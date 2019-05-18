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Моуриньо: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году»

18 мая 2019, 01:45

Португальский специалист Жозе Моуриньо в интервью RMC высказал своё мнение о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси называется одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в 2019 году.

У меня есть сомнения насчёт того, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он потерпел неудачу в Лиге чемпионов.

Напомним, «Барселона» вместе с Месси покинула ЛЧ на стадии полуфиналов, уступив «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

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Killofwrath
Killofwrath ответил Шишанутый
вчера в 07:32
Мбапе, Ван Дейк, Зийех.
Мбаппе вылетел от мертвого МЮ,
Ван Дейку за что? Он играет не лучше Пике условного. Зийех - очень качественный игрок, но опять же, статистика в сравнении с Месси не в его пользу
shlifen
shlifen ответил Ruslik1982
   143 / 843
18 мая в 21:47
Во первых почему это "мой Ливерпуль" - я не болею за ЛФК
Во вторых - посмотрел и что я вижу? 4 + голевая ПСВ, 4+2 Леванте, 5+1 Бетису, 2+2 Уэска, 2 Жироне и т.д. Заметь, я не говорил что Месси не великий игрок, он забивал и Севилье, и Тоттену и мертвому МЮ, и Атлетам, и даже парочку Ливеру (один правда с рикошета в пустые). Если Месси великий тащер - то где же были его проходы в ответке с Ливером? Где был этот игрок в ответках и матчах: Ливер - Барса, Рома - Барса, финал ЧМ ("кококо во всем виноват Игуаин" кто мешал забивать самому?), финал КА с Чили. Вечно он лидер, но виноват кто-то другой... А если "он не может выигрывать в одиночку" так и не делайте из него бога уважаемый... Думаете оборона не важна? Мысленно замените Лангле на Пуйоля и скажите почему раньше барса так не расклеивалась после 3-0?? Хорошо что не от нас зависит выбор победителя ЗМ. Но в случае победы Месси как и Ван Дейка мне будет понятна логика решения в обоих случаях, а вы снова сможете завести старую песню "всё куплено" и "ЗМ после такого потерял свою ценность"... =))))

P. S. И кстати, а почему ты отвечаешь на пост не тебе? И знаешь, когда вокруг одни умалишенные, возможно проблема в вас?? =)))
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Шишанутый
   138 / 843
18 мая в 20:26
Гном даже Аргентину не смог затащить с ее ТОП составом где есть такие супер звезды как Агуеро, Ди Мария, Ди Бала, Икарди, Игуан, Маскерано, Отаменди и так далеее... а ты тут про какой то Спартак втираеш!!
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Ruslik1982
       13 / 843
    18 мая в 19:12
    shlifen, бред умолишенных про уеску и т.п. уже замучил. иди посмотри кому Месси забивал свои голы. Твоему Ливеру 2 положил. Твои аргументы - это если поставить Вандейка в Спартак, то он пропустит столько сколько и Ливер, то один защитник затащит всю команду. Аргументы в пользу Месси - это то, что если его поставить в Спартак, то он и один протащит мяч от своей штрафной до ворот соперника. Месси делает игру, а Вандейк это часть команды, которая делает игру.
    Гном даже Аргентину не смог затащить с ее ТОП составом где есть такие супер звезды как Агуеро, Ди Мария, Ди Бала, Икарди, Игуан, Маскерано, Отаменди и так далеее... а ты тут про какой то Спартак втираеш!!
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Ruslik1982
       13 / 843
    18 мая в 19:09
    более глупого списка и не придумать
    Более глупый может быть только Месська опозорившись на Энифлде.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил shlifen
       138 / 843
    18 мая в 18:58
    Смешно слышать обвинения в фанатизме от человека с ником БАРСЕЛОНА-БЭСТ и с Месси на аватарке =)))))) Сам приводишь мне пример с трофеями, и сам же постом ниже приводишь аргумент ТРОФЕИ и говоришь что ЗМ это награда за индивидуальные достижения =)))) Ты видел где-то официальный список критериев как Франс Футбол определяет победителя?? Я вот нет, просто журналисты голосуют за того кого считают нужным. Месси победитель Ла Лиги, а Ливерпуль лишь второй, но кто сказал что Ла Лигу было выиграть сложнее в этом сезоне (когда Атлеты и Реал самоустранились), чем собрать 97 очков в АПЛ?? Месси лучший бомбардир ЛЧ - так где он был в ответке с Ливерпулем? Золотая бутса тут причём? Почему голы важнее чем отборы/выносы/перехваты - потому что так удобнее возвеличивать игроков атаки и Месси лично?? Я не выдаю ЗМ, как и ты, потому не вижу смысла спорить. Месси должен быть в тройке претендентов, но когда фаны типа тебя пишут о величайшем игроке - вспомните что мячей у него должно быть на парочку меньше, в 10-м (снейдер либо Хави) в 12-м (Иньеста либо Хави) и Месси их получил только за пиар и ЛЧ (как и у Роналду пару лишних). Команда должна быть важнее игрока, но глорам Месси и Роналду важнее фанатизм. Теперь аргументы за Ван Дейка (для тупых - я не фанат Ливерпуля, просто пытаюсь смотреть на футбол объективно) : -Лучший игрок АПЛ по мнению болельщиков и ФА -Явно лучший защитник АПЛ (эта "дворовая лига" представит всех участников финалов еврокубков) -Серьёзно подтянул уровень партнеров с которыми играет (вся защита стала меньше лажать) -Вместе с командой победил Барселону (с "величайшим игроком всех времен"), унизив её в ответке 4-0 -Важнейший по влиянию на игру команды финалиста ЛЧ (убери его из команды и не факт что ЛФК попадет в четвёрку АПЛ (для обиженных - Модрич тоже не забивал десятками, но дотащил на ЧМ маленькую Хорватию до финала) Но все это не важно, ведь главное кто больше забьёт Уэске, Вальядолиду и Эйбару =))) попади в финал ЛЧ МанСити - я бы предлагал Бернардо Силву (да и сейчас чем не вариант для претендента), пройди Барса - Месси, попади в финал Реал (а нет, это я уже загнул =)) ). Успокойтесь фаны, в футбол хорошо играют не только Роналду и Месси, и футбол это не только голы =))))
    shlifen,

