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Моуриньо не будет тренировать «Ювентус» из уважения к «Интеру»

сегодня, 18:36

По информации испанской прессы, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы видеть Жозе Моуриньо у руля туринцев, поскольку немало с ним работал в «Реале». Однако португальский специалист исключил свое появление в рядах «бьянконери».

Моуриньо не хочет портить отношения с «Интером», который тренировал с 2008 по 2010 год.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   61 / 837
сегодня в 20:04
Ювентусу нужен атакующий тренер
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   261 / 837
сегодня в 20:03
Моуриньо не будет тренировать «Ювентус» потому что его никто не пригласил, вот и всё уважение
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   427 / 837
сегодня в 20:00
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       116 / 837
    сегодня в 19:49
    Правильное решенияпринял Моуриньо
    dino-hsv
    dino-hsv
       383 / 837
    сегодня в 19:44
    "Моуриньо не будет тренировать «Ювентус» из уважения к «Ювентусу»"
    БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
    БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
       427 / 837
    сегодня в 19:44
    стыдно за старуху всем и всегда
    одним словом кабинет
    Abverin
    Abverin
       138 / 837
    сегодня в 19:39
    Моуриньо не будет тренировать «Ювентус» потому, что он там нафиг не нужен.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       295 / 837
    сегодня в 19:36
    Из уважения к Интеру .... Так этот переводчик с португальского вообще нигде работать не захочет , он уже все клубы перебрал всех лиг ....
    Если только в Спартак.
    Тут ему уважать некого.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил sihafazatron
       10 / 837
    сегодня в 19:36
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    Zely
    Zely
       707 / 837
    сегодня в 19:36
    Ну вот, и пусть прет в свой Интер! Не сильно и хотелось, видеть его в Юве. Хоть, по подбору игроков, в Юве и подошол. Но как личность, не спасисибо, не надо
    MSN-thebest
    MSN-thebest
    сегодня в 19:33
    Свезло старушке
    bublikyo
    bublikyo
       270 / 837
    сегодня в 19:20
    Барселона не будет побеждать в Лиге Чемпионов из уважения к Реалу
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил Neymar 10
       18 / 837
    сегодня в 19:13
    " это как надо себя не уважать , чтобы возглавить ювентус " - Жозе моуриньо
    Ровно так же, как и поставить на аватар бразильского петушка. Аха-ха)
    Neymar 10
    Neymar 10
    сегодня в 19:12
    " это как надо себя не уважать , чтобы возглавить ювентус " - Жозе моуриньо
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri ответил Bеликий Князь
       122 / 837
    сегодня в 19:09
    А вас парик. Аха-ха) Каково оно приглашать функционеров, игроков и тренера Ювентуса? Расписались в своей несостоятельности. Аха-ха)
    Аха)))
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri ответил Bеликий Князь
       122 / 837
    сегодня в 19:00
    Он его ни с кем не брал. Брал он только защеку. А те цацки ему судьи преподнесли. Особенно позорным были судейские подачки в сериале.
    Остынь Фома.Аха)))
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил Don Nerazzurri
       18 / 837
    сегодня в 18:59
    Князюк, вас Саррибол возглавит.Аха)))
    А вас парик. Аха-ха)
    Каково оно приглашать функционеров, игроков и тренера Ювентуса? Расписались в своей несостоятельности. Аха-ха)
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил Don Nerazzurri
       18 / 837
    сегодня в 18:57
    С Челси Моуринью требл не брал!
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
         122 / 837
      сегодня в 18:57
      Князюк, вас Саррибол возглавит.Аха)