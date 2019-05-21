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Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»

сегодня, 19:48

Болельщики «Спартака» стали реже ходить на домашний стадион в этом сезоне. По этому показателю «красно-белые» опустились на третье место в РПЛ (464 122 зрителя во всех матчах), пропустив вперед фанатов «Ростова» (465 513). Первое место удерживает «Зенит» (673 587 зрителей).

Неутешительную новость прокомментировал ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд.

Если «Спартак» будет так играть — болельщики вообще не будут ходить! Дело даже не в том, что «Ростов» здорово играет, он идет на 8-м месте. «Спартак» из всех кубков вылетел. Новый стадион в Ростове-на-Дону, там одна команда, народ соскучился по футболу на хорошем стадионе, дизайн арены хороший, погода отличная, народ пошел. К ним приехал «Зенит» неосновным составом, ну и что, разве это прибавляет баллов «Ростову»? Мое мнение однозначное — будет команда хорошо играть, с настроением, показывать игру хорошего качества — болельщики придут на стадион.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил НЕ президент рфс
   32 / 843
сегодня в 23:19
Конечно вы писали про чемпионат России. И конечно мне не по силам осмыслить построенное вами предложение , Синтаксис и пунктуацию подтяните , и вас будут правильно понимать.Удачи по жизни! Удачи в болении за неудачный клуб.
Я бы и синтаксис и пунктуацию подтянул бы, но вам видимо не поможет! У вас там после запятой слово с большой буквы, и вот никак не могу понять, то ли с синтаксисом, то ли с пунктуацией напутали!))) Хотя вам можно, там где у всей страны бордюр - у вас поребрик, мы живем в подъездах - вы в парадных! Куда уж нам до вас! Мы то "вата" а вы "культурная столица"!!!
ABir
ABir
   153 / 843
сегодня в 22:59
Болельщики голосуют ногами
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил ziborock
   379 / 843
сегодня в 22:30
Прошу прощения что когда я с кем то разговариваю а вы влазите в разговор!))) А вообще, что непонятного - я писал про ЧР, а не про остальные, но увы, не каждому по силам осмыслить предложение!
Конечно вы писали про чемпионат России. И конечно мне не по силам осмыслить построенное вами предложение , Синтаксис и пунктуацию подтяните , и вас будут правильно понимать.Удачи по жизни! Удачи в болении за неудачный клуб.
311
311
   74 / 843
сегодня в 22:28
Мазохисты не перевелись еще в России!)
Danrog
Danrog
   99 / 843
сегодня в 22:24
Сколько можно оплёвывать Рейнгольда, совесть поимейте.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
сегодня в 22:08
Ох не видать старику хорошего настроения ещё долго!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
сегодня в 21:50
Правильно все сказал
Gessenschaft
Gessenschaft
   481 / 843
сегодня в 21:48
    ziborock
    ziborock ответил НЕ президент рфс
       32 / 843
    сегодня в 21:46
    Вы искренне рады когда какая-то РОССИЙСКАЯ команда выигрывает чемпионат , будь то Рубин или Локо? Не желаю вам чтоб чемпионат достался Барселоне . А то Червяк этому поспособствует , и вы так наедитесь ....
    Прошу прощения что когда я с кем то разговариваю а вы влазите в разговор!)))
    А вообще, что непонятного - я писал про ЧР, а не про остальные, но увы, не каждому по силам осмыслить предложение!
    Nafnafik
    Nafnafik ответил minai
       86 / 843
    сегодня в 21:22
    Почему "перестанут ходить" ? У них что, грибок ?
    А что с грибком нельзя ходить?
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил ziborock
       379 / 843
    сегодня в 21:22
    Володь, если бы Червяк не развалил Спартак сколько бы у вас с армейцами было шансов?! Не спорю, он бы были, но.... Вообще, я не сторонник монополии, и я искренне рад когда какая то российская команда выигрывает чемпионат, будь то Рубин или Локо! Я если честно чемпионствами наелся, просто читаешь всю эту чернуху и хочется назло...В этом году хотелось бы чтобы это были быки, 3 года назад надеялся на Ростов! Ну а Спартак взял бы золото и в прошлом сезоне если бы не слив Карреры - 18 игр подряд без поражений и на финише проигрыши от Динамо и Ахмата (впервые за 25 лет!) дома и Урала на выезде! Ну и поздравляю с чемпионством!!!
    Вы искренне рады когда какая-то РОССИЙСКАЯ команда выигрывает чемпионат , будь то Рубин или Локо? Не желаю вам чтоб чемпионат достался Барселоне . А то Червяк этому поспособствует , и вы так наедитесь ....
    Albasin
    Albasin
       17 / 843
    сегодня в 21:03
    Болельщики ходят смотреть только левые тухлые победы, настоящих боевых, без помощи судьи, не бывает вообще.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    сегодня в 21:02
    Странно что на данной ветке не отдают должное Ростову......
    А просто критикуют Спартак...

