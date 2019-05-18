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Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль»

18 мая 2019, 02:59

«Ливерпуль» набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство. Полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне признался, что не испытывает жалости к мерсисайдцам.

Нет, мне не жалко «Ливерпуль». Они потрясающе выступили в этом сезоне, но это означает лишь то, что в итоге мы были лучше их. Мне их не жалко, поскольку я не думаю, что они стали бы сочувствовать нам. Не думаю, что кто-то сожалел о том, как мы вылетели из Лиги чемпионов. С этим нужно смириться. Я знаю, как себя чувствует «Ливерпуль», они должны быть разочарованы. Если бы это случилось с нами, мы бы испытывали то же самое.

Но мы продолжаем оставаться конкурентами друг для друга. Мы хотим побеждать точно так же, как и они, но я могу понять их чувства.

Это общепринято среди спортсменов. Мы можем сочувствовать другим командам, но в конечном итоге самое главное – это твоя команда. Это была великая битва. Но мне кажется, что жалеть «Ливерпуль» – это уже перебор.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   122 / 843
вчера в 10:32
Пятно позора на Английских фанатов легла задолго до Эйзеля, как раз с того момента, как они начали путешествовать с клубами и сборной, постоянно устраивая беспорядки в любой стране, где бы не играла сборная или английский клуб, в тот сезон ФА предупредили, что в случаи беспорядков, Англия может быть отстранена от участия в еврокубках. Сам ФА принял целый ряд решений против хулиганизма, особенно после, кажется полуфинала 1984 г. Лутон против Миллуол, когда фанаты Лутона и Миллуола устроили побоище прям на поле. Эйзель это большая трагедия, но если ты глубоко изучал суть проблемы, то должен знать, что стадион Эйзель не подходил для проведения финала того турнира как Кубок Чемпионов УЕФА, из-за ветхости стадиона,а уровень безопасности был на низком уровне фанатов, как Юве, так и Ливерпуля практически не досматривали, так что можно было ожидать какого-то движения, так оно и случилось. А вот насчет атаки на автобус Сити, то ты еще не видел, что бывает в дерби Феенорда и Аякса. Понятно, что Гвардиола и игроки сказали, что они поэтому проиграли, но во многих странах европы, это обычное дело, когда домашние фанаты так встречают автобус команд авай, и кстати Ливерпуль не был наказан УЕФА, значит, ничего серьезного там не произошло.
ладно, что вспоминать былое, говорить про фанатов, просто удачи Ливерпулю в финале.....
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   383 / 843
вчера в 00:34
если ты смотрел фильм кенни, про далглиша, то как раз в нем он и говорит о той трагедии 85 года в КЕЧ в финале, а прошло уже 40 лет, но он напоминает как это было, и не забывает, как не забили все в Англии. потому что он игрок Ливерпуля тех лет...... а я лишь напомнил по чьей вине были отсраннены английские клуба от еврокубков, чтобы вы фанаты это помнили, это как я выразился "позор и грязь", которая окончательно пала на весь британский футбол. PS если ты забыл в прошлом году в матче 1/4 ЛЧ фанаты Ливерпуля обстреляли автобус с игроками манчестер сити.......... боюсь кое-кто уже все забыл, но лучше еще раз напомнить, чтобы не повторилась трагедия.
Пятно позора на Английских фанатов легла задолго до Эйзеля, как раз с того момента, как они начали путешествовать с клубами и сборной, постоянно устраивая беспорядки в любой стране, где бы не играла сборная или английский клуб, в тот сезон ФА предупредили, что в случаи беспорядков, Англия может быть отстранена от участия в еврокубках. Сам ФА принял целый ряд решений против хулиганизма, особенно после, кажется полуфинала 1984 г. Лутон против Миллуол, когда фанаты Лутона и Миллуола устроили побоище прям на поле. Эйзель это большая трагедия, но если ты глубоко изучал суть проблемы, то должен знать, что стадион Эйзель не подходил для проведения финала того турнира как Кубок Чемпионов УЕФА, из-за ветхости стадиона,а уровень безопасности был на низком уровне фанатов, как Юве, так и Ливерпуля практически не досматривали, так что можно было ожидать какого-то движения, так оно и случилось. А вот насчет атаки на автобус Сити, то ты еще не видел, что бывает в дерби Феенорда и Аякса. Понятно, что Гвардиола и игроки сказали, что они поэтому проиграли, но во многих странах европы, это обычное дело, когда домашние фанаты так встречают автобус команд авай, и кстати Ливерпуль не был наказан УЕФА, значит, ничего серьезного там не произошло.
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   122 / 843
19 мая в 20:59
Позор, это когда невежественные фанаты проявляют неуважение к 39 погибшим фанатам Юве, постоянно вспоминая про то что случилось почти 40 лет назад.
если ты смотрел фильм кенни, про далглиша, то как раз в нем он и говорит о той трагедии 85 года в КЕЧ в финале, а прошло уже 40 лет, но он напоминает как это было, и не забывает, как не забили все в Англии. потому что он игрок Ливерпуля тех лет...... а я лишь напомнил по чьей вине были отсраннены английские клуба от еврокубков, чтобы вы фанаты это помнили, это как я выразился "позор и грязь", которая окончательно пала на весь британский футбол.

