«Реал» заключил с Йовичем пятилетний контракт

16 мая 2019, 20:51

Согласно информации источника, переход нападающего «Айнтрахта» в «Реал» можно считать завершенным.

Сербский футболист уже подписал пятилетний контракт с мадридским клубом, по которому заработает 50 млн евро.

Сам трансфер обошелся «сливочным» в 60 млн евро, из которых 12 млн получит бывший клуб Йовича, «Бенфика».