    бред умолишенных про уеску и т.п. уже замучил. иди посмотри кому Месси забивал свои голы. Твоему Ливеру 2 положил. Твои аргументы - это если поставить Вандейка в Спартак, то он пропустит столько сколько и Ливер, то один защитник затащит всю команду. Аргументы в пользу Месси - это то, что если его поставить в Спартак, то он и один протащит мяч от своей штрафной до ворот соперника. Месси делает игру, а Вандейк это часть команды, которая делает игру.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил Шишанутый
       138 / 843
    18 мая в 18:52
    Мбапе, Ван Дейк, Зийех.
    более глупого списка и не придумать
    Шишанутый
    Шишанутый ответил ilyafrom
       13 / 843
    18 мая в 14:56
    Моуриньо - безработный. А эксперт из него не очень. Если не он, то кто ? Назови троих претендентов
    Мбапе, Ван Дейк, Зийех.
    shlifen
    shlifen ответил BARCELONA-BEST
       143 / 843
    18 мая в 14:47
    Смешно слышать обвинения в фанатизме от человека с ником БАРСЕЛОНА-БЭСТ и с Месси на аватарке =)))))) Сам приводишь мне пример с трофеями, и сам же постом ниже приводишь аргумент ТРОФЕИ и говоришь что ЗМ это награда за индивидуальные достижения =)))) Ты видел где-то официальный список критериев как Франс Футбол определяет победителя?? Я вот нет, просто журналисты голосуют за того кого считают нужным. Месси победитель Ла Лиги, а Ливерпуль лишь второй, но кто сказал что Ла Лигу было выиграть сложнее в этом сезоне (когда Атлеты и Реал самоустранились), чем собрать 97 очков в АПЛ?? Месси лучший бомбардир ЛЧ - так где он был в ответке с Ливерпулем? Золотая бутса тут причём? Почему голы важнее чем отборы/выносы/перехваты - потому что так удобнее возвеличивать игроков атаки и Месси лично?? Я не выдаю ЗМ, как и ты, потому не вижу смысла спорить. Месси должен быть в тройке претендентов, но когда фаны типа тебя пишут о величайшем игроке - вспомните что мячей у него должно быть на парочку меньше, в 10-м (снейдер либо Хави) в 12-м (Иньеста либо Хави) и Месси их получил только за пиар и ЛЧ (как и у Роналду пару лишних). Команда должна быть важнее игрока, но глорам Месси и Роналду важнее фанатизм.