PS если ты забыл в прошлом году в матче 1/4 ЛЧ фанаты Ливерпуля обстреляли автобус с игроками манчестер сити.......... боюсь кое-кто уже все забыл, но лучше еще раз напомнить, чтобы не повторилась трагедия.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   383 / 843
19 мая в 15:02
зато мы все хорошо помним по вине какого красного клуба и их корявых болельщиков с 85-го года все английские клубы были отстранены на 5 лет от еврокубков, а сам виновник на шесть. Этот позор и эту грязь уже никогда не смыть.
Позор, это когда невежественные фанаты проявляют неуважение к 39 погибшим фанатам Юве, постоянно вспоминая про то что случилось почти 40 лет назад.
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   122 / 843
19 мая в 08:58
Ты сам себе противоречишь, говоришь не вспоминай историю, и тут же приводишь победы Ттх в 60-е годы, которые никого не волнуют, и кстати КОК был самым малопрестижным европейским кубком, но для Ттх в самый раз. А насчет Мю, так у Мю побед до АПЛ 7, а у Ливерпуля 18, но именно Мю выиграл Апл 13 раз, а Ттх выиграл фак алл каждый год, а что ты про легенд Ттх не вспоминаешь, например Шерингем или Кэмпбелл, ах да им надоело сидеть в команде, которая не выигрывает трофеи, и ушли в другие клубы где стали легендами, это же ждет Эриксена, Алли и Кейна. А насчет Далглиша его никто не выкидывал, не повторяй ложь, и он выиграл в Ливерпуле столько же ЛЧ сколько всего у Мю,а Оуэн сам захотел ЛЧ выиграть в Реале, в итоге он ее так и не выиграл, а медальки Апл он может фанатам Ттх, а то он не знают, что такое выиграть чемпионат уже 60 лет.
зато мы все хорошо помним по вине какого красного клуба и их корявых болельщиков с 85-го года все английские клубы были отстранены на 5 лет от еврокубков, а сам виновник на шесть. Этот позор и эту грязь уже никогда не смыть.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   383 / 843
18 мая в 20:40
Тоттенхэм, когда брал первый еврокубок среди всех британских команд, Ливерка только из второй лиги вылезла в первую, и мечтали не вылететь обратно. Да побед в старейшем турнире мира в Кубке Англии у шпор до сих пор больше, чем у Ливерки - 8 против 7, хоть и не играли в финале с 1991 года. PS фанаты МЮ вас тоже середняком называют и безтрофейником. так что вы им сейчас не ровня и никогда ей не будите. Помню как ваш Далглиш в 95, которого вы выкинули из Ливерки выиграл АПЛ с Блэкберном, вот вы тогда локти то кусали, хоть и победили их в последнем туре, но титул достался ему. Да и Майкл Оуэн вам фанам золотые медали АПЛ небось показывает, как они выглядят. PS а про свои 18 тутулов выигранных в прошлом веке будите молодым глорам рассказывать, и промывать им мозги, как вы делаете с игроками, которые приежают играть показывая фильм под типу Великий Энфилд..... то то они как подпишут контракт кукареуют о грядущем титуле и многочисленых трофеях.
Ты сам себе противоречишь, говоришь не вспоминай историю, и тут же приводишь победы Ттх в 60-е годы, которые никого не волнуют, и кстати КОК был самым малопрестижным европейским кубком, но для Ттх в самый раз. А насчет Мю, так у Мю побед до АПЛ 7, а у Ливерпуля 18, но именно Мю выиграл Апл 13 раз, а Ттх выиграл фак алл каждый год, а что ты про легенд Ттх не вспоминаешь, например Шерингем или Кэмпбелл, ах да им надоело сидеть в команде, которая не выигрывает трофеи, и ушли в другие клубы где стали легендами, это же ждет Эриксена, Алли и Кейна. А насчет Далглиша его никто не выкидывал, не повторяй ложь, и он выиграл в Ливерпуле столько же ЛЧ сколько всего у Мю,а Оуэн сам захотел ЛЧ выиграть в Реале, в итоге он ее так и не выиграл, а медальки Апл он может фанатам Ттх, а то он не знают, что такое выиграть чемпионат уже 60 лет.
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   122 / 843
18 мая в 19:26
DTXK Если ты не видел здесь высокомерных фанатов Мю это не значит, что их нет, по большому счету им просто все равно на середняка, который возвысился на пару сезонов, а затем опять спустится. У фанатов Ливерпуля и Мю особые счеты, но wtf Spuds решили,что они достойные соперники Ливерпулю и Мю, не забывайте, что Ттх выиграл лигу всего 2 раза, и последний раз, когда это было, ни одного фаната Ттх, которые здесь все время пишут, еще в живых не было. Так что не надо сравнивать 18-кратного чемпиона Англии и 5 обладателя лч с середняком из северного Лондона. Прежде чем кого-то называть неудачником, нужно самим что-то выигрывать, а у Ттх 2 трофея за 30 лет, и ты прав финал лч для Ттх, как трофей, можете это занести в свой пыльный трофейный шкаф.
Тоттенхэм, когда брал первый еврокубок среди всех британских команд, Ливерка только из второй лиги вылезла в первую, и мечтали не вылететь обратно. Да побед в старейшем турнире мира в Кубке Англии у шпор до сих пор больше, чем у Ливерки - 8 против 7, хоть и не играли в финале с 1991 года.

