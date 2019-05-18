Бензема назвал Зидана своим старшим братом

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом.
У меня довольно хорошие отношения с Зиданом. Для меня он как старший брат. Мы много говорим о футболе и о темах, не касающихся футбола. Он мне очень помогает.
Напомним, что Зидан вернулся в «Реал» в марте этого года.
А Бензема высказал свое искреннее УВАЖЕНИЕ человеку которого считает своим старшим БРАТОМ!
А Бензема высказал свое искреннее УВАЖЕНИЕ человеку которого считает своим старшим БРАТОМ!