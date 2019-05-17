Мората: «Сделаю всё, чтобы остаться в „Атлетико“»

Нападающий «Атлетико» , права на которого принадлежат «Челси», хочет продолжить выступать за мадридский клуб.

Я чётко знаю, чего хочу. Я хочу остаться здесь и сделаю всё от меня зависящее, чтобы я мог продолжить играть за «Атлетико». Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы прийти сюда, и сделаю всё, чтобы остаться.

Вариант с переходом в другой клуб я даже не рассматриваю. Я счастлив и считаю, что мне ещё много предстоит здесь сделать.