    Теперь аргументы за Ван Дейка (для тупых - я не фанат Ливерпуля, просто пытаюсь смотреть на футбол объективно) :
    -Лучший игрок АПЛ по мнению болельщиков и ФА
    -Явно лучший защитник АПЛ (эта "дворовая лига" представит всех участников финалов еврокубков)
    -Серьёзно подтянул уровень партнеров с которыми играет (вся защита стала меньше лажать)
    -Вместе с командой победил Барселону (с "величайшим игроком всех времен"), унизив её в ответке 4-0
    -Важнейший по влиянию на игру команды финалиста ЛЧ (убери его из команды и не факт что ЛФК попадет в четвёрку АПЛ (для обиженных - Модрич тоже не забивал десятками, но дотащил на ЧМ маленькую Хорватию до финала)

    Но все это не важно, ведь главное кто больше забьёт Уэске, Вальядолиду и Эйбару =))) попади в финал ЛЧ МанСити - я бы предлагал Бернардо Силву (да и сейчас чем не вариант для претендента), пройди Барса - Месси, попади в финал Реал (а нет, это я уже загнул =)) ). Успокойтесь фаны, в футбол хорошо играют не только Роналду и Месси, и футбол это не только голы =))))
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       138 / 843
    18 мая в 14:15
    не нужно обращать внимания на все эти "высказывания", читай "вы**ры", всяких "экспертов", направленные только на то, чтобы напомнить всем, что он сидит без работы и ждет предложений. Кто бы обратил на его коммент внимание, если бы он сказал что ЗМ нужно отдать Месси? Никто, так как всем и так понятно, что в этом году Месси - лучший. Он тащил Барсу в чемпионате, он тащил Барсу в ЛЧ, но он не может тащить во всех матчах. Он сделал для победы в полуфинале 2 мяча из 3х, он первую игру отрабатывал в обороне и тащил мяч от своей штрафной к чужой, 0 пропущенных это в том числе и его заслуга. И что сделала команда в ответном матче? слила 4-0 и еще ТерШтеген стоял аплодировал четвертому голу. Никто в Европе не сделал больше для своей команды, чем Месси и по цифрам (статистика) и по содержанию игры.

    В Ливерпуле результат сделала команда и тренер, а не какой-то конкретный игрок, в отличие от Барселоны. Ван Дейку они хотят отдать, которому Месси в пустые ворота забивает.
    ilyafrom
    ilyafrom
       141 / 843
    18 мая в 13:48
    Моуриньо - безработный. А эксперт из него не очень. Если не он, то кто ? Назови троих претендентов
    juvenale
    juvenale ответил Jeck Denielse
       64 / 843
    18 мая в 12:52
    Надоело.. каждый год одно и тоже.......почему бы не ... Ван Дейк..... «Ливерпуль» в этом сезоне может выиграть Лигу Чемпионов УЕФА. Что касается личных наград Ван Дейка, то он уже получил два больших индивидуальных приза, став лучшим футболистом АПЛ по версии PFA и лучшим игроком по версии болельщиков, капитанов клубов и экспертов АПЛ. Когда будут определять победителя «золотого мяча», судьи, наверняка, отдадут немало голосов нидерландскому защитнику!
    ну вот с него и хватит этих наград....он даже свой чемп не выиграл, какой ЗМ
    juvenale
    juvenale
       64 / 843
    18 мая в 12:51
    ну в прошлом году и Модрич не заслуживал
    League1
    League1
       110 / 843
    18 мая в 12:44
    Это действительно был меськин позор.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
       41 / 843
    18 мая в 12:26
    Месси явный фаворит
    Почему тебе хватает мужества это признать а твоим глорам по клубу нет?
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил Белорусский вокзал
       41 / 843
    18 мая в 12:25
    А что критерия ЗМ - победа в финале ЛЧ?
    Для глоров да)) ну и для моуриньо))
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил shlifen
       41 / 843
    18 мая в 12:24
    Год когда Месси или Роналду выигрывают ЛЧ - (их фанаты) "Это ключевой фактор при определении победителя ЗМ!!!" Год когда Месси и Роналду НЕ выигрывают ЛЧ - (их фанаты) - "Это всего лишь ещё один турнир, смотрите на титулы в чемпе/кубке/зол. бутсу и т.д." Почему бы и не Ван Дейк... Были и у него редкие провалы, но кто же без них, но игру Ливерпуля сильно подтянул. Думаю если Ливерпуль возьмёт ЛЧ - процентов 70-80 что мяч отдадут Ван Дейку. В прошлом году кстати мог и Салах выиграть ЗМ, но в финале травманулся и команда не затащила (Роналду например в такой же ситуации на ЧЕ - повезло)
    Ахахахахаххаахахха
    Ты реально подумав написал это или ты фан ливерпуля?
    То есть Игроку который - лучший в Европе по системе гол+пас, лучший бомбрдир ТОП5, Обладатель Золотой бутсы, лучший бомбардир ЛЧ, Чемпион Испании, будущий Обладатель кубка Испании, лучший по реализации штрафных, по обводкам, один из лучших по ассистам, не заслужил а вот неплохой защитник чья команда проиграла целых 3 трофея и еще вопрос выиграет ЛЧ или нет, вот он точно заслужил????!
    Ну хоть бы подумал хотя бы чуть чуть пржде чем писать.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       41 / 843
    18 мая в 12:19
    Тот случай когда безработный португальский физрук, которого выкинули как мусор из 2 клубов и которому заплатил опозорившиеся в Италии португальский нытик, несёт ерунуду чтобы хоть как поднять армию хейтров и школьников против лучшего игрока все времён.

