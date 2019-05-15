Самедов: «Уровень РПЛ падает последние пять лет»

Полузащитник «Крыльев Советов» считает, что уровень РПЛ за последние пять лет неизменно снижается.

Уровень чемпионата России падает уже последние лет пять, в этом меня никто не переубедит. Что же касается сборной, она обновилась после последнего чемпионата мира, сейчас в ней появляются молодые игроки. То, что я видел по играм в Лиге Наций, по матчам с командами Бельгии и Казахстана, - я верю, что у национальной сборной с этим тренерским штабом, который гнет свою линию, все будет хорошо. Так что мой прогноз на будущее национальной сборной оптимистичен.