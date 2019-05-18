Моуриньо: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году»

Португальский специалист Жозе Моуриньо в интервью RMC высказал своё мнение о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси называется одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в 2019 году.
У меня есть сомнения насчёт того, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он потерпел неудачу в Лиге чемпионов.
Напомним, «Барселона» вместе с Месси покинула ЛЧ на стадии полуфиналов, уступив «Ливерпулю» (3:0, 0:4).
Ван Дейку за что? Он играет не лучше Пике условного. Зийех - очень качественный игрок, но опять же, статистика в сравнении с Месси не в его пользу
Ван Дейку за что? Он играет не лучше Пике условного. Зийех - очень качественный игрок, но опять же, статистика в сравнении с Месси не в его пользу
Во вторых - посмотрел и что я вижу? 4 + голевая ПСВ, 4+2 Леванте, 5+1 Бетису, 2+2 Уэска, 2 Жироне и т.д. Заметь, я не говорил что Месси не великий игрок, он забивал и Севилье, и Тоттену и мертвому МЮ, и Атлетам, и даже парочку Ливеру (один правда с рикошета в пустые). Если Месси великий тащер - то где же были его проходы в ответке с Ливером? Где был этот игрок в ответках и матчах: Ливер - Барса, Рома - Барса, финал ЧМ ("кококо во всем виноват Игуаин" кто мешал забивать самому?), финал КА с Чили. Вечно он лидер, но виноват кто-то другой... А если "он не может выигрывать в одиночку" так и не делайте из него бога уважаемый... Думаете оборона не важна? Мысленно замените Лангле на Пуйоля и скажите почему раньше барса так не расклеивалась после 3-0?? Хорошо что не от нас зависит выбор победителя ЗМ. Но в случае победы Месси как и Ван Дейка мне будет понятна логика решения в обоих случаях, а вы снова сможете завести старую песню "всё куплено" и "ЗМ после такого потерял свою ценность"... =))))
P. S. И кстати, а почему ты отвечаешь на пост не тебе? И знаешь, когда вокруг одни умалишенные, возможно проблема в вас?? =)))
Во вторых - посмотрел и что я вижу? 4 + голевая ПСВ, 4+2 Леванте, 5+1 Бетису, 2+2 Уэска, 2 Жироне и т.д. Заметь, я не говорил что Месси не великий игрок, он забивал и Севилье, и Тоттену и мертвому МЮ, и Атлетам, и даже парочку Ливеру (один правда с рикошета в пустые). Если Месси великий тащер - то где же были его проходы в ответке с Ливером? Где был этот игрок в ответках и матчах: Ливер - Барса, Рома - Барса, финал ЧМ ("кококо во всем виноват Игуаин" кто мешал забивать самому?), финал КА с Чили. Вечно он лидер, но виноват кто-то другой... А если "он не может выигрывать в одиночку" так и не делайте из него бога уважаемый... Думаете оборона не важна? Мысленно замените Лангле на Пуйоля и скажите почему раньше барса так не расклеивалась после 3-0?? Хорошо что не от нас зависит выбор победителя ЗМ. Но в случае победы Месси как и Ван Дейка мне будет понятна логика решения в обоих случаях, а вы снова сможете завести старую песню "всё куплено" и "ЗМ после такого потерял свою ценность"... =))))
P. S. И кстати, а почему ты отвечаешь на пост не тебе? И знаешь, когда вокруг одни умалишенные, возможно проблема в вас?? =)))
бред умолишенных про уеску и т.п. уже замучил. иди посмотри кому Месси забивал свои голы. Твоему Ливеру 2 положил. Твои аргументы - это если поставить Вандейка в Спартак, то он пропустит столько сколько и Ливер, то один защитник затащит всю команду. Аргументы в пользу Месси - это то, что если его поставить в Спартак, то он и один протащит мяч от своей штрафной до ворот соперника. Месси делает игру, а Вандейк это часть команды, которая делает игру.
бред умолишенных про уеску и т.п. уже замучил. иди посмотри кому Месси забивал свои голы. Твоему Ливеру 2 положил. Твои аргументы - это если поставить Вандейка в Спартак, то он пропустит столько сколько и Ливер, то один защитник затащит всю команду. Аргументы в пользу Месси - это то, что если его поставить в Спартак, то он и один протащит мяч от своей штрафной до ворот соперника. Месси делает игру, а Вандейк это часть команды, которая делает игру.
Теперь аргументы за Ван Дейка (для тупых - я не фанат Ливерпуля, просто пытаюсь смотреть на футбол объективно) :
-Лучший игрок АПЛ по мнению болельщиков и ФА
-Явно лучший защитник АПЛ (эта "дворовая лига" представит всех участников финалов еврокубков)
-Серьёзно подтянул уровень партнеров с которыми играет (вся защита стала меньше лажать)
-Вместе с командой победил Барселону (с "величайшим игроком всех времен"), унизив её в ответке 4-0
-Важнейший по влиянию на игру команды финалиста ЛЧ (убери его из команды и не факт что ЛФК попадет в четвёрку АПЛ (для обиженных - Модрич тоже не забивал десятками, но дотащил на ЧМ маленькую Хорватию до финала)
Но все это не важно, ведь главное кто больше забьёт Уэске, Вальядолиду и Эйбару =))) попади в финал ЛЧ МанСити - я бы предлагал Бернардо Силву (да и сейчас чем не вариант для претендента), пройди Барса - Месси, попади в финал Реал (а нет, это я уже загнул =)) ). Успокойтесь фаны, в футбол хорошо играют не только Роналду и Месси, и футбол это не только голы =))))
Теперь аргументы за Ван Дейка (для тупых - я не фанат Ливерпуля, просто пытаюсь смотреть на футбол объективно) :
-Лучший игрок АПЛ по мнению болельщиков и ФА
-Явно лучший защитник АПЛ (эта "дворовая лига" представит всех участников финалов еврокубков)
-Серьёзно подтянул уровень партнеров с которыми играет (вся защита стала меньше лажать)
-Вместе с командой победил Барселону (с "величайшим игроком всех времен"), унизив её в ответке 4-0
-Важнейший по влиянию на игру команды финалиста ЛЧ (убери его из команды и не факт что ЛФК попадет в четвёрку АПЛ (для обиженных - Модрич тоже не забивал десятками, но дотащил на ЧМ маленькую Хорватию до финала)
Но все это не важно, ведь главное кто больше забьёт Уэске, Вальядолиду и Эйбару =))) попади в финал ЛЧ МанСити - я бы предлагал Бернардо Силву (да и сейчас чем не вариант для претендента), пройди Барса - Месси, попади в финал Реал (а нет, это я уже загнул =)) ). Успокойтесь фаны, в футбол хорошо играют не только Роналду и Месси, и футбол это не только голы =))))
В Ливерпуле результат сделала команда и тренер, а не какой-то конкретный игрок, в отличие от Барселоны. Ван Дейку они хотят отдать, которому Месси в пустые ворота забивает.
