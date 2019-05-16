«Реал» заключил с Йовичем пятилетний контракт

Согласно информации источника, переход нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича в «Реал» можно считать завершенным.
Сербский футболист уже подписал пятилетний контракт с мадридским клубом, по которому заработает 50 млн евро.
Сам трансфер обошелся «сливочным» в 60 млн евро, из которых 12 млн получит бывший клуб Йовича, «Бенфика».
Походу кто то просто повелся на хайп. И далеко не факт, что из этих двух, самым ценным для команды был именно серб
Походу кто то просто повелся на хайп. И далеко не факт, что из этих двух, самым ценным для команды был именно серб
Надеюсь заиграет!
Надеюсь заиграет!