Лишние в «Реале»

17 мая 2019, 10:07

Чем ближе трансферное окно, тем конкретнее становятся слухи. Испанская пресса прознала, от кого же Зинедин Зидан планирует избавиться. «Соккер.ру» называет имена.

«Реалу» требуется обновление. И это очевидно абсолютно всем. Под это дело и был возвращен в команду Зинедин Зидан, который концовку нынешнего сезона проводил не в решении турнирных задач, а в своеобразном режиме просмотра и ранней предсезонки, изучая состав, экспериментируя и выбирая тех, на кого будет рассчитывать впредь, а с кем придется расстаться. Среди последних имен немало. Набирается приличный список.

О том, что костариканцу в «Реале» не место, стало понятно еще в прошлом году, когда в команду с помпой и за большие деньги был приобретен Тибо Куртуа. Навас еще храбрился, говорил о пользе конкуренции, но понятно, что мадридцы не могли отдавать предпочтение ему, а не дорогущему молодому голкиперу. Кейлор был на подстраховке. Ну и Зидан еще попробовал его вернуть в ворота, как только вернулся. Однако либо получил указание сверху, либо сам принял решение о возвращении Куртуа в «рамку». А Навасу было сказано, что на него не рассчитывают.

«Ромашка» вокруг судьбы колумбийца не прекращалась на протяжении всего его срока аренды в «Баварии». Причем сам игрок и его представители только подливали масла в костер неопределенности. То Хамес хочет остаться в Мюнхене, то намерен вернуться в Мадрид, то готов выбрать третий вариант. Сейчас в принципе положение дел такое же, но уже заметно, что «Бавария» не особо хочет выкупать контракт колумбийца – не очень он убеждал в последнее время. А возвращение Зидана в «Реал» ограничило возможности Родригеса для возвращения – между ними не самые теплые отношения. Так что третий вариант как раз и должен стать наиболее предпочтительным. Уже появилась информация, что Криштиану Роналду зовет Хамеса в «Ювентус».

Еще один арендованный, на которого новый тренерский штаб «Реала» не будет рассчитывать. Тут есть и другой нюанс. «Челси», как известно, не сможет покупать новичков в течение ближайших двух трансферных окон. Поэтому у лондонцев будет дополнительная мотивация зацепиться за шанс и хотя бы Ковачича удержать, поскольку он был арендован в прошлом году – той же датой можно оформить и сделку по переходу, если контракт будет выкуплен. На фоне отсутствия усиления лондонцев упускать шанс удержать одного из игроков было бы странно.

Если бы не одно обстоятельство, в «Реале» уже в открытую сказали бы, что Бэйлу пора на выход. Или даже уже продали бы его. А обстоятельство это – огромная зарплата валлийца, который на нее ну никак совершенно не играет. Поэтому и не привлекает другие топ-клубы идея спасать кошелек «Реала», из которого Гарет высасывает деньги, не принося пользы. Хотя Димитар Бербатов, например, считает, что английские клубы могут себе позволить подобные траты и, если захотят, способны приобрести Бэйла без напряжения. Так что именно возвращение в Англию будет рассматриваться как наиболее вероятный сценарий. А в «Реале» уже изнамекались, что не хотят продолжать с ним отношений. Более прозрачным намеком станет только смена замков на клубной базе.

Регилон

Молодой левый защитник «Реала» многим нравится. Его раскрытие можно записать как заслугу предшественников Зидана, которые больше ничем и не отметились, к сожалению. Но это самое раскрытие совпало с кризисом в мадридском клубе, и новый старый тренер явно не очень доверяет Регилону, который был так привязан к Сантьяго Солари. Зидан предпочтет доверять проверенному Марсело. Да и слухи о том, что из «Лиона» будет выписан Ферлан Менди взялись не на пустом месте. В таких условиях третьим выбором на левом фланге защиты Регилон точно не будет и предпочтет уйти. К тому же у него контракт всего на год еще рассчитан – самому «Реалу» будет выгоднее продать Регилона.

Опять же, предшественники Зидана старались интегрировать Себальоса в состав, рассчитывали на него, пытались раскрутить до уровня игрока основного состава. Но француз после возвращения решил, что Себальос не подходит ему. Он все меньше играл и наверняка все больше думал о том, какой клуб ему выбрать ближайшим летом. Может случиться так, кстати, что однажды «Реал» пожалеет и попытается его вернуть – как бывало не раз с мадридцами.

Тео Эрнандес

Еще один из списка тех, кто на контракте с «Реалом», но играет за другую команду. «Реал Сосьедад» арендовал Эрнандеса, который наряду со своим братом Люка считался очень талантливым, перспективным, многообещающим. Для раскрытия был отправлен в аренду в «Реал Сосьедад», однако там в нем разочаровались. И если уж в Сан-Себастьяне не заиграл, то сложно рассчитывать, что после возвращения в «Реал» что-то получится. И в Мадриде дали понять, что лучше бы ему заняться поисками новой команды.

Еще один путешественник, которому пришлось помотаться по арендам. Эдегор был подписан «Реалом» в юном возрасте и тоже с большой помпой, ему прочили огромное будущее, а получились аренды и аренды. Сейчас он помогает Леониду Слуцкому добиться успеха в «Витессе». Там вряд ли он останется, но есть другие претенденты, которые считают, что свой талант Эдегор не утратил, поэтому можно попытаться раскрыть его все-таки.

Да, называют еще и Иско с Тони Кроосом, но тут скорее имена тех, кого сам Зидан не хочет видеть в «Реале». На того же Иско он все-таки рассчитывает, пусть в основном и как на игрока замены. Да и Крооса никто не прогонял, несмотря на критику со стороны экспертов и болельщиков. Скорее другие клубы очень хотят его переманить наряду с Модричем. Так что зачистка – это не только продажа тех, кто сейчас непосредственно в команде, но и разбор контрактов и избавление от тех, кто разослан по арендам и требует внимания к своей судьбе.