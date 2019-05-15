Араторе: «Матч с „Арсеналом“ – самый важный в этом году»

Полузащитник «Урала» поделился мнением о предстоящей ответной игре на выезде с «Арсеналом» в полуфинале Кубка России. В первом матче «шмели» переиграли тульский клуб со счётом 1:0.

Мы должны навязать борьбу «Арсеналу» и быть готовыми играть агрессивно с первых минут. Нам надо показать сопернику, что мы хотим быть в финале. Можно сказать: это самая важная игра в этом году.