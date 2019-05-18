Аньелли: «Отставка Аллегри - сложнейшее решение в моей карьере»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал об уходе с поста главного тренера команды.

Я не буду отвечать на вопросы о том, кто будет тренером «Ювентуса» в сезоне-2019/20. Как отметил Аллегри, тренер будет, можете быть спокойны.

Я хочу отдать должное Массимилиано, человеку, который писал историю «Ювентуса». Раньше, когда говорили о пяти Скудетто подряд, речь шла о 30-х годах. Теперь это сделал Массимилиано.

Вспоминаю май 2013 года. Мы были в Лондоне с Фабио Паратичи, ждали финал Лиги чемпионов между «Баварией» и «Боруссией». И когда сели в машину, рядом с нами прошел Аллегри. Я указал на него Фабио и сказал: «Это будет следующий тренер „Ювентуса“».

Хочу подтвердить, что это были чудесные пять лет. Любовь, уважение, дружба, единение, трудолюбие и, прежде всего, много, много, много побед. В течение 18 месяцев мы были соседями, Андреа Барцальи тоже жил рядом с нами. Так что мы завтракали в одном и том же заведении почти каждый день. Делились взглядами на жизнь, футбол и всё остальное. Видели, как подрастают наши дети. В лице Аллегри я обрел друга. Того, кому могу довериться по многим вопросам.

В данный момент я должен учитывать планирование и будущее «Ювентуса». Когда команда снова соберется в июле, она будет нацелена только на победы: и в Италии, и в Европе. Развиваются молодежная и женская команды, строятся новые базы.

Когда после поражения от «Аякса» я подумал о том, что мы продолжим с Аллегри, это было искренне. Но прошло время, решение зрело, мы учли и проанализировали разные ситуации, и с долей грусти приходится признать, что настал, наверное, лучший момент для того, чтобы завершить одну из самых необычайных эпох в истории «Ювентуса».

Массимилиано управлял всем, был лидером оркестра. Прежде всего, Аллегри вложил в команду свое сердце. Но когда занимаешься бизнесом, нужно принимать правильные и своевременные решения. Только время покажет, правильное ли оно было.

Было ли это самое сложное решение в моей карьере? Да. Однозначно. По вышеназванным причинам.