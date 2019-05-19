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«Витесс» Слуцкого проиграл «Гронингену» в первом матче плей-офф за ЛЕ

19 мая 2019, 00:14
ГронингенЛоготип футбольный клуб Гронинген2 : 1Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

«Витесс» уступил «Гронингену» в первом полуфинальном матче плей-офф за Лигу Европы. Команда Леонида Слуцкого проиграла со счетом 1:2.

Ответный поединок состоится 21 мая в Арнеме на стадионе «Гелредом».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
19 мая в 12:21
Не серьезно отнеслись
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
19 мая в 11:06
Гронинген с победой!
Snake Plissken
Snake Plissken
   82 / 843
19 мая в 10:26
Посмотрим как дома сыграют
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
19 мая в 10:13
Печально.
DXTK
DXTK
   122 / 843
19 мая в 09:23
дома витес закамбечит, а слуцкий в честь победы и выхода в ЛЕ накормит всех футболистов в макдаке за свой счет..........
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 08:57
Дома отыграют
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
19 мая в 08:38
Не верится, что физрук Лёня отыграется.
nikoladolgov
nikoladolgov
   305 / 843
19 мая в 07:39
Слуцкер, иди тренируйся на кошках.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
19 мая в 07:19
С пенальти да в гостях....ничего страшного...
Послезавтра Слуцкий дома их ушатает...

Последний раз осенью в домашнем матче Слуцкий 5:1 разбил Гронинген......

Почему они вообще между собой играют когда у Витесса на 8 очков больше и забили они на 31 гол больше...и выше Слуцкий на 3 места в таблице....чушь какая то а не плей офф...

Вот у нас плей офф так плейофф за ЛЕ...вчера Спартак и ЦСКА с соперниками за ЛЕ бились как львы...судьи не успевали пенальти свистеть...))))
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
19 мая в 07:16
Не кубковая у Слуцкого команда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 07:03
Гронинген в полуфинале, кто же будет в финале то?
112910315
112910315
   2 / 843
19 мая в 07:02
Если очень захотят-отыграются
SHMEL
SHMEL
   386 / 843
19 мая в 06:53
Шансы есть на общуб победу и неплохие,
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
19 мая в 01:56
Отыграются
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 01:50
Витесс на своём поле играет удачно,так что у Лёни есть шансы приехать в Москву и сыграть со "Спартаком", а ещё лучше с ЦСКА.
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 00:35
Удачи Викторовичу во второй игре.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
19 мая в 00:32
Гронеген для Пончика это космос!! Пусть дома сидит какая ему Европа!!!
Albasin
Albasin
   17 / 843
19 мая в 00:30
Удачи Витессу во втором матче.
Zimka
Zimka
   286 / 843
19 мая в 00:22
Если есть правило гостевого гола, то шансы есть.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
19 мая в 00:22
Веселенький матч!!! В стране тюльпанов ну очень весело играют.
Один гол сами себе привезли, зачем Эдегор у своей штрафной водиться стал, когда оставалось несколько секунд до окончания тайма ???
Как не забили в конце выйдя вдвоем против вратаря - уму непостижимо ?!?
Надеюсь в ответке отыграются!!!
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