PS фанаты МЮ вас тоже середняком называют и безтрофейником. так что вы им сейчас не ровня и никогда ей не будите. Помню как ваш Далглиш в 95, которого вы выкинули из Ливерки выиграл АПЛ с Блэкберном, вот вы тогда локти то кусали, хоть и победили их в последнем туре, но титул достался ему. Да и Майкл Оуэн вам фанам золотые медали АПЛ небось показывает, как они выглядят.

PS а про свои 18 тутулов выигранных в прошлом веке будите молодым глорам рассказывать, и промывать им мозги, как вы делаете с игроками, которые приежают играть показывая фильм под типу Великий Энфилд..... то то они как подпишут контракт кукареуют о грядущем титуле и многочисленых трофеях.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   383 / 843
18 мая в 14:18
DTXK Если ты не видел здесь высокомерных фанатов Мю это не значит, что их нет, по большому счету им просто все равно на середняка, который возвысился на пару сезонов, а затем опять спустится. У фанатов Ливерпуля и Мю особые счеты, но wtf Spuds решили,что они достойные соперники Ливерпулю и Мю, не забывайте, что Ттх выиграл лигу всего 2 раза, и последний раз, когда это было, ни одного фаната Ттх, которые здесь все время пишут, еще в живых не было. Так что не надо сравнивать 18-кратного чемпиона Англии и 5 обладателя лч с середняком из северного Лондона. Прежде чем кого-то называть неудачником, нужно самим что-то выигрывать, а у Ттх 2 трофея за 30 лет, и ты прав финал лч для Ттх, как трофей, можете это занести в свой пыльный трофейный шкаф.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Kirill Erokhin
   162 / 843
18 мая в 13:15
А ты уверен? Вон глор мю ред тим и глоры челси медив ромео и тд, уже с детства за ливер, и доказывал что это нормально и все эти клубы дружат и тд
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
18 мая в 13:13
Все так, тем более английская версия неверкузена уже давно привыкла, еще и в лч им спустит тотенхем, а летом по-любому реал барса псж их растащат, и опять будут болтаться в середине таблицы
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   122 / 843
18 мая в 12:19
Я думаю, ты знаешь почему фанаты Ливерпуля и Мю себя так ведут, потому что Ливерпуль и МЮ самые титулованные клубы Англии. МС шел на квадрупл, а в итоге может выиграть только внутренний требл, и вся Англия будет болеть за Уотфорд, ну кроме Волков, которым победа МС дает право сыграть в еврокубках. Как и весь Лондон будет против Шпор в финале лч, даже Челси, которые ненавидят Ливерпуль, но Yid они ненавидят еще больше. Так что 1 июня посмотрим, кто главные неудачники, потому что если Шпоры сольют свой единственный финал лч, об этом будут вспоминать чаще чем о Стиви Джи.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил DXTK
       383 / 843
    18 мая в 11:59
