Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал решение «Арсенала» не брать на финал Лиги Европы в Баку армянского полузащитника .

Финал Лиги Европы, для многих футболистов — грандиозное событие. У кого-то он может быть один раз в жизни. Пропустить такой матч из-за подобной ситуации — очень больно. Нет никакой вины Мхитаряна, нет никакой вины «Арсенала» в том, что вражда Армении и Азербайджана не позволяет одному из ключевых игроков команды принять участие в матче.

На УЕФА накладывается вся обязанность, чтобы подобных ситуациях не было. А если по итогу видно, что ни в какую не получается урегулировать этот вопрос, я считаю, что УЕФА в праве перенести финал в другую страну. А чтобы Баку не обижалось — дать им провести финал в следующем году.