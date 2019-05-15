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Самедов: «Уровень РПЛ падает последние пять лет»

15 мая 2019, 10:26

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов считает, что уровень РПЛ за последние пять лет неизменно снижается.

Уровень чемпионата России падает уже последние лет пять, в этом меня никто не переубедит. Что же касается сборной, она обновилась после последнего чемпионата мира, сейчас в ней появляются молодые игроки. То, что я видел по играм в Лиге Наций, по матчам с командами Бельгии и Казахстана, - я верю, что у национальной сборной с этим тренерским штабом, который гнет свою линию, все будет хорошо. Так что мой прогноз на будущее национальной сборной оптимистичен.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   62 / 840
15 мая в 13:28
Никакой логики нет. Ему сборная внушает оптимизм потому, что падает уровень РПЛ. Это как бы: бахчеводство развивается потому, что падают продажи арбузов.
Faustello
Faustello
   22 / 840
15 мая в 13:21
Продажи арбузов рухнули ))))
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 13:07
Правильнее будет сказать упал, а не падает.
Alladins
Alladins
   101 / 840
15 мая в 12:18
Свиньи деградируют, потому и падает.
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
15 мая в 11:00
А чё не добавил, что только хрюндели тащат эту лигу, только правда на дно.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
15 мая в 10:59
Его уровень тоже падает.
LOpp
LOpp
   16 / 840
15 мая в 10:48
все правильно сказал Саша, уровень РПЛ падает, если уж заМКАДная, дворовая команда чемпионом стала.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 10:43
Больно кому то надо тебя переубеждать!!! Твой то уровень за пять последних лет точно упал!!!
kastites
kastites
   156 / 840
15 мая в 10:43
Вот ,что с нашим футболом сделали москали и Мутко
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 10:34
С арбузниками конечно упадёт.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
15 мая в 10:34
Иди арбузами торгуй.
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