    Мессий Чемпион Испании
    Лучший бомбардир ЛЧ
    Будущий Обладатель кубка Испании
    Обладатель Золотой бутсы
    Лучший игрок по системе гол+пас во всех турнирах.

    ЗМ это награда за индивидуальные достижения а не за победы в ЛЧ.
    А иедивидуально Месси на 3 головы выше остальных.
    Смиритесь. Месси возьмёт свой 6 ЗМ
    shlifen
    shlifen
       143 / 843
    18 мая в 09:01
    Год когда Месси или Роналду выигрывают ЛЧ - (их фанаты) "Это ключевой фактор при определении победителя ЗМ!!!"

    Год когда Месси и Роналду НЕ выигрывают ЛЧ - (их фанаты) - "Это всего лишь ещё один турнир, смотрите на титулы в чемпе/кубке/зол. бутсу и т.д."

    Почему бы и не Ван Дейк... Были и у него редкие провалы, но кто же без них, но игру Ливерпуля сильно подтянул. Думаю если Ливерпуль возьмёт ЛЧ - процентов 70-80 что мяч отдадут Ван Дейку.

    В прошлом году кстати мог и Салах выиграть ЗМ, но в финале травманулся и команда не затащила (Роналду например в такой же ситуации на ЧЕ - повезло)
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
       231 / 843
    18 мая в 08:34
    А что критерия ЗМ - победа в финале ЛЧ?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    18 мая в 08:25
    Надоело.. каждый год одно и тоже.......почему бы не ...

    Ван Дейк.....
    «Ливерпуль» в этом сезоне может выиграть Лигу Чемпионов УЕФА. Что касается личных наград Ван Дейка, то он уже получил два больших индивидуальных приза, став лучшим футболистом АПЛ по версии PFA и лучшим игроком по версии болельщиков, капитанов клубов и экспертов АПЛ. Когда будут определять победителя «золотого мяча», судьи, наверняка, отдадут немало голосов нидерландскому защитнику!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Zenit_84
       51 / 843
    18 мая в 07:45
    А кто?
    К. Мбаппе,П. Дианье... Фото - зюбе...)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       241 / 843
    18 мая в 07:22
    Согласен с Жозе
    Гавроша
    Гавроша
       20 / 843
    18 мая в 07:16
    Все равно он выделяется на общем фоне. И потом - разве с ливером он один играл? А забей дембеле с его голевой передачи и ливер не отыгрался бы.
    Барсамания1988
    Барсамания1988
       489 / 843
    18 мая в 07:05
    Ну если судить по игре то лео последние 3 года должен был зм получать. А если по победам в лиге чемпионов то скорей навас чем раналда и мудрич.
    3ton
    3ton
       239 / 843
    18 мая в 07:01
    ЗМ дают за титулы ...
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
       217 / 843
    18 мая в 06:31
    Месси явный фаворит
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       15 / 843
    18 мая в 05:42
    Я бы Заболотному вручил Золотой мяч. Нет, правда, он делает на поле то, что не делает никто - манекены подтвердят.
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 843
    18 мая в 04:43
    Предложил бы кандидатуру.
    Зависимый от Железа ЗОЖ
    Зависимый от Железа ЗОЖ ответил parallels
       131 / 843
    18 мая в 04:07
    Тут проблема в том, что остальные еще хуже сыграли чем Месси. Второй год подряд аля Модрич это будет беспредел.
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