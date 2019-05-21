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Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»

сегодня, 16:16
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал решение «Арсенала» не брать на финал Лиги Европы в Баку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

Финал Лиги Европы, для многих футболистов — грандиозное событие. У кого-то он может быть один раз в жизни. Пропустить такой матч из-за подобной ситуации — очень больно. Нет никакой вины Мхитаряна, нет никакой вины «Арсенала» в том, что вражда Армении и Азербайджана не позволяет одному из ключевых игроков команды принять участие в матче.

На УЕФА накладывается вся обязанность, чтобы подобных ситуациях не было. А если по итогу видно, что ни в какую не получается урегулировать этот вопрос, я считаю, что УЕФА в праве перенести финал в другую страну. А чтобы Баку не обижалось — дать им провести финал в следующем году.

Я не понимаю, почему УЕФА в этой ситуации разводит руками. Российские и украинские команды разводят же по разным корзинам. А если бы в составе «Арсенала» было бы больше игроков, которые по политическим соображениям не могли бы поехать на финал? Что тогда? Ну что это за бред? УЕФА обязан принять все меры и перенести матч в другую страну.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 19:10
Первый раз в жизни согласен с депутатом.
clop
clop
   78 / 845
сегодня в 18:13
Лебедев правильно делает, что подбрасывает идею УЕФА, хоть шансов и не много, что его услышат. Опять же с европейских стран до Питера ближе ехать, чем до Баку :)
За адекватность
За адекватность
   24 / 845
сегодня в 17:35
Ваше мнение очень важно для УЕФА. Да только помню Ваши высказывания, когда некоторые считали, что ЧМ не стоит проводить в России. "Не суди и не судим будешь".
Знатог
Знатог
   172 / 845
сегодня в 17:32
Жирик-2 в этом деле самый главный?
mihaluch
mihaluch
   54 / 845
сегодня в 17:14
Самая большая опасность для "Арсенала" это большинство зрителей будут поддерживать "Челси".
-Хостинский-
-Хостинский-
   267 / 845
сегодня в 16:46
Ну в принципе я согласен!!
ДАША Д
ДАША Д
   158 / 845
сегодня в 16:33
УЕФА обязан учитывать это при выборе стадиона, а когда выбор сделан надо выполнять.
МКС
МКС
   29 / 845
сегодня в 16:30
В Стамбул

Там особенно трепетно относятся к гражданам Армении
Заратустра
Заратустра
   183 / 845
сегодня в 16:30
Азеры должны помириться с арами. Иначе никаких финалов им.
kastites
kastites
   177 / 845
сегодня в 16:30
Совсем плох стал ЛЕБЕДЕВ
Медив
Медив
   50 / 845
сегодня в 16:27
Хорош уже всякой фигней страдать. Дайте спокойно насладиться этим великим событием - последним матчем Игуаина зв Челси...
aNOOBis
aNOOBis
   258 / 845
сегодня в 16:26
Жириновский младший не упускает возможности попиариться
311
311
   67 / 845
сегодня в 16:20
Финал Лиги европы через неделю, слишком много суеты и мало времени для переноса!)
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