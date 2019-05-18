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Аньелли: «Отставка Аллегри - сложнейшее решение в моей карьере»

18 мая 2019, 16:46

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.

Я не буду отвечать на вопросы о том, кто будет тренером «Ювентуса» в сезоне-2019/20. Как отметил Аллегри, тренер будет, можете быть спокойны.

Я хочу отдать должное Массимилиано, человеку, который писал историю «Ювентуса». Раньше, когда говорили о пяти Скудетто подряд, речь шла о 30-х годах. Теперь это сделал Массимилиано.

Вспоминаю май 2013 года. Мы были в Лондоне с Фабио Паратичи, ждали финал Лиги чемпионов между «Баварией» и «Боруссией». И когда сели в машину, рядом с нами прошел Аллегри. Я указал на него Фабио и сказал: «Это будет следующий тренер „Ювентуса“».

Хочу подтвердить, что это были чудесные пять лет. Любовь, уважение, дружба, единение, трудолюбие и, прежде всего, много, много, много побед. В течение 18 месяцев мы были соседями, Андреа Барцальи тоже жил рядом с нами. Так что мы завтракали в одном и том же заведении почти каждый день. Делились взглядами на жизнь, футбол и всё остальное. Видели, как подрастают наши дети. В лице Аллегри я обрел друга. Того, кому могу довериться по многим вопросам. 

В данный момент я должен учитывать планирование и будущее «Ювентуса». Когда команда снова соберется в июле, она будет нацелена только на победы: и в Италии, и в Европе. Развиваются молодежная и женская команды, строятся новые базы.

Когда после поражения от «Аякса» я подумал о том, что мы продолжим с Аллегри, это было искренне. Но прошло время, решение зрело, мы учли и проанализировали разные ситуации, и с долей грусти приходится признать, что настал, наверное, лучший момент для того, чтобы завершить одну из самых необычайных эпох в истории «Ювентуса».

Массимилиано управлял всем, был лидером оркестра. Прежде всего, Аллегри вложил в команду свое сердце. Но когда занимаешься бизнесом, нужно принимать правильные и своевременные решения. Только время покажет, правильное ли оно было.

Было ли это самое сложное решение в моей карьере? Да. Однозначно. По вышеназванным причинам.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
18 мая в 21:15
скорее всего разошлись по обоюдному согласию,но сделали красиво. Ну представьте выгнать Аллегри из-за того,что не взяли ЛЧ или не пробились в финал?
А ведь ради этого и покупался Роналду,а если надо то и Месси купим и Гвардиолу , нам ультрасам Ювы скудетты обыденное дело после 5-10 тура,мы жаждем ЛЧ и причём минимум 2 раза подряд.
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 17:25
В чём сложность непонятна.
dino-hsv
dino-hsv
   408 / 843
18 мая в 17:21
вот весело будет, если тот чудик с итальянского тв, который еще зимой сказал, что юве договорился с гвардиолой, окажется прав :)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Left Boy
   254 / 843
18 мая в 17:17
Речь на самом деле грустная - но не думаю что она настолько звучит искренне
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
18 мая в 17:14
Если бы Берлускони не снизил финансовые вливания и не нашёл управляемую марионетку в Кальяри, и не пригласил бы её в Милан, то Аллегри бы не сделал хорошую карьеру, так бы и тренировал дальше то сардинийцев, то Сассуоло.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   254 / 843
18 мая в 17:13
Не нужно лукавить мистер Аньели! Это будет твоя главная ошибка о которой будешь ещё очень долго жалеть! То что Юве не останется без тренера - это и так понятно! Только вот тренер тренеру рознь! Конечно же мы примем любого тренера которого ты назначишь и от этого наша любовь к Юве не уменьшится , НО ВСЕ ЖЕ!! Удачи Максу на новом месте! Лично я очень огорчён этим решением
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
18 мая в 17:04
Значит Недвед важнее, ну с таким составом в серии а и конкуренцию выйграет любой тренер, главное в команде не сломать то что есть, а с Лигой Чемпионов и у Аллегри не получилось
juvenale
juvenale
   64 / 843
18 мая в 17:03
Left Boy
Left Boy
   167 / 843
18 мая в 16:59
Грустная речь
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