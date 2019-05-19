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«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

19 мая 2019, 11:20

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани, несмотря на то, что ранее ходили разговоры о продлении контракта

Напомним,  что 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.

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Все комментарии
spartach091
spartach091 ответил Jeck Denielse
   176 / 843
19 мая в 17:23
Про переобув это к виражу, и таким как ты который хавает всё подряд.что рондон, халк, эрнани и барриос истинные арийцы, ни грамма темных пятен, ахахахах
spartach091
spartach091 ответил Igo0rek
   176 / 843
19 мая в 17:21
Мешок сити это игрушка шейхов, где был мс до шейхов??

Болтался в зоне вылета и в чемпионшипе

Глорье которое повелось на бабло
nnb199O
nnb199O
   552 / 843
19 мая в 15:51
В Серию-А можно переходит и пылит там еще лет пять как минимум.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
19 мая в 15:03
Красиво ушел забив чемпеонский гол.
allemz
allemz ответил spartach091
   61 / 843
19 мая в 14:39
Ахахахах, легенда мешок сити, защитник середнячок, травмирован почти постоянно, просто 11 просидел из-за зарплаты, и стал легендой ахахахах Мешкам сити далеко до легенд футбола,
    allemz
    allemz ответил Jeck Denielse
       61 / 843
    19 мая в 14:38
    Спартач есть спартач..
    Что с них взять-то?)
    Артур Бертон
    Артур Бертон ответил spartach091
       228 / 843
    19 мая в 14:28
    Ахахахах, легенда мешок сити, защитник середнячок, травмирован почти постоянно, просто 11 просидел из-за зарплаты, и стал легендой ахахахах Мешкам сити далеко до легенд футбола,
    До каких легенд футбола? Как в нынешнее время еще тягаться с грандами? Клубы с историей великие? Ну так дайте написать ее и другим. Этот бред про "Мешок" такое де*ьмо.
    allemz
    allemz
       61 / 843
    19 мая в 14:25
    Компани - когда ты только с костылей, но ты всегда готов помочь команде в трудную минуту - именно так можно охарактеризовать его карьеру в МС.
    Так больно расставаться с Винни, как и с Хартом, Cабой, Коларовым(
    Напоследок подарил чемпионский титул, закинув чемпионский гол.
    Капитан - Легенда - Герой Венсан Компани! Спасибо тебе за всё. Удачи!
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил BARCELONA-BEST
       21 / 843
    19 мая в 14:13
    Легенда Сити. 4 трофея за год. В самое время уходить чемпионом.
    НЕ то что Моська, которая позорится на Энфилде со своими липовыми ЗМ. Аха-ха)
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил Гавриленко
       21 / 843
    19 мая в 14:12
    Значит, больше золота не видать. Аха-ха.)
    А спортачи что-то знают о золоте? Аха-ха)
    juvenale
    juvenale
       64 / 843
    19 мая в 13:37
    если бы не его постоянные травмы,был бы шикарным игроком
    Derby County
    Derby County
       454 / 843
    19 мая в 13:21
    Слабенький защитник!
    Dark MU
    Dark MU
       356 / 843
    19 мая в 12:44
    Думаю его можно включить в список как одного из лучших игравших в АПЛ цз, удачи ему.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       241 / 843
    19 мая в 12:23
    Неожиданное решение
    Igo0rek
    Igo0rek ответил spartach091
       79 / 843
    19 мая в 12:04
    Ахахахах, легенда мешок сити, защитник середнячок, травмирован почти постоянно, просто 11 просидел из-за зарплаты, и стал легендой ахахахах Мешкам сити далеко до легенд футбола,
    В твоем Спартаке никогда не будет игрока хотя бы близко подходящий по уровню к Компани. Единственное исключение Видич, но он у вас надолго и не задержался.

    Подумай спартач, у нас уходит Капитан, которого провожают с грустью и запомнят навсегда. А ваш капитан плевал на твой Спартак и на болел. Так что не выступай тут.

    Манчестер Сити это то, что никогда не сможет Спартак! Привет Федуну и Глушакову.
    spartach091
    spartach091 ответил Igo0rek
       176 / 843
    19 мая в 11:54
      Igo0rek
      Igo0rek
         79 / 843
      19 мая в 11:34
      Неожиданное решение. В любом случае, спасибо тебе за все, Капитан! Вини оставил огромный след в истории Манчестер Сити, и это чемпионство, во многом благодаря ему. Легенда Манчестер Сити!

      Надеюсь Компани вернётся в Манчестер Сити на какую-нибудь должность.
      Гавриленко
      Гавриленко
         34 / 843
      19 мая в 11:32
      Значит, больше золота не видать. Аха-ха.)
      DXTK
      DXTK
         122 / 843
      19 мая в 11:31
      Легенда на последок выиграл им очередной титул, забив решающий гол ворота Лестера.
      BARCDJIN
      BARCDJIN
         102 / 843
      19 мая в 11:31
      ЗаОкеан видать.
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         41 / 843
      19 мая в 11:26
      Легенда Сити. 4 трофея за год. В самое время уходить чемпионом.
      Cympak-05
      Cympak-05
         301 / 843
      19 мая в 11:21
      Неожиданно.
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