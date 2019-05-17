Агент Санчеса провел переговоры с представителями «Интера» и «Ювентуса»

Согласно информации Sky, нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес с большой долей вероятности продолжит карьеру в Италии.
Представитель чилийского футболиста Фернандо Филичевич провел встречи со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи и техническим директором «Интера» Пьеро Аузилио.
Сообщалось, что манкунианцы рассматривают возможность отдать Санчеса «Интеру» на правах аренды, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Сам написал какие-то свои, персональные, субъективные, абсолютно пристрастные "недовыводы" про два клуба; САМ ЖЕ - выбрал один из них; САМ ЖЕ - ни за что унизил другой, и назвал всё это "ВЫБОР ОЧЕВИДЕН". Что???
Как в принципе, разумный человек может утверждать "моё мнение = очевидно"?? Если он так утверждает - то он неразумный! Именно это доказывает подобное утверждение!
"Спартачи", вот по-хорошему и ничего личного - вы такое "мясо" футбольное)))
Сам написал какие-то свои, персональные, субъективные, абсолютно пристрастные "недовыводы" про два клуба; САМ ЖЕ - выбрал один из них; САМ ЖЕ - ни за что унизил другой, и назвал всё это "ВЫБОР ОЧЕВИДЕН". Что???
Как в принципе, разумный человек может утверждать "моё мнение = очевидно"?? Если он так утверждает - то он неразумный! Именно это доказывает подобное утверждение!
"Спартачи", вот по-хорошему и ничего личного - вы такое "мясо" футбольное)))
ювентус: вечный позор в ЛЧ, брёвна Дибала, Игуаин, Бонуччи, дно Шильо, лишивший Францию ЧМ Трезеге
Выбор очевиден :)
ювентус: вечный позор в ЛЧ, брёвна Дибала, Игуаин, Бонуччи, дно Шильо, лишивший Францию ЧМ Трезеге
Выбор очевиден :)