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Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»

сегодня, 14:51

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер поделился мнением о работе VAR в России.

Если честно, я не совсем понимаю систему VAR. Да, благодаря ей назначили пенальти в полуфинале Кубка, который и должен был быть – по моему мнению. Но я считаю, что красная карточка даётся, когда игрок умышленно хочет нанести травму, а в эпизоде с Эриком явно видно, что он специально этого не делал. Был игровой момент, игрок прыгал в подкате, Эрик боролся за мяч. Максимум — жёлтая карточка, красную никто бы не дал за такое. Эрик важный игрок в нашей команде и хотелось бы видеть его в финале. 

Конечно, Эрик сильно расстроился, все в команде его поддерживали. Самое обидное, что несправедливо получилось: судья посмотрел момент и всё равно дал красную карточку.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   343 / 845
сегодня в 17:53
Так и скажите ,что бабла не хватает на ВАР ,т.к. всё уже спиз ...но заранее ! )))))))) А то непонимаем .... ???!!!!!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   88 / 845
сегодня в 17:49
Данное техническое новшество служит для того, чтобы у арбитра была ясность в том или ином игровом эпизоде! В других случаях он действует на свое усмотрение.
wingback
wingback
   168 / 845
сегодня в 17:40
Если честно, то я тоже. Система VAR создавалась как эффективное средство против произвола хряков. А по факту за мониторами сидят одни хряки и наблюдают за хряком-судейкой.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 845
сегодня в 16:33
Самое, что интересное, момент с пенальти был более спорный и его дали только после долгого просмотра. Никто не спорит, рука была, но не такая очевидная и без VAR такие пенальти не дают!
Сейчас ещё несколько раз просмотрел эпизод с удалением Бикфалви. Эрик просто сверху наступил на ногу. Подумаешь просто так прямой ногой пошёл в ногу игроку, который уже отдал пас. Самое, что интересно бывает, что в пылу борьбы идут в стык и просто не могут остановиться. Эрик же ни в какой запарке не был, он был спокоен как удав. О чём он думал в тот момент? Глупое удаление, но оно более очевидное, чем пенальти.
К чему истерика со стороны Урала? Иванова (президент Урала) все знают, так вот сейчас и игроки истерить стали.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил Сергей Тихонов
   42 / 845
сегодня в 16:32
Если бы да кабы. На судей все гонят, когда свистят не в их пользу.
Лан, покажите себя в Европе скоро, без Москалева.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Ненавижу спартак
   200 / 845
сегодня в 16:25
Надо было у паровозов удалить, они бы отстояли 2:2 и я бы послушал потом Палыча. Тот вечно на судей гонит.
Если бы да кабы. На судей все гонят, когда свистят не в их пользу.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил Сергей Тихонов
   42 / 845
сегодня в 16:22
Это ты сам себе придумал, что шансов было бы больше? Или ты зациклился на моменте счета 2-1 в пользу Урала и поэтому считаешь, что Урал слили? Так Урал по ходу матча и летел 0-1, и 2-2 счет стал в равных составах.
Надо было у паровозов удалить, они бы отстояли 2:2 и я бы послушал потом Палыча.
Тот вечно на судей гонит.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Ненавижу спартак
   200 / 845
сегодня в 16:11
Кто тебе сказал, что не повлияла? В равных составах у Урала шансов было бы больше.
Это ты сам себе придумал, что шансов было бы больше? Или ты зациклился на моменте счета 2-1 в пользу Урала и поэтому считаешь, что Урал слили? Так Урал по ходу матча и летел 0-1, и 2-2 счет стал в равных составах.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил Сергей Тихонов
   42 / 845
сегодня в 16:07
Я тебе про Фому, ты мне про Ерему. Я говорю что Урал задолбал ныть по поводу и без, ты мне рассказываешь про судей. А в двух последних матчах Урала явная судейская ошибка одна - красная в матче с Локо, которая на итоговый счет даже не повлияла. Если бы кто-то целенаправленно топил Урал - в полуфинале против Арсенала, при счете 1-0 в пользу Урала, им бы не давали бить пенальти и делать счет 2-0, да еще и дать шанс выйти в финал. Все это очередные ангажированные сопли - если свистят в нашу пользу, то судья прав. Если в пользу соперника - судья продажная.
Кто тебе сказал, что не повлияла? В равных составах у Урала шансов было бы больше.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Ненавижу спартак
   200 / 845
сегодня в 16:06
Какие переигровки, не смеши. Зacранец Егоров со своей шайкой как творил, так и будет творить беспредел. У Москалева практически каждый матч скандал, а он все равно свистит себе.
Я тебе про Фому, ты мне про Ерему. Я говорю что Урал задолбал ныть по поводу и без, ты мне рассказываешь про судей. А в двух последних матчах Урала явная судейская ошибка одна - красная в матче с Локо, которая на итоговый счет даже не повлияла.

Если бы кто-то целенаправленно топил Урал - в полуфинале против Арсенала, при счете 1-0 в пользу Урала, им бы не давали бить пенальти и делать счет 2-0, да еще и дать шанс выйти в финал. Все это очередные ангажированные сопли - если свистят в нашу пользу, то судья прав. Если в пользу соперника - судья продажная.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил Сергей Тихонов
   42 / 845
сегодня в 15:59
Я не оправдываю судейский произвол. Я говорю о команде, которая ноет целую неделю по поводу и без. Если судейский произвол - пусть пишут соответствующие жалобы, не соглашаются с результатами, требуют переигровки. Если нет - то смысл опять лить воду, слезы? А задача здесь стоит одна - найти себе отмазу на случай проигрыша в финале Кубка.
Какие переигровки, не смеши. Зacранец Егоров со своей шайкой как творил, так и будет творить беспредел. У Москалева практически каждый матч скандал, а он все равно свистит себе.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Ненавижу спартак
   200 / 845
сегодня в 15:57
Смысл в том, что ты оправдываешь судейский произвол тем, что вы болтаетесь где-то там и не 92aйтесь. Поэтому никогда не будет футбола в России.
Я не оправдываю судейский произвол. Я говорю о команде, которая ноет целую неделю по поводу и без. Если судейский произвол - пусть пишут соответствующие жалобы, не соглашаются с результатами, требуют переигровки. Если нет - то смысл опять лить воду, слезы? А задача здесь стоит одна - найти себе отмазу на случай проигрыша в финале Кубка.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил Сергей Тихонов
   42 / 845
сегодня в 15:38
Вот когда прихлопнут Уфу и Оренбург, тогда будет предметный разговор. Смысл приводить в пример эти команды и говорить о том, чего нет?
Смысл в том, что ты оправдываешь судейский произвол тем, что вы болтаетесь где-то там и не 92aйтесь. Поэтому никогда не будет футбола в России.
За адекватность
За адекватность
   24 / 845
сегодня в 15:36
"который и должен был быть – по моему мнению." Ну то такое, а без VAR не дали бы пенальти, и опять стоны. Есть пословица "Лучшее враг хорошего". Наш судейский корпус не подходит под слово "хорошего". А по мнению "Арсенала" чистая красная "должна быть( на мой взгляд незаслуженная). Так умрите завтра на поле и принесите болельщикам ЛЕ. Они заслужили.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Ненавижу спартак
   200 / 845
сегодня в 15:32
Надо Оренбург еще прихлопнуть, болтаются где попало все равно, Федуну нужнее.
Вот когда прихлопнут Уфу и Оренбург, тогда будет предметный разговор. Смысл приводить в пример эти команды и говорить о том, чего нет?
Морозовский
Морозовский ответил счет 7-0
   7 / 845
сегодня в 15:29
Система VAR - замаскированное коррумпированное коллективное судейство.
ДА, я бы добавил: замаскированное ЛАЗУРНОЕ судейство! Такую кучу ртов при принятии выгодного решения способен прокормить только "газпрём"!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил Сергей Тихонов
   42 / 845
сегодня в 15:19
Прямо таки убили? В финале играют? Играют. В чемпионате вничью сыграли? Сыграли. Пенальти с паровозами было? Было. Красная в кубке была? Была. Вопрос вызывает только красная в матче с Локо. Понятное дело, что игроки Урала будут топить за своих, никто там не скажет, что красная Бикфалви заслуженная.
И Уфу конечно, все равно в стыках болтаются.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил Сергей Тихонов
   42 / 845
сегодня в 15:18
Прямо таки убили? В финале играют? Играют. В чемпионате вничью сыграли? Сыграли. Пенальти с паровозами было? Было. Красная в кубке была? Была. Вопрос вызывает только красная в матче с Локо. Понятное дело, что игроки Урала будут топить за своих, никто там не скажет, что красная Бикфалви заслуженная.
Надо Оренбург еще прихлопнуть, болтаются где попало все равно, Федуну нужнее.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Ненавижу спартак
   200 / 845
сегодня в 15:16
Какая разница где они болтаются? Теперь в наглую их убивать Москалеву надо?
Прямо таки убили? В финале играют? Играют. В чемпионате вничью сыграли? Сыграли. Пенальти с паровозами было? Было. Красная в кубке была? Была. Вопрос вызывает только красная в матче с Локо. Понятное дело, что игроки Урала будут топить за своих, никто там не скажет, что красная Бикфалви заслуженная.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 845
сегодня в 15:04
Достали уже эти рыдания , летящие из - за уральского хребта!!!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил Сергей Тихонов
   42 / 845
сегодня в 15:02
Я не понимаю этого всеобщего нытья Урала. В чемпионате засудили - хотя болтаются на 11 месте, ниже только Динамо и ФНЛ. Но криков столько, будто бы ЛЕ отобрали. Теперь ноют про ВАР. Да даже если и засудили - готовьтесь молча к финалу, вы же мужики, а ноете как бабы. Ну или это хитрый ход, призванный заранее оправдать возможное поражение в финале.
Какая разница где они болтаются? Теперь в наглую их убивать Москалеву надо?
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   42 / 845
сегодня в 15:01
Что с VAR, что без него, в российской продажной лиге ничего не поменяется.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   200 / 845
сегодня в 14:57
Я не понимаю этого всеобщего нытья Урала. В чемпионате засудили - хотя болтаются на 11 месте, ниже только Динамо и ФНЛ. Но криков столько, будто бы ЛЕ отобрали. Теперь ноют про ВАР. Да даже если и засудили - готовьтесь молча к финалу, вы же мужики, а ноете как бабы. Ну или это хитрый ход, призванный заранее оправдать возможное поражение в финале.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   60 / 845
сегодня в 14:55
ЛОКОМОТИВ НЕ ЗРЯ ВЗЯЛ СЕБЕ НА РАБОТУ СУХИНУ !!!
СПАРТАК, ГЛЯДЯ НА ЭТО, ПОШЁЛ ЕЩЁ ДАЛЬШЕ И ВЗЯЛ СЕБЕ СЫНКА ПРЯДКИНА... ПОСМОТРИМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫЙДЕТ....

ГЫ-ГЫ
Colchoneros
Colchoneros
   62 / 845
сегодня в 14:54
Хоккеисты понимают а эти нет!
Вот бестолковые!
счет 7-0
счет 7-0
   128 / 845
сегодня в 14:53
Система VAR - замаскированное коррумпированное коллективное судейство.
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