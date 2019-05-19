«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

19 мая 2019, 11:20

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила об уходе защитника и капитана команды , несмотря на то, что ранее ходили разговоры о продлении контракта.

Напомним, что 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.