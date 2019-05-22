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Фарфан: «Смолов – игрок высочайшего уровня и не нуждается в моих советах»

сегодня, 01:55

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан высказался о текущей форме другого форварда «железнодорожников» Федора Смолова.

Что бы посоветовали Федору Смолову, если бы тот спросил: «Джефф, как мне быстро вернуть свою лучшую игру»?

Моя ситуация, наверное, отличалась от той, в которой оказался Смолов. Перед приездом в «Локомотив» у меня была тяжёлая травма. И на то, чтобы восстановиться, ушёл целый год. Вы даже не представляете, через что я прошёл, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Было очень сложно, я не щадил своё тело. Параллельно работал и над ментальностью, ведь после тяжёлого повреждения игроку трудно настраивать себя на ежедневные изматывающие нагрузки. Я впервые занимался под руководством профессионального специалиста, знающего все нюансы восстановления физической формы. Мне ведь уже за 30. А потому нужен был человек, который бы проводил со мной целенаправленную работу. Я столкнулся с вещами, которые до этого никогда в моей жизни не происходили. Но главное знал – у меня катастрофически мало времени!

Что касается Смолова, то думаю, Федор не нуждается в моих советах. Поверьте, это футболист высочайшего уровня. Он это знает, мы это знаем. Может, с ним сейчас происходит то, что происходило со мной и многими другими – процесс адаптации в новом клубе. Думаю, с каждым днём Смолов будет всё лучше справляться с этой проблемой. Мы все поддерживаем его.

Экс-нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко ранее выразил мнение, что Смолов ошибся с переходом в московский клуб.

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 03:32
Может быть Смолов футболист высочайшего уровня, но как нападающий, рак!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:16
Какие советы..??
Смолову не 19....а 29...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:14
Смолов, конечно футболист высокого класса, но "Локомотив" не для него.
Tostao
Tostao
сегодня в 02:13
"...процесс адаптации в новом клубе."
"Динамо", "Фейенорд", "Анжи","Урал","Краснодар" и "Локо"., и везде он адаптировался, адаптировался и адаптировался и вот уже скоро надо заканчивать, а он всё никак не адаптируется.
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