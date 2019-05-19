«Витесс» Слуцкого проиграл «Гронингену» в первом матче плей-офф за ЛЕ

«Витесс» уступил «Гронингену» в первом полуфинальном матче плей-офф за Лигу Европы. Команда Леонида Слуцкого проиграла со счетом 1:2.
Ответный поединок состоится 21 мая в Арнеме на стадионе «Гелредом».
«Витесс» уступил «Гронингену» в первом полуфинальном матче плей-офф за Лигу Европы. Команда Леонида Слуцкого проиграла со счетом 1:2.
Ответный поединок состоится 21 мая в Арнеме на стадионе «Гелредом».
Послезавтра Слуцкий дома их ушатает...
Последний раз осенью в домашнем матче Слуцкий 5:1 разбил Гронинген......
Почему они вообще между собой играют когда у Витесса на 8 очков больше и забили они на 31 гол больше...и выше Слуцкий на 3 места в таблице....чушь какая то а не плей офф...
Вот у нас плей офф так плейофф за ЛЕ...вчера Спартак и ЦСКА с соперниками за ЛЕ бились как львы...судьи не успевали пенальти свистеть...))))
Послезавтра Слуцкий дома их ушатает...
Последний раз осенью в домашнем матче Слуцкий 5:1 разбил Гронинген......
Почему они вообще между собой играют когда у Витесса на 8 очков больше и забили они на 31 гол больше...и выше Слуцкий на 3 места в таблице....чушь какая то а не плей офф...
Вот у нас плей офф так плейофф за ЛЕ...вчера Спартак и ЦСКА с соперниками за ЛЕ бились как львы...судьи не успевали пенальти свистеть...))))
Один гол сами себе привезли, зачем Эдегор у своей штрафной водиться стал, когда оставалось несколько секунд до окончания тайма ???
Как не забили в конце выйдя вдвоем против вратаря - уму непостижимо ?!?
Надеюсь в ответке отыграются!!!
Один гол сами себе привезли, зачем Эдегор у своей штрафной водиться стал, когда оставалось несколько секунд до окончания тайма ???
Как не забили в конце выйдя вдвоем против вратаря - уму непостижимо ?!?
Надеюсь в ответке отыграются!!!