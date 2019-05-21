Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»

Полузащитник «Урала» поделился мнением о работе VAR в России.

Если честно, я не совсем понимаю систему VAR . Да, благодаря ей назначили пенальти в полуфинале Кубка, который и должен был быть – по моему мнению. Но я считаю, что красная карточка даётся, когда игрок умышленно хочет нанести травму, а в эпизоде с Эриком явно видно, что он специально этого не делал. Был игровой момент, игрок прыгал в подкате, Эрик боролся за мяч. Максимум — жёлтая карточка, красную никто бы не дал за такое. Эрик важный игрок в нашей команде и хотелось бы видеть его в финале.



Конечно, Эрик сильно расстроился, все в команде его поддерживали. Самое обидное, что несправедливо получилось: судья посмотрел момент и всё равно дал красную карточку.