    А что их жалеть, когда у них и так 19 титулов, когда они сливаются даже из кубка лиги, их фанаты кричат, у нас больше всех этих трофеев, и они нам не к чему. Они высокомерные индюки, которые должны расплачиваться за свой длинный язык, за свое неуважение к своим игрокам, тренерам и другим командам. PS Я рад что Ливерпуль, каким был таким он и остался главным неудачником в АПЛ, и так в этом сезоне их в открытую тащили судьи уже с первого тура, была искусственно создана борьба в чемпионате, после того, как ливерка поплыла в январе и феврале. МС и Гвардиола бились везде честно и до конца, ни один из турниров не ставили выше других, по этому они выиграли Кубок лиги, выиграли АПЛ и возьмут КА, а в ЛЧ им просто не повезло. Клопп и Ливерпуль слили национальные кубки перед новым годом, чтобы бросить все силы на чемпионат, В ЛЧ им фартануло, плюс даже там руки судьи были как помощники. За такое надо платить и они расплатились. - 2 место это то что они заслужили не больше не меньше.
    Я думаю, ты знаешь почему фанаты Ливерпуля и Мю себя так ведут, потому что Ливерпуль и МЮ самые титулованные клубы Англии. МС шел на квадрупл, а в итоге может выиграть только внутренний требл, и вся Англия будет болеть за Уотфорд, ну кроме Волков, которым победа МС дает право сыграть в еврокубках. Как и весь Лондон будет против Шпор в финале лч, даже Челси, которые ненавидят Ливерпуль, но Yid они ненавидят еще больше. Так что 1 июня посмотрим, кто главные неудачники, потому что если Шпоры сольют свой единственный финал лч, об этом будут вспоминать чаще чем о Стиви Джи.
    Raamtvall
    Raamtvall
       293 / 843
    18 мая в 11:01
    После финала ЛЧ сочувствовать будем голубому мешку, который только и 41ется в Европе. Хотя нет, они недостойны сочувствия с таким количеством накупленных "чемпионств".
    Rizo1
    Rizo1 ответил DXTK
       288 / 843
    18 мая в 10:41
    А что их жалеть, когда у них и так 19 титулов, когда они сливаются даже из кубка лиги, их фанаты кричат, у нас больше всех этих трофеев, и они нам не к чему. Они высокомерные индюки, которые должны расплачиваться за свой длинный язык, за свое неуважение к своим игрокам, тренерам и другим командам. PS Я рад что Ливерпуль, каким был таким он и остался главным неудачником в АПЛ, и так в этом сезоне их в открытую тащили судьи уже с первого тура, была искусственно создана борьба в чемпионате, после того, как ливерка поплыла в январе и феврале. МС и Гвардиола бились везде честно и до конца, ни один из турниров не ставили выше других, по этому они выиграли Кубок лиги, выиграли АПЛ и возьмут КА, а в ЛЧ им просто не повезло. Клопп и Ливерпуль слили национальные кубки перед новым годом, чтобы бросить все силы на чемпионат, В ЛЧ им фартануло, плюс даже там руки судьи были как помощники. За такое надо платить и они расплатились. - 2 место это то что они заслужили не больше не меньше.
      DXTK
      DXTK
         122 / 843
      18 мая в 10:28
      А что их жалеть, когда у них и так 19 титулов, когда они сливаются даже из кубка лиги, их фанаты кричат, у нас больше всех этих трофеев, и они нам не к чему. Они высокомерные индюки, которые должны расплачиваться за свой длинный язык, за свое неуважение к своим игрокам, тренерам и другим командам.

