Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль»

«Ливерпуль» набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство. Полузащитник «горожан» признался, что не испытывает жалости к мерсисайдцам.

Нет, мне не жалко «Ливерпуль». Они потрясающе выступили в этом сезоне, но это означает лишь то, что в итоге мы были лучше их. Мне их не жалко, поскольку я не думаю, что они стали бы сочувствовать нам. Не думаю, что кто-то сожалел о том, как мы вылетели из Лиги чемпионов. С этим нужно смириться. Я знаю, как себя чувствует «Ливерпуль», они должны быть разочарованы. Если бы это случилось с нами, мы бы испытывали то же самое.

Но мы продолжаем оставаться конкурентами друг для друга. Мы хотим побеждать точно так же, как и они, но я могу понять их чувства.

Это общепринято среди спортсменов. Мы можем сочувствовать другим командам, но в конечном итоге самое главное – это твоя команда. Это была великая битва. Но мне кажется, что жалеть «Ливерпуль» – это уже перебор.