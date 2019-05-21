Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о невключении полузащитника Генриха Мхитаряна в состав «Арсенала» на финальный матч Лиги Европы с «Челси». Встреча состоится в Баку.
Это чушь полнейшая, я понимаю, если бы не было дипломатических отношений. УЕФА всегда очень трепетно относится к вопросам безопасности, не случайно разводит российские [и украинские] клубы на всех соревнованиях.
Он сильнейший игрок, конечно, он должен был поехать. Там же нет личной неприязни, он прекрасный игрок. Это просто человеческая глупость.
Нужно в мид Гендузенка (бестолкового, но хоть старательного), Торрейру, Айвоби, Сашка и Барака на острие ставить (креатив на Сашка и Лукаса будет возложен).
Нафиг нужны этот Ходил (3 голевые передачи за сезон в АПЛ) и Шашлыкян (4 голевые в АПЛ).
Днари, вон из "Арсенала"!
Нужно в мид Гендузенка (бестолкового, но хоть старательного), Торрейру, Айвоби, Сашка и Барака на острие ставить (креатив на Сашка и Лукаса будет возложен).
Нафиг нужны этот Ходил (3 голевые передачи за сезон в АПЛ) и Шашлыкян (4 голевые в АПЛ).
Днари, вон из "Арсенала"!