      PS Я рад что Ливерпуль, каким был таким он и остался главным неудачником в АПЛ, и так в этом сезоне их в открытую тащили судьи уже с первого тура, была искусственно создана борьба в чемпионате, после того, как ливерка поплыла в январе и феврале. МС и Гвардиола бились везде честно и до конца, ни один из турниров не ставили выше других, по этому они выиграли Кубок лиги, выиграли АПЛ и возьмут КА, а в ЛЧ им просто не повезло. Клопп и Ливерпуль слили национальные кубки перед новым годом, чтобы бросить все силы на чемпионат, В ЛЧ им фартануло, плюс даже там руки судьи были как помощники. За такое надо платить и они расплатились. - 2 место это то что они заслужили не больше не меньше.
      Андрей Вишняков
      Андрей Вишняков
         37 / 843
      18 мая в 09:42
      Рыжий обнаглел.
      11-и метровый
      11-и метровый
         24 / 843
      18 мая в 09:37
      Кому же жаль основного соперника.
      sparxx2
      sparxx2 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
      18 мая в 09:05
      Как бы не сложился финал ЛЧ, Ливерпуль - это бойцы, ребята со стальными яйцами. А всё, к чему прикасается Гвардиола, становится каким-то хиленьким, заискивающим и пресмыкающимся перед мужской силой, как у Ливерпуля. Лысый сливал Реалу, сливал Барселоне, сливал даже Челси без тренера и Монако не самому сильному. Он сливал всем и всегда, а в оправдание приводил слова: ну, на будущий год мы слова будем играть в ЛЧ. Если же Ливерпуль возьмёт ЛЧ, то ему ваша жалость будет до одного места, скорее вас все уже жалеть начинают, топ-состав, вроде как топ-тренер, а Сити по прежнему легко доступен...
        dzvinka
        dzvinka
           75 / 843
        18 мая в 08:57
        уж кому кому, а Ливерпулю точно не нужна жалость. Бились как мужики, и проиграли как мужики тоже - и Юра и пол состава поздравили Сити с победой, и ждут следующий сезон.
        mihaluch
        mihaluch
           53 / 843
        18 мая в 06:24
        Мне жаль "Спартак", что он попал в руки к торгашам, но я им не сочувствую.
        Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
        Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
           15 / 843
        18 мая в 05:36
        Как бы не сложился финал ЛЧ, Ливерпуль - это бойцы, ребята со стальными яйцами. А всё, к чему прикасается Гвардиола, становится каким-то хиленьким, заискивающим и пресмыкающимся перед мужской силой, как у Ливерпуля.
        Лысый сливал Реалу, сливал Барселоне, сливал даже Челси без тренера и Монако не самому сильному. Он сливал всем и всегда, а в оправдание приводил слова: ну, на будущий год мы слова будем играть в ЛЧ.
        Если же Ливерпуль возьмёт ЛЧ, то ему ваша жалость будет до одного места, скорее вас все уже жалеть начинают, топ-состав, вроде как топ-тренер, а Сити по прежнему легко доступен...
        Romeo 777
        Romeo 777
           160 / 843
        18 мая в 04:39
        Оба коллектива молодцы, борьба была до последнего тура.
        Dudikoff
        Dudikoff
           266 / 843
        18 мая в 04:13
        Честно сказал. Никто не нуждается в чьей-то жалости - это точно.
        cska plus
        cska plus
           3 / 843
        18 мая в 04:09
        С Кевиным согласятся основное большинство.
        Зависимый от Железа ЗОЖ
        Зависимый от Железа ЗОЖ
           131 / 843
        18 мая в 04:03
        Белобрысый, своих пожалей, а Ливер жалеть не стоит, они Лигу чемпионов возьмут в отл от вас.
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