    Это "Ростов" сделал большой шаг вперёд в плане посещаемости...а не "Спартак" назад....
    minai
    minai
       290 / 843
    сегодня в 20:57
    Почему "перестанут ходить" ? У них что, грибок ?
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый
       135 / 843
    сегодня в 20:54
    Сколько есть. Зато настоящие болельщики а не магекены проплаченые
    Levadia
    Levadia
       191 / 843
    сегодня в 20:53
    Ну если в руководстве Спартака и дальше будут заигрывать с банщиком&Co,то всё так и останется!Надо избавляться от бесполезного хлама!Иначе у болел Спартака ещё меньше желания будет идти на стадион и смотреть на косяпоров и тормозов!
    Ненавижу спартак
    Ненавижу спартак ответил Дракон1988
       35 / 843
    сегодня в 20:49
    Дело не в игре,а в отношении руководства клуба к болельщикам - так не должно быть,чтобы клуб воевал со своими же болелами.
    Не должно быть в нормальном клубе, а в шапито - нормально.
    Ненавижу спартак
    Ненавижу спартак ответил ROLENTO
       35 / 843
    сегодня в 20:47
    Рейнгольд похоже один адекватный спартач остался - рубит правду матку!
    Червиченко тоже правду про тарасовку рассказывает.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       29 / 843
    сегодня в 20:44
    С такими тухлыми победами свиньям нужно в ФНЛ.
    ziborock
    ziborock ответил Дракон1988
       32 / 843
    сегодня в 20:41
    Скорее всё наоборот)Ведь именно Спартак за 15 лет стали чемпионами,только один раз,когда конкуренты имели проблемы.Это конечно их проблемы!))Но всё же,раз так пишешь,так решил ответить.Вроде не троллинговый пост,потому тебе в ответ и написал Михаил)
    Володь, если бы Червяк не развалил Спартак сколько бы у вас с армейцами было шансов?! Не спорю, он бы были, но.... Вообще, я не сторонник монополии, и я искренне рад когда какая то российская команда выигрывает чемпионат, будь то Рубин или Локо! Я если честно чемпионствами наелся, просто читаешь всю эту чернуху и хочется назло...В этом году хотелось бы чтобы это были быки, 3 года назад надеялся на Ростов! Ну а Спартак взял бы золото и в прошлом сезоне если бы не слив Карреры - 18 игр подряд без поражений и на финише проигрыши от Динамо и Ахмата (впервые за 25 лет!) дома и Урала на выезде!
    Ну и поздравляю с чемпионством!!!
    nik9373
    nik9373 ответил ROLENTO
    сегодня в 20:41
    Рейнгольд похоже один адекватный спартач остался - рубит правду матку!
    Рейнгольд переобувается чаще чем все остальные.Правду-матку можно услышать только от Горлуковича.
    LOpp
    LOpp
       16 / 843
    сегодня в 20:37
    По скорей бы Федун продал клуб.
    ROLENTO
    ROLENTO
       136 / 843
    сегодня в 20:35
    Рейнгольд похоже один адекватный спартач остался - рубит правду матку!
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 843
    сегодня в 20:26
    А кто сказал что "Спартак" играет? "Спартак мучается на поле.
    alexando1974
    alexando1974
       361 / 843
    сегодня в 20:24
    а он давно так играет! вы только заметили)))
    Nafnafik
    Nafnafik
       86 / 843
    сегодня в 20:21
    По количеству болельщиков спараку нужно в пердиве играть.
    oncha
    oncha
       242 / 843
    сегодня в 20:18
    Стыдно за свиней!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       52 / 843
    сегодня в 20:16
    Болельщиков давно уже у спартака не осталось, есть только сектанты
    За адекватность
    За адекватность
       27 / 843
    сегодня в 20:15
    "Если «Спартак» будет так играть — болельщики вообще не будут ходить!" Значит грош цена таким болельщикам, на мой взгляд, я полагаю будут ходить. Не очень давно Глазго Рейнджерс улетел на дно, и болельщики вроде как рекорды посещаемости ставили на играх команды, пусть и на дне Шотландских лиг. Нейтрален к "Спартаку", но считаю, что Рейнгольд ошибается.
    cska plus
    cska plus ответил ziborock
       3 / 843
    сегодня в 20:14
    Дед, хорош трындеть! Спартак 15 лет играл "никак", а болел меньше не стало, более того, выросло целое поколение которое первую победу красно-белых увидело только при Каррере!!! Скажи одно, когда Спартак "дурака валяет" чемпионами становятся Зениты да ЦСКА! Когда Спартак при деле, ловить то им нечего!
    16, 16 лет. Потом юбилей Симоняна с последствиями от мутко и снова так.
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