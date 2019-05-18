Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль»

«Ливерпуль» набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство. Полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне признался, что не испытывает жалости к мерсисайдцам.
Нет, мне не жалко «Ливерпуль». Они потрясающе выступили в этом сезоне, но это означает лишь то, что в итоге мы были лучше их. Мне их не жалко, поскольку я не думаю, что они стали бы сочувствовать нам. Не думаю, что кто-то сожалел о том, как мы вылетели из Лиги чемпионов. С этим нужно смириться. Я знаю, как себя чувствует «Ливерпуль», они должны быть разочарованы. Если бы это случилось с нами, мы бы испытывали то же самое.
Но мы продолжаем оставаться конкурентами друг для друга. Мы хотим побеждать точно так же, как и они, но я могу понять их чувства.
Это общепринято среди спортсменов. Мы можем сочувствовать другим командам, но в конечном итоге самое главное – это твоя команда. Это была великая битва. Но мне кажется, что жалеть «Ливерпуль» – это уже перебор.
PS если ты забыл в прошлом году в матче 1/4 ЛЧ фанаты Ливерпуля обстреляли автобус с игроками манчестер сити.......... боюсь кое-кто уже все забыл, но лучше еще раз напомнить, чтобы не повторилась трагедия.
PS если ты забыл в прошлом году в матче 1/4 ЛЧ фанаты Ливерпуля обстреляли автобус с игроками манчестер сити.......... боюсь кое-кто уже все забыл, но лучше еще раз напомнить, чтобы не повторилась трагедия.
PS фанаты МЮ вас тоже середняком называют и безтрофейником. так что вы им сейчас не ровня и никогда ей не будите. Помню как ваш Далглиш в 95, которого вы выкинули из Ливерки выиграл АПЛ с Блэкберном, вот вы тогда локти то кусали, хоть и победили их в последнем туре, но титул достался ему. Да и Майкл Оуэн вам фанам золотые медали АПЛ небось показывает, как они выглядят.
PS а про свои 18 тутулов выигранных в прошлом веке будите молодым глорам рассказывать, и промывать им мозги, как вы делаете с игроками, которые приежают играть показывая фильм под типу Великий Энфилд..... то то они как подпишут контракт кукареуют о грядущем титуле и многочисленых трофеях.
PS фанаты МЮ вас тоже середняком называют и безтрофейником. так что вы им сейчас не ровня и никогда ей не будите. Помню как ваш Далглиш в 95, которого вы выкинули из Ливерки выиграл АПЛ с Блэкберном, вот вы тогда локти то кусали, хоть и победили их в последнем туре, но титул достался ему. Да и Майкл Оуэн вам фанам золотые медали АПЛ небось показывает, как они выглядят.
PS а про свои 18 тутулов выигранных в прошлом веке будите молодым глорам рассказывать, и промывать им мозги, как вы делаете с игроками, которые приежают играть показывая фильм под типу Великий Энфилд..... то то они как подпишут контракт кукареуют о грядущем титуле и многочисленых трофеях.
PS Я тут почти пять лет на сайте и ни разу не слышал об высокомерии фанатов МЮ, которые кричали, как вы и хвалились своими титулами.... хотя МЮ есть чем хвалиться 13 побед в АПЛ, а Ливер хвалиться тем что завоевали до АПЛ..........
вы такие же неудачники по сути, как и тот же Тоттенхэм, просто у вас гонору чуть больше, за последние года вы на одном уровне с ними, это не тотенхэм стал лучше это ливерпуль слился до того, что из ТОп клуба превращаеться в середняк, который даже кубка лиги сраного завоевать не можете гребанные импотенты.....
смотри до 1 числа не рассхвались, а то тот кто высоко сидит, потом больно в финале падать будет.
PS Я тут почти пять лет на сайте и ни разу не слышал об высокомерии фанатов МЮ, которые кричали, как вы и хвалились своими титулами.... хотя МЮ есть чем хвалиться 13 побед в АПЛ, а Ливер хвалиться тем что завоевали до АПЛ..........
вы такие же неудачники по сути, как и тот же Тоттенхэм, просто у вас гонору чуть больше, за последние года вы на одном уровне с ними, это не тотенхэм стал лучше это ливерпуль слился до того, что из ТОп клуба превращаеться в середняк, который даже кубка лиги сраного завоевать не можете гребанные импотенты.....
смотри до 1 числа не рассхвались, а то тот кто высоко сидит, потом больно в финале падать будет.
PS Я рад что Ливерпуль, каким был таким он и остался главным неудачником в АПЛ, и так в этом сезоне их в открытую тащили судьи уже с первого тура, была искусственно создана борьба в чемпионате, после того, как ливерка поплыла в январе и феврале. МС и Гвардиола бились везде честно и до конца, ни один из турниров не ставили выше других, по этому они выиграли Кубок лиги, выиграли АПЛ и возьмут КА, а в ЛЧ им просто не повезло. Клопп и Ливерпуль слили национальные кубки перед новым годом, чтобы бросить все силы на чемпионат, В ЛЧ им фартануло, плюс даже там руки судьи были как помощники. За такое надо платить и они расплатились. - 2 место это то что они заслужили не больше не меньше.
PS Я рад что Ливерпуль, каким был таким он и остался главным неудачником в АПЛ, и так в этом сезоне их в открытую тащили судьи уже с первого тура, была искусственно создана борьба в чемпионате, после того, как ливерка поплыла в январе и феврале. МС и Гвардиола бились везде честно и до конца, ни один из турниров не ставили выше других, по этому они выиграли Кубок лиги, выиграли АПЛ и возьмут КА, а в ЛЧ им просто не повезло. Клопп и Ливерпуль слили национальные кубки перед новым годом, чтобы бросить все силы на чемпионат, В ЛЧ им фартануло, плюс даже там руки судьи были как помощники. За такое надо платить и они расплатились. - 2 место это то что они заслужили не больше не меньше.
И исчо... прочитал я тут давеча, что единственным клубом, С МОМЕНТА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ЛИГИ (т.е. уже почти 30 лет) который умудрялся идти первым после Boxing Day, но так и не становился чемпионом Англии - это Ливерпадаль. Мало того, они единственные в этом своём антирекорде, так они ещё это исполняли 3 раза)))) Так что твои сказки о "настоящих мужчинах" не в тему....
И исчо... прочитал я тут давеча, что единственным клубом, С МОМЕНТА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ЛИГИ (т.е. уже почти 30 лет) который умудрялся идти первым после Boxing Day, но так и не становился чемпионом Англии - это Ливерпадаль. Мало того, они единственные в этом своём антирекорде, так они ещё это исполняли 3 раза)))) Так что твои сказки о "настоящих мужчинах" не в тему....
Лысый сливал Реалу, сливал Барселоне, сливал даже Челси без тренера и Монако не самому сильному. Он сливал всем и всегда, а в оправдание приводил слова: ну, на будущий год мы слова будем играть в ЛЧ.
Если же Ливерпуль возьмёт ЛЧ, то ему ваша жалость будет до одного места, скорее вас все уже жалеть начинают, топ-состав, вроде как топ-тренер, а Сити по прежнему легко доступен...
Лысый сливал Реалу, сливал Барселоне, сливал даже Челси без тренера и Монако не самому сильному. Он сливал всем и всегда, а в оправдание приводил слова: ну, на будущий год мы слова будем играть в ЛЧ.
Если же Ливерпуль возьмёт ЛЧ, то ему ваша жалость будет до одного места, скорее вас все уже жалеть начинают, топ-состав, вроде как топ-тренер, а Сити по прежнему легко доступен...