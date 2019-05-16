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«Реал» заключил с Йовичем пятилетний контракт

16 мая 2019, 20:51

Согласно информации источника, переход нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича в «Реал» можно считать завершенным.

Сербский футболист уже подписал пятилетний контракт с мадридским клубом, по которому заработает 50 млн евро.

Сам трансфер обошелся «сливочным» в 60 млн евро, из которых 12 млн получит бывший клуб Йовича, «Бенфика».

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Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
   700 / 843
17 мая в 15:20
No Problem это тебе дорогой.с 3 места как оно там?нытики)) Барса опять разнесла вашу носяру в клочья.
handreb
handreb
   66 / 843
17 мая в 14:30
Удачи Йовичу!
ermak6848
ermak6848
   173 / 843
17 мая в 12:23
Лука заслуживает к себе Внимание безусловно...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   450 / 843
17 мая в 12:02
опять маргарин развели на деньги
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
17 мая в 10:12
Серьезного напа прикупили.
Медив
Медив ответил Manny_Pacquiao
   44 / 843
17 мая в 10:05
Против Челси он сыграл отлично
Да, неплохо. Но ничего сверхъестественного там не увидел. Может за пару лет его и можно будет прокачать до уровня Икарди, но я удивлен, что Реал изначально не взял Икарди. Честно, попытки Реала угадать новую топ-звезду в последние годы заканчивались не особо удачно.
No problem
No problem ответил Мысыктар
   180 / 843
17 мая в 09:54
Вот когда он перейдёт,Я тебе этот Х за щеку впихну.
Мысыктар
Мысыктар ответил No problem
   700 / 843
17 мая в 09:29
Теперь надо кончать тему по Азару.
Х вам а не Азар
drug01
drug01
   124 / 843
17 мая в 09:03
Хороший игрок!
No problem
No problem
   180 / 843
17 мая в 08:58
Теперь надо кончать тему по Азару.
Kavaro
Kavaro
   390 / 843
17 мая в 08:40
Цена норм по сегодняшним меркам, а вот зарплата многовато.
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 06:49
Процесс пошёл.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
17 мая в 04:46
Йович в шоколаде.
DEIVID
DEIVID
   532 / 843
17 мая в 03:32
Не факт, что на серба будут так играть как в Айнтрахте было. Он же обычный форвард штрафной площади. Сам то ничего не создаст.
амурец
амурец
   117 / 843
17 мая в 03:31
неплохо
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил Медив
   302 / 843
17 мая в 02:03
Против Челси он сыграл отлично
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
17 мая в 01:37
Ну и дурак загубила свою карьеру
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 843
17 мая в 01:30
Бензема усмехнулся )))
STVA 1
STVA 1 ответил Медив
   38 / 843
17 мая в 00:30
Тоже интересно. У его напарника, Халлера, точно такая же стата, почему ему никто ничего не поет? Причем серия влетов Айнтрахта как раз совпала с травмой именно Халлера... Походу кто то просто повелся на хайп. И далеко не факт, что из этих двух, самым ценным для команды был именно серб
Согласен 100% ! Хорошо раскрутили серба , но и нельзя отрицать , что он провел отличный сезон . Поглядим .
Медив
Медив ответил STVA 1
   44 / 843
17 мая в 00:27
Йович отыграл всего сезон на уровне и все уже поют дифирамбы ему ! Поглядим ...В любом случае Бензема не вечен .
Тоже интересно. У его напарника, Халлера, точно такая же стата, почему ему никто ничего не поет? Причем серия влетов Айнтрахта как раз совпала с травмой именно Халлера...
Походу кто то просто повелся на хайп. И далеко не факт, что из этих двух, самым ценным для команды был именно серб
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
17 мая в 00:14
Йович отыграл всего сезон на уровне и все уже поют дифирамбы ему ! Поглядим ...В любом случае Бензема не вечен .
mtv191991
mtv191991
16 мая в 23:57
Ля посланы, а кто это?)
Шишанутый
Шишанутый ответил ALBA BARCELONA 21
   13 / 843
16 мая в 23:34
С Зиданом не получится ничего,тащил Роналду,который вчера перечислил постямщимся палестинцам полтара миллиона евро,уважение ему.
Красавчик Рон что помогает мусульманам.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
16 мая в 23:33
нормально
barc-f.
barc-f.
   502 / 843
16 мая в 23:31
Смысла нет) Всё равно будет 2:6, 5:0, 0:4, 5:1
Медив
Медив
   44 / 843
16 мая в 23:08
10 лямов в год чуваку, сезон назад от которого отказалась Бенфика? Лучше не отпускать Бензема, он еще пригодится
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   59 / 843
16 мая в 22:41
С Зиданом не получится ничего,тащил Роналду,который вчера перечислил постямщимся палестинцам полтара миллиона евро,уважение ему.
Шишанутый
Шишанутый ответил 112910315
   13 / 843
16 мая в 22:15
За нормальную цену.
Да, удачный трансфер. И не какой Мбапе за 350 млн не нужен!
feris1
feris1
   258 / 843
16 мая в 22:05
Поздравляю Реал с покупкой!
Надеюсь заиграет!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил Nety-net
   302 / 843
16 мая в 21:57
Тогда не было толковых вингеров. Асенсио и васкес. Сейчас есть вини, браим, тот же Асенсио. Ещё добавим трансфер Азара. Плюс Бензема выполнял черновую работу для Криша, наврядли он будет это делать для Йовича.
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