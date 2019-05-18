Моуриньо: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году»

18 мая 2019, 01:45

Португальский специалист в интервью RMC высказал своё мнение о том, что форвард «Барселоны» называется одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в 2019 году.

У меня есть сомнения насчёт того, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он потерпел неудачу в Лиге чемпионов.