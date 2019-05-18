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Бензема назвал Зидана своим старшим братом

18 мая 2019, 00:05

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

У меня довольно хорошие отношения с Зиданом. Для меня он как старший брат. Мы много говорим о футболе и о темах, не касающихся футбола. Он мне очень помогает.

Напомним, что Зидан вернулся в «Реал» в марте этого года.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
18 мая в 13:03
Земляки, у них все там братья до первой перестрелки.
galem72
galem72
   352 / 843
18 мая в 10:50
Развели берберский междусобойчик. ))
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
18 мая в 02:54
Ну Бензема еще и внебрачный сын Переса
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 02:07
Бербер бербера не обидит..
Hamman
Hamman ответил Albasin
   610 / 843
18 мая в 02:01
Шестерит так что ли.
Шестерят те кто отрабатывая соответствующий пункт в контракте, время от времени начинают вдруг по поводу и без нахваливать одного низкорослого футболиста, который божился что деньги его не интересуют и за родной клуб он готов играть хоть бесплатно. Но каждый раз умудряется выбивать из бюджета родного клуба сотни миллионов в свой карман.

А Бензема высказал свое искреннее УВАЖЕНИЕ человеку которого считает своим старшим БРАТОМ!
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
18 мая в 01:54
с одного клана, как никак с одной деревни
Albasin
Albasin
   17 / 843
18 мая в 00:57
Шестерит так что ли.
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