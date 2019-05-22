Фарфан: «Смолов – игрок высочайшего уровня и не нуждается в моих советах»

Нападающий «Локомотива» высказался о текущей форме другого форварда «железнодорожников» .

Что бы посоветовали Федору Смолову, если бы тот спросил: «Джефф, как мне быстро вернуть свою лучшую игру»?

Моя ситуация, наверное, отличалась от той, в которой оказался Смолов. Перед приездом в «Локомотив» у меня была тяжёлая травма. И на то, чтобы восстановиться, ушёл целый год. Вы даже не представляете, через что я прошёл, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Было очень сложно, я не щадил своё тело. Параллельно работал и над ментальностью, ведь после тяжёлого повреждения игроку трудно настраивать себя на ежедневные изматывающие нагрузки. Я впервые занимался под руководством профессионального специалиста, знающего все нюансы восстановления физической формы. Мне ведь уже за 30. А потому нужен был человек, который бы проводил со мной целенаправленную работу. Я столкнулся с вещами, которые до этого никогда в моей жизни не происходили. Но главное знал – у меня катастрофически мало времени!

Что касается Смолова, то думаю, Федор не нуждается в моих советах. Поверьте, это футболист высочайшего уровня. Он это знает, мы это знаем. Может, с ним сейчас происходит то, что происходило со мной и многими другими – процесс адаптации в новом клубе. Думаю, с каждым днём Смолов будет всё лучше справляться с этой проблемой. Мы все поддерживаем его.