В Ливерпуле результат сделала команда и тренер, а не какой-то конкретный игрок, в отличие от Барселоны. Ван Дейку они хотят отдать, которому Месси в пустые ворота забивает.
Ты реально подумав написал это или ты фан ливерпуля?
То есть Игроку который - лучший в Европе по системе гол+пас, лучший бомбрдир ТОП5, Обладатель Золотой бутсы, лучший бомбардир ЛЧ, Чемпион Испании, будущий Обладатель кубка Испании, лучший по реализации штрафных, по обводкам, один из лучших по ассистам, не заслужил а вот неплохой защитник чья команда проиграла целых 3 трофея и еще вопрос выиграет ЛЧ или нет, вот он точно заслужил????!
Ну хоть бы подумал хотя бы чуть чуть пржде чем писать.
Ты реально подумав написал это или ты фан ливерпуля?
То есть Игроку который - лучший в Европе по системе гол+пас, лучший бомбрдир ТОП5, Обладатель Золотой бутсы, лучший бомбардир ЛЧ, Чемпион Испании, будущий Обладатель кубка Испании, лучший по реализации штрафных, по обводкам, один из лучших по ассистам, не заслужил а вот неплохой защитник чья команда проиграла целых 3 трофея и еще вопрос выиграет ЛЧ или нет, вот он точно заслужил????!
Ну хоть бы подумал хотя бы чуть чуть пржде чем писать.
Мессий Чемпион Испании
Лучший бомбардир ЛЧ
Будущий Обладатель кубка Испании
Обладатель Золотой бутсы
Лучший игрок по системе гол+пас во всех турнирах.
ЗМ это награда за индивидуальные достижения а не за победы в ЛЧ.
А иедивидуально Месси на 3 головы выше остальных.
Смиритесь. Месси возьмёт свой 6 ЗМ
Мессий Чемпион Испании
Лучший бомбардир ЛЧ
Будущий Обладатель кубка Испании
Обладатель Золотой бутсы
Лучший игрок по системе гол+пас во всех турнирах.
ЗМ это награда за индивидуальные достижения а не за победы в ЛЧ.
А иедивидуально Месси на 3 головы выше остальных.
Смиритесь. Месси возьмёт свой 6 ЗМ
Год когда Месси и Роналду НЕ выигрывают ЛЧ - (их фанаты) - "Это всего лишь ещё один турнир, смотрите на титулы в чемпе/кубке/зол. бутсу и т.д."
Почему бы и не Ван Дейк... Были и у него редкие провалы, но кто же без них, но игру Ливерпуля сильно подтянул. Думаю если Ливерпуль возьмёт ЛЧ - процентов 70-80 что мяч отдадут Ван Дейку.
В прошлом году кстати мог и Салах выиграть ЗМ, но в финале травманулся и команда не затащила (Роналду например в такой же ситуации на ЧЕ - повезло)
Год когда Месси и Роналду НЕ выигрывают ЛЧ - (их фанаты) - "Это всего лишь ещё один турнир, смотрите на титулы в чемпе/кубке/зол. бутсу и т.д."
Почему бы и не Ван Дейк... Были и у него редкие провалы, но кто же без них, но игру Ливерпуля сильно подтянул. Думаю если Ливерпуль возьмёт ЛЧ - процентов 70-80 что мяч отдадут Ван Дейку.
В прошлом году кстати мог и Салах выиграть ЗМ, но в финале травманулся и команда не затащила (Роналду например в такой же ситуации на ЧЕ - повезло)
Ван Дейк.....
«Ливерпуль» в этом сезоне может выиграть Лигу Чемпионов УЕФА. Что касается личных наград Ван Дейка, то он уже получил два больших индивидуальных приза, став лучшим футболистом АПЛ по версии PFA и лучшим игроком по версии болельщиков, капитанов клубов и экспертов АПЛ. Когда будут определять победителя «золотого мяча», судьи, наверняка, отдадут немало голосов нидерландскому защитнику!
Ван Дейк.....
«Ливерпуль» в этом сезоне может выиграть Лигу Чемпионов УЕФА. Что касается личных наград Ван Дейка, то он уже получил два больших индивидуальных приза, став лучшим футболистом АПЛ по версии PFA и лучшим игроком по версии болельщиков, капитанов клубов и экспертов АПЛ. Когда будут определять победителя «золотого мяча», судьи, наверняка, отдадут немало голосов нидерландскому защитнику!