную дуэль очень высокого уровня – Гризманн против Азара в «сине-гранатовой» и «белой» майках. Очень интересные ставки, и в двух случаях с оговорками. Эдену может навредить переход Погба в «Реал», если состоится – смежные зоны у Поля и Азара, когда играют на месте левого инсайда, а Гризманну надо понимать, что Суарес и Месси отличаются от тех нападающих, с которыми играл всю карьеру в сборной или «Атлетико». Речь о пожирателях пространства. Это не Жиру, который готов был слушать критику, не забивая за Францию в России, но выполняя общую задачу.

Гризманн имел в «Атлетико» полную свободу действий, как Азар в «Челси», но на многое пойдут звезды феноменального уровня, чтобы помечтать о финале Лиги чемпионов в футболках великих клубов. Не забываем, что испанцы собираются потратить сезон-2019/20, чтобы ответить на английскую экспансию в еврокубках – будет очень веселая осень. Но для начала ждет продуктивное трансферное лето. Гризманн в «Барселоне» - давно ожидаемый многими, но интересный поворот. Не размениваются на тех, кто соглашается, пошли к человеку, который много лет отказывался, и пытаются его убедить.