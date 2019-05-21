Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер поделился мнением о работе VAR в России.
Если честно, я не совсем понимаю систему VAR. Да, благодаря ей назначили пенальти в полуфинале Кубка, который и должен был быть – по моему мнению. Но я считаю, что красная карточка даётся, когда игрок умышленно хочет нанести травму, а в эпизоде с Эриком явно видно, что он специально этого не делал. Был игровой момент, игрок прыгал в подкате, Эрик боролся за мяч. Максимум — жёлтая карточка, красную никто бы не дал за такое. Эрик важный игрок в нашей команде и хотелось бы видеть его в финале.
Конечно, Эрик сильно расстроился, все в команде его поддерживали. Самое обидное, что несправедливо получилось: судья посмотрел момент и всё равно дал красную карточку.
Сейчас ещё несколько раз просмотрел эпизод с удалением Бикфалви. Эрик просто сверху наступил на ногу. Подумаешь просто так прямой ногой пошёл в ногу игроку, который уже отдал пас. Самое, что интересно бывает, что в пылу борьбы идут в стык и просто не могут остановиться. Эрик же ни в какой запарке не был, он был спокоен как удав. О чём он думал в тот момент? Глупое удаление, но оно более очевидное, чем пенальти.
К чему истерика со стороны Урала? Иванова (президент Урала) все знают, так вот сейчас и игроки истерить стали.
Сейчас ещё несколько раз просмотрел эпизод с удалением Бикфалви. Эрик просто сверху наступил на ногу. Подумаешь просто так прямой ногой пошёл в ногу игроку, который уже отдал пас. Самое, что интересно бывает, что в пылу борьбы идут в стык и просто не могут остановиться. Эрик же ни в какой запарке не был, он был спокоен как удав. О чём он думал в тот момент? Глупое удаление, но оно более очевидное, чем пенальти.
К чему истерика со стороны Урала? Иванова (президент Урала) все знают, так вот сейчас и игроки истерить стали.
Тот вечно на судей гонит.
Тот вечно на судей гонит.
Если бы кто-то целенаправленно топил Урал - в полуфинале против Арсенала, при счете 1-0 в пользу Урала, им бы не давали бить пенальти и делать счет 2-0, да еще и дать шанс выйти в финал. Все это очередные ангажированные сопли - если свистят в нашу пользу, то судья прав. Если в пользу соперника - судья продажная.
Если бы кто-то целенаправленно топил Урал - в полуфинале против Арсенала, при счете 1-0 в пользу Урала, им бы не давали бить пенальти и делать счет 2-0, да еще и дать шанс выйти в финал. Все это очередные ангажированные сопли - если свистят в нашу пользу, то судья прав. Если в пользу соперника - судья продажная.
СПАРТАК, ГЛЯДЯ НА ЭТО, ПОШЁЛ ЕЩЁ ДАЛЬШЕ И ВЗЯЛ СЕБЕ СЫНКА ПРЯДКИНА... ПОСМОТРИМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫЙДЕТ....
ГЫ-ГЫ
СПАРТАК, ГЛЯДЯ НА ЭТО, ПОШЁЛ ЕЩЁ ДАЛЬШЕ И ВЗЯЛ СЕБЕ СЫНКА ПРЯДКИНА... ПОСМОТРИМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫЙДЕТ....
ГЫ-ГЫ
Вот бестолковые!
Вот бестолковые!