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Гендиректор «Милана» проведёт встречу с Сарри

17 мая 2019, 04:27

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри со следующего сезона может возглавить «Милан».

По информации источника, генеральный директор миланского клуба Иван Газидис в ближайшее время должен лично встретиться с итальянским специалистом, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Отмечается, что Сарри будет предложен трёхлетний контракт с зарплатой 3 млн евро за сезон после вычета налогов.

По слухам, Сарри покинет пост главного тренера «Челси» даже в случае победы в Лиге Европы, а новым наставником лондонцев станет Фрэнк Лэмпард.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
   702 / 843
17 мая в 15:53
Надеюсь, Сарри не притащит с собой Игуаина
Aerobniy
Aerobniy
   178 / 843
17 мая в 13:33
Для Милана самый раз.
Медив
Медив
   44 / 843
17 мая в 10:33
У Милана закончились легенды? Костакурта ж еще не тренировал, или Дида
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 07:52
Не думаю, что Лэмпард лучше Сарри.
ДСА
ДСА
   89 / 843
17 мая в 04:45
Не так много и предлагают.
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