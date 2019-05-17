Гендиректор «Милана» проведёт встречу с Сарри

17 мая 2019, 04:27

Главный тренер «Челси» со следующего сезона может возглавить «Милан».

По информации источника, генеральный директор миланского клуба Иван Газидис в ближайшее время должен лично встретиться с итальянским специалистом, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Отмечается, что Сарри будет предложен трёхлетний контракт с зарплатой 3 млн евро за сезон после вычета налогов.

По слухам, Сарри покинет пост главного тренера «Челси» даже в случае победы в Лиге Европы, а новым наставником лондонцев станет Фрэнк Лэмпард.