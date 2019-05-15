Самедов: «„Зенит“ с Халком и Витселем был сильнее»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов считает, что «Зенит» выглядел гораздо сильнее, когда в нем играли бразильский нападающий Халк и бельгийский полузащитник Аксель Витсель.
При всем уважении к «Зениту», конечно, они выиграли чемпионат, я не хочу никого обидеть, но тот «Зенит» с Халком и Витселем, который так и не стал чемпионом и занимал максимум второе место, был сильнее на три головы, чем нынешний.
Был ли он сильнее только благодаря им? Нет, конечно, там еще играли Гарай, Кришито, Рондон, начинал сезон Широков, Анюков, Хави Гарсия. Но еще раз говорю - я ни в коем случае не умаляю заслуг Сергея Семака и его команды, просто тот «Зенит», на мой взгляд, был сильнее.
Самедов слегка ошибается...Халк брал трофеи...их 3....Кубок,Чемпионат и Суперкубок...
Была ли та команда сильней нынешней - наверно "Да"....
Что уж лукавить...по составу пожалуй намного...Халк,Витсель,Данни,Кришито,Гарсиа,Гарай,Тимощук,Рондон.........
Но и по цене легионеров - разница с нынешними примерно в 7 раз...))))
Сейчас другой тренер,другая клубная политика,другой состав,новые задачи и очень высокие амбиции....
Команда строится...усиляется...сыгрывается..развивается и прогрессирует....
Удачи Зениту и Семаку !!!!!!!!
Просто охота увидеть сильную команду от РПЛ в европах.....и пусть это будет Зенит (Санкт Петербург)...
Самедов слегка ошибается...Халк брал трофеи...их 3....Кубок,Чемпионат и Суперкубок...
Была ли та команда сильней нынешней - наверно "Да"....
Что уж лукавить...по составу пожалуй намного...Халк,Витсель,Данни,Кришито,Гарсиа,Гарай,Тимощук,Рондон.........
Но и по цене легионеров - разница с нынешними примерно в 7 раз...))))
Сейчас другой тренер,другая клубная политика,другой состав,новые задачи и очень высокие амбиции....
Команда строится...усиляется...сыгрывается..развивается и прогрессирует....
Удачи Зениту и Семаку !!!!!!!!
Просто охота увидеть сильную команду от РПЛ в европах.....и пусть это будет Зенит (Санкт Петербург)...