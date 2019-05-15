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Самедов: «„Зенит“ с Халком и Витселем был сильнее»

15 мая 2019, 10:18

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов считает, что «Зенит» выглядел гораздо сильнее, когда в нем играли бразильский нападающий Халк и бельгийский полузащитник Аксель Витсель.

При всем уважении к «Зениту», конечно, они выиграли чемпионат, я не хочу никого обидеть, но тот «Зенит» с Халком и Витселем, который так и не стал чемпионом и занимал максимум второе место, был сильнее на три головы, чем нынешний.

Был ли он сильнее только благодаря им? Нет, конечно, там еще играли Гарай, Кришито, Рондон, начинал сезон Широков, Анюков, Хави Гарсия. Но еще раз говорю - я ни в коем случае не умаляю заслуг Сергея Семака и его команды, просто тот «Зенит», на мой взгляд, был сильнее.

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Все комментарии
Woode
Woode
15 мая в 15:44
Может сильнее по составу игроков, но эта команда покрепче
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
15 мая в 12:24
Тот Зенит был другой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 12:13
Если б не 10-ти месячный отпуск синьора Манчини на берегах Невы,который он почему то называл работой,с маниакальным переселением коренных жителей Аргентины в Санкт Петербург, думаю сейчас была бы уже готова очень сильная команда.....а так Семаку приходиться всё начинать с нуля....

Самедов слегка ошибается...Халк брал трофеи...их 3....Кубок,Чемпионат и Суперкубок...

Была ли та команда сильней нынешней - наверно "Да"....
Что уж лукавить...по составу пожалуй намного...Халк,Витсель,Данни,Кришито,Гарсиа,Гарай,Тимощук,Рондон.........
Но и по цене легионеров - разница с нынешними примерно в 7 раз...))))

Сейчас другой тренер,другая клубная политика,другой состав,новые задачи и очень высокие амбиции....

Команда строится...усиляется...сыгрывается..развивается и прогрессирует....

Удачи Зениту и Семаку !!!!!!!!
Просто охота увидеть сильную команду от РПЛ в европах.....и пусть это будет Зенит (Санкт Петербург)...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
15 мая в 11:50
Согласен с Самедовым
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   244 / 840
15 мая в 11:01
А в общем, между нынешним Зенитом и халковским нет особой разницы, особенно халковским Зенитом двух последних лет, при боаше. Те же забросы, тот же автобус, то же отсутствие хоть сколько нибудь осмысленной командной игры, та же надежда на одного-двух игроков, а не на команду, та же слабость конкурентов, которая стала главной причиной чемпионства. И самое главное - то же отсутствие развития и тупик, в котором оказался клуб, и то же неумение руководства найти из него выход.
Palex
Palex
   60 / 840
15 мая в 11:01
Что за бред? Зенит был чемпионом с Халком и Витселем, а тренеровал команду Боаш.
PITER_1
PITER_1
   583 / 840
15 мая в 10:52
в ожидании поставок арбузов, решил порассуждать о непонятном для него футболе
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   244 / 840
15 мая в 10:47
А можно вспомнить ещё и Зенит ДО Халка с Витселем. Тогдашний Зенит заткнул бы за пояс и тот, и другой.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Питерский Пивасик
   9 / 840
15 мая в 10:40
годик пройдёт Семак натренирует игрочишек и будет Петербургский Аякс
Не будет!!! Аякс молодая команда, а Питер по среднему возрасту к тридцатнику приближается.
trimetil
trimetil
   192 / 840
15 мая в 10:37
Че он несет? Зенит с Халком и Витселем был чемпионом. Ему, похоже, в спарртаковской секте мозги промыли...
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 10:35
Здесь арбузник прав.
clop
clop
   84 / 840
15 мая в 10:29
Конечно, можно поностальгировать по старым временам. Но и сегодняшняя команда кое-что умеет. Посмотрим, что получится у Зенита в еврокубках в следующем сезоне. Тогда и сравним, кто сильнее.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   391 / 840
15 мая в 10:23
годик пройдёт Семак натренирует игрочишек и будет Петербургский Аякс
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