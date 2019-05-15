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Араторе: «Матч с „Арсеналом“ – самый важный в этом году»

15 мая 2019, 01:17
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Урала» Марко Араторе поделился мнением о предстоящей ответной игре на выезде с «Арсеналом» в полуфинале Кубка России. В первом матче «шмели» переиграли тульский клуб со счётом 1:0.

Мы должны навязать борьбу «Арсеналу» и быть готовыми играть агрессивно с первых минут. Нам надо показать сопернику, что мы хотим быть в финале. Можно сказать: это самая важная игра в этом году.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 03:17
Арсенал Тула - дома :
Арсенал Тула - Зенит 4:2
Арсенал Тула - ЦСКА 2:0
Арсенал Тула - Спартак 3-0
Арсенал Тула - Локомотив 2:0

Тяжко будет Уралу....
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
15 мая в 02:11
сложно сказать, кто будет в финале...
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
15 мая в 01:31
Уралу удачи!
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