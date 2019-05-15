Самедов: «„Зенит“ с Халком и Витселем был сильнее»

Полузащитник «Крыльев Советов» считает, что «Зенит» выглядел гораздо сильнее, когда в нем играли бразильский нападающий Халк и бельгийский полузащитник Аксель Витсель.

При всем уважении к «Зениту», конечно, они выиграли чемпионат, я не хочу никого обидеть, но тот «Зенит» с Халком и Витселем, который так и не стал чемпионом и занимал максимум второе место, был сильнее на три головы, чем нынешний.

Был ли он сильнее только благодаря им? Нет, конечно, там еще играли Гарай, Кришито, Рондон, начинал сезон Широков, Анюков, Хави Гарсия. Но еще раз говорю - я ни в коем случае не умаляю заслуг Сергея Семака и его команды, просто тот «Зенит», на мой взгляд, был сильнее.