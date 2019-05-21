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Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»

сегодня, 17:21
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о невключении полузащитника Генриха Мхитаряна в состав «Арсенала» на финальный матч Лиги Европы с «Челси». Встреча состоится в Баку.

Это чушь полнейшая, я понимаю, если бы не было дипломатических отношений. УЕФА всегда очень трепетно относится к вопросам безопасности, не случайно разводит российские [и украинские] клубы на всех соревнованиях.

Он сильнейший игрок, конечно, он должен был поехать. Там же нет личной неприязни, он прекрасный игрок. Это просто человеческая глупость.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 845
сегодня в 18:39
Нормально, что этот днарь отсутствует в целом. Хорошо бы еще в Азербайджан нельзя было бы въезжать лупоглазым и/или стримерам, тогда сразу двумя днарями было бы меньше.

Нужно в мид Гендузенка (бестолкового, но хоть старательного), Торрейру, Айвоби, Сашка и Барака на острие ставить (креатив на Сашка и Лукаса будет возложен).

Нафиг нужны этот Ходил (3 голевые передачи за сезон в АПЛ) и Шашлыкян (4 голевые в АПЛ).

Днари, вон из "Арсенала"!
beefs
beefs
   171 / 845
сегодня в 18:13
Хоть плач, хоть смейся...
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 18:10
УЕФА обязан проявить силу воли перенести финал в любой другой город.
За адекватность
За адекватность
   24 / 845
сегодня в 18:06
Отсутствие Бикфалви в финале КР это точно чушь, а англы пусть сами разбираются. ИМХО.
311
311
   67 / 845
сегодня в 17:55
"Он сильнейший игрок"
Garrincha58
Garrincha58
   399 / 845
сегодня в 17:43
а нам то что тем более Колоску
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