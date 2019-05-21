Болельщики «Спартака» стали реже ходить на домашний стадион в этом сезоне. По этому показателю «красно-белые» опустились на третье место в РПЛ (464 122 зрителя во всех матчах), пропустив вперед фанатов «Ростова» (465 513). Первое место удерживает «Зенит» (673 587 зрителей).

Неутешительную новость прокомментировал ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд.

Если «Спартак» будет так играть — болельщики вообще не будут ходить! Дело даже не в том, что «Ростов» здорово играет, он идет на 8-м месте. «Спартак» из всех кубков вылетел. Новый стадион в Ростове-на-Дону, там одна команда, народ соскучился по футболу на хорошем стадионе, дизайн арены хороший, погода отличная, народ пошел. К ним приехал «Зенит» неосновным составом, ну и что, разве это прибавляет баллов «Ростову»? Мое мнение однозначное — будет команда хорошо играть, с настроением, показывать игру хорошего качества — болельщики придут на стадион.