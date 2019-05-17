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Мората: «Сделаю всё, чтобы остаться в „Атлетико“»

17 мая 2019, 04:49

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Челси», хочет продолжить выступать за мадридский клуб.

Я чётко знаю, чего хочу. Я хочу остаться здесь и сделаю всё от меня зависящее, чтобы я мог продолжить играть за «Атлетико». Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы прийти сюда, и сделаю всё, чтобы остаться.

Вариант с переходом в другой клуб я даже не рассматриваю. Я счастлив и считаю, что мне ещё много предстоит здесь сделать.

Также Мората прокомментировал тот факт, что его бывший партнёр по «Челси» Эден Азар близок к переходу в «Реал».

Он один из лучших игроков мира и может хорошо вписаться в любую команду, которую захочет. Азар – лучший игрок и замечательный человек.

Ранее сообщалось, что для продления срока аренды Мораты «Атлетико» придётся заплатить «Челси» 16 млн евро.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
17 мая в 16:31
Просто молодец!
Egorium
Egorium
   116 / 840
17 мая в 14:45
Удачи Морато!
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 840
17 мая в 11:53
Удачи тебе!
ДСА
ДСА
   89 / 840
17 мая в 07:04
Достойное поведение.
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