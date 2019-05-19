«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани, несмотря на то, что ранее ходили разговоры о продлении контракта.
Напомним, что 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.
Болтался в зоне вылета и в чемпионшипе
Глорье которое повелось на бабло
Болтался в зоне вылета и в чемпионшипе
Глорье которое повелось на бабло
Что с них взять-то?)
Что с них взять-то?)
Так больно расставаться с Винни, как и с Хартом, Cабой, Коларовым(
Напоследок подарил чемпионский титул, закинув чемпионский гол.
Капитан - Легенда - Герой Венсан Компани! Спасибо тебе за всё. Удачи!
Так больно расставаться с Винни, как и с Хартом, Cабой, Коларовым(
Напоследок подарил чемпионский титул, закинув чемпионский гол.
Капитан - Легенда - Герой Венсан Компани! Спасибо тебе за всё. Удачи!
Подумай спартач, у нас уходит Капитан, которого провожают с грустью и запомнят навсегда. А ваш капитан плевал на твой Спартак и на болел. Так что не выступай тут.
Манчестер Сити это то, что никогда не сможет Спартак! Привет Федуну и Глушакову.
Подумай спартач, у нас уходит Капитан, которого провожают с грустью и запомнят навсегда. А ваш капитан плевал на твой Спартак и на болел. Так что не выступай тут.
Манчестер Сити это то, что никогда не сможет Спартак! Привет Федуну и Глушакову.
Мешкам сити далеко до легенд футбола,
Мешкам сити далеко до легенд футбола,
Надеюсь Компани вернётся в Манчестер Сити на какую-нибудь должность.
Надеюсь Компани вернётся в Манчестер Сити на какую-нибудь должность.