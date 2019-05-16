Финал Лиги Европы в Баку. Клопп и «Арсенал» возмущаются

16 мая 2019, 22:35

«Соккер.ру» выясняет, есть ли основания для скандала из-за большого футбольного финала в Азербайджане?

Разговоры о равенстве и борьбе с дискриминацией заканчиваются, где начинается подсчет расходов самых богатых жителей планеты? Похоже, именно так. Ведь сложно понять Юргена Клоппа и официальную позицию футбольного клуба «Арсенал», где сыграли в конформизм – поддержали позицию якобы большинства недовольных фанатов «канониров».

Из-за чего скандал? В УЕФА выделили по 6 тысяч билетов каждому из финалистов в Баку, а не разделили между британцами всю арену. Но где была критика выбора год назад, три месяца назад, месяц или хотя бы две недели назад? Критики не было, ведь никто не знает, окажется ли в финале. Когда начинался раунд плей-офф, шансы «Зенита» при сказочной жеребьевке были почти такими же, как у «Арсенала». Причем по еврокубкам у клубов в 21 веке счет 2:0 в пользу российского.

Поэтому лондонцы и помалкивали. И молчали бы дальше, но выступил Юрген Клопп. Тренер замечательный и дядька интересный, но в конкретном случае поделился мыслями, не подумав, как звучат его слова, если их слышит не белый мужчина из Европы:

Конечно, поездка в Мадрид — это очень дорого. Но этот город хотя бы не находится в другой части света. Финал Лиги Европы в Баку – это забавно. Не знаю, что подавали на завтрак людям, которые так решили. В прошлый раз финал Лиги чемпионов принимал Киев. Это замечательный город, но вероятность того, что российская команда или команда из этой части света выйдет в финал, была очень низка. Понятия не имею, как добираться до Баку и есть ли туда постоянные рейсы. Подобные решения должны быть куда более взвешенными, разумными. Это выглядит безответственно. Не знаю, каковы критерии выбора городов. Может быть, изначально нужно договариваться о снижении или хотя бы заморозке цен в городе на время проведения матча. Слышал, что номер за 100 фунтов сейчас сдают за 2700. Это просто сумасшествие.

Во-первых, дорогому для туристов Мадриду можно зарабатывать десятилетиями, а Баку один день нельзя? Также Клоппу соврали – цены не настолько дикие. Но в любом городе, где финалы, они взлетают до небес. А в прошлом году сами киевляне организовали бесплатный ночлег в квартирах для фанатов «Реала» и «Ливерпуля», протестуя против поведения киевских же отелей. Во-вторых, проблема, как сказано выше, скорее в том, что в УЕФА перестраховались и, послушав офицеров по безопасности, решили, что с Баку хватит 12 тысяч не очень трезвых британцев из двух враждующих клубов.

А вдруг финал будет скандальным и начнутся драки? Сказки об аэропорте – бред, пропускная способность выше, чем сообщили официально. Так что тут вопрос безопасности. В УЕФА помнят пьяных британцев в Стамбуле и не хотят резни. Впрочем, вот увидите – на деле фанатов будет намного, намного больше, чем 12 тысяч. А вот само заявление клуба «Арсенал» про место финала попахивает шовинизмом. Почему? А потому что в Кардиффе, где сыграли финал ЛЧ -17 между «Реалом» и «Ювентусом», с транспортным обеспечением дела такие же.

И, следуя логике Клоппа, если валлийцы не могут выйти в финал, то там нельзя было играть? Плюс для фанатов Роналду из Восточной Европы дорога была такой же дорогой и долгой, как для лондонца полет в Баку. Помните, чтобы кто-то ругал выбор Кардиффа? Где было заявление «Ювентуса», что тысячи восточных европейцев не смогут добраться в Уэльс (даже получить британскую визу проблематично), чтобы поболеть за любимый итальянский клуб в городе финала? Или считаются только интересы западных европейцев?

Так международные финалы не строго для двух клубов. Такого никогда не было, хотя британцы ворчали и когда играли в «Лужниках». А когда пришлось лететь на ЧМ -18 в Россию – рассказывали страшилки. В итоге впервые за три десятилетия оторвались на крупном турнире и не провалились на поле. А вот когда сам часто учишь других равенству, то должен не разделять города зоны УЕФА на первосортные и второсортные.

В АПЛ ведут борьбу с расизмом, но почему тогда не осуждается позиция, что Баку – «смешной» город для финала? Что в нем смешного, можно по пунктам? Тут ведь явная насмешка - «есть ли регулярные рейсы», и недооценка незнакомой страны. Во-первых, в агломерации Баку проживает почти 3 миллиона человек (город – больше 2), по сравнению с городом финала Ливерпуль – рабочая деревня, меньше полумиллиона жителей. Во-вторых, не только фанаты «Арсенала» и «Челси» имеют право посещать финалы еврокубков.

А если официальные квоты составляют по 6 тысяч – остальные места займут азербайджанцы и жители соседних стран. Разве это плохо? Когда британцы начинают считать, во сколько обойдется поездка в Баку, то совсем не подключают головы. Кто их лигу кормит? Откуда у них сильные клубы? Почему АПЛ финансово настолько могущественная? Потому что Азия и Северная Америка начали смотреть футбол, которым еще полвека назад не интересовались.

Откуда в Англию текут нефтяные доллары? Из США , арабских стран и России – страны, чей восток весь в Азии. Но как брать деньги американцев или россиян – так фанаты «Арсенала» протесты не устраивают, Ляказетта и Обамеянга подписали и радуются финалу. А как надо посмотреть один матч по телевизору или в пабе – караул, надо запретить финалы в странах восточнее Германии. Причем сама постановка вопроса, что чьи-то права ущемляют, абсурдная. Только в Англии 55 миллионов жителей. А самый большой стадион, вроде «Уэмбли», вмещает всего 90 000.

Любой финал в основном состоит из зрителей у мониторов и экранов. «Арсенал» нарывается на обвинение в шовинизме ради горстки очень богатых британцев, которые окажутся в Баку, но сейчас возмущаются из-за цен и длительного перелета? Переживут. Если посчитать, то сейчас скандал устроили в интересах от силы 0.01 % будущих зрителей финала. И России случай прямо касается. Ведь в ближайшем будущем на арене «Зенита» тоже проведут большой финал, скорее всего, ЛЧ .

И пора «Ливерпулю», «Тоттенхэму», «Арсеналу» и «Челси» понять, что они играют в Европе не только для своих собственных болельщиков – для этого есть матчи АПЛ , хотя и тогда на стадионах немало гостей из Азии и есть гости из США , например. Поэтому жалобы странные. Индусы летают на матчи «Арсенала», пусть и британцы разок полетают. Зато в Баку окажутся россияне, корейцы, китайцы, японцы, которые болеют за «Арсенал» и «Челси». Им ближе Азербайджан, чем Лондон.

Почему британцы не выступают с заявлением, что очень рады месту проведения, ведь теперь из Южной Кореи, Индии или Японии будет дешевле добраться на важный финал? Это ведь уникальный случай для фанатов из Азии, первый такой в истории. Или они не так важны, как жители Лондона? Из Нью-Дели до Баку – 2 810 км, а до столицы Великобритании из Индии – 6 707 километров. Почему фанат «Арсенала» или «Челси» из огромной страны должен читать критику решения, которое ему лично выгодно?

Позиция Юргена и «канониров» очень слабая. Каждый город в зоне УЕФА , если достаточно большой – а Баку большой, если у него есть современный стадион – а такой имеется, если есть опыт организации международных спортивных мероприятий – в Азербайджане гоняют этап «Формулы 1», имеет такое же право на финал Лиги Европы, как Берлин, Мадрид, Тбилиси или Ереван. И если сейчас в УЕФА не выступят с заявлением о равном праве жителей разных стран на большой футбол, разве молчание не будет дискриминацией?

Если молчать, то очень скоро Аньелли победит, Лига чемпионов станет Суперлигой для клубов топ-5 с 4 группами по 8 команд и вылетом всего 8-12 из них – забудьте тогда о гимне ЛЧ в Москве, Ростове-на-Дону или, например, в Краснодаре. А финалы будут или в Турине, или в Мадриде. Также странно, что в «Арсенале» не считают своими фанатами тех, кто приедет в Баку из других стран. Есть раздел на правильных и неправильных по паспортам или расе? Как можно заявлять, что финалы еврокубков «мудро» играть только там, куда удобно добираться жителям Англии, Германии или Испании?

В Баку пройдет праздник футбола для всего мира, а не только для богатых британцев. В 95 случаях из 100 получается организовать большой выезд фанатам команд-финалистов. Но ничего страшного, если звезды сыграют для тех, у кого нет доступа к футболу, за который платит весь мир. АПЛ – международная корпорация, которая в основном в руках иностранных миллиардеров и американских компаний. Кормится доходами с каждого уголка планеты. Заберите деньги – не будет никаких финалов, вы составы «Ливерпуля» и «Арсенала» видели, сколько там англичан на ключевых позициях?

Если в АПЛ сейчас промолчат, когда их вице-чемпион заявляет, что Мадрид чем-то лучше Баку для футбола, и позволят «Арсеналу» играть с шовинизмом, то где равенство? В УЕФА совершенно правильно отдали финалы в Киев, Баку, а через год в Гданьск. А вот в 2021 году финал ЛЧ , быть может, достанется Санкт-Петербургу, а не Мюнхену. У немцев много футбольных праздников, важно расширять географию ради тех, кто не живет в Западной Европе и редко там бывает в силу экономических причин. Да и вообще, слишком много шума, еще и выставляют принимающую сторону крайней.

Что из того, что на финале будет тысяч 20 британцев – понятно ведь, что квоты не остановят, достанутся в Баку с пересадками, а не полный стадион лондонцев? Куда важнее перестраховаться от перекупщиков, чтобы не было пустых мест – коррупционную составляющую в УЕФА выводить при помощи полиции на местах не научились. И важно объяснить людям основы арифметики. Даже если отдать все билеты строго фанатам «Арсенала» и «Челси», не показав матч ни одному азербайджанцу, то мировая аудитория будет выше в несколько тысяч раз.

Предположим, финал посмотрят 150 миллионов человек, а на стадионе будет 69 000. Тогда соотношение 1 к 2 000 в пользу тех, кто у экранов. Нельзя устраивать международные скандалы и разжигать межнациональную ненависть в интересах нескольких тысяч очень богатых британцев – бедные на выездные матчи что в Мадрид, что в Баку не катаются. Кстати, хотя финал единственный раз в истории в Баку, лишь у одного из 200 азербайджанцев есть шанс попасть на решающий матч. И то вряд ли, ведь будут гости со всего мира.

Так что Клоппу хорошо бы напомнить, что ему зарплату платят из доходов клуба в мире – права на трансляции покупают каналы сотен стран. Люди живут не только в Западной Европе – фанатам из восточной ее части так же дорого и далеко лететь в Турин, Базель или Амстердам на любой финал любимой команды, как британцу – в Азербайджан. Кому-то Баку далеко и неудобно, а для других – дешево и рядом. Раз в сто лет можно поставить интересы тех, кому не повезло родиться на родине футбола, чуть выше, чем интересы самих англичан.