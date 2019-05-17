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Агент Санчеса провел переговоры с представителями «Интера» и «Ювентуса»

17 мая 2019, 11:29

Согласно информации Sky, нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес с большой долей вероятности продолжит карьеру в Италии.

Представитель чилийского футболиста Фернандо Филичевич провел встречи со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи и техническим директором «Интера» Пьеро Аузилио.

Сообщалось, что манкунианцы рассматривают возможность отдать Санчеса «Интеру» на правах аренды, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   270 / 843
17 мая в 17:30
Санчес зажигал только в Барсе,тики-таки его устраивает, обратно если возьмут то не затеряется как Дембеле или Каутиньо
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
17 мая в 17:26
Давно пора, явно усилит интер
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 15:24
Санчесу в Италии будет комфортно играть.
Igo0rek
Igo0rek
   79 / 843
17 мая в 15:06
Санчес жадный до денег. Выгрыз себе огромнейшую з/п, и мотивация для него пропала, он перестал не то что прогрессировать, он деградировал. Тоже самое и Неймар.
Завтра
Завтра ответил Гавриленко
   142 / 843
17 мая в 12:52
Великий Интер: кубок ЛЧ, звёзды Этоо, Балотелли, приносящий Италии ЧМ Матерацци ювентус: вечный позор в ЛЧ, брёвна Дибала, Игуаин, Бонуччи, дно Шильо, лишивший Францию ЧМ Трезеге Выбор очевиден :)
"Когда вы говорите, складывается впечатление, что вы - бредите..." (с) к/ф. Иван Васильевич меняет профессию.

Сам написал какие-то свои, персональные, субъективные, абсолютно пристрастные "недовыводы" про два клуба; САМ ЖЕ - выбрал один из них; САМ ЖЕ - ни за что унизил другой, и назвал всё это "ВЫБОР ОЧЕВИДЕН". Что???

Как в принципе, разумный человек может утверждать "моё мнение = очевидно"?? Если он так утверждает - то он неразумный! Именно это доказывает подобное утверждение!
"Спартачи", вот по-хорошему и ничего личного - вы такое "мясо" футбольное)))
dzvinka
dzvinka
   75 / 843
17 мая в 12:14
о, топарь подьедет))
sihafazatron
sihafazatron
   119 / 843
17 мая в 11:47
Переходил в мю за трофеями)))
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
17 мая в 11:43
Великий Интер: кубок ЛЧ, звёзды Этоо, Балотелли, приносящий Италии ЧМ Матерацци
ювентус: вечный позор в ЛЧ, брёвна Дибала, Игуаин, Бонуччи, дно Шильо, лишивший Францию ЧМ Трезеге

Выбор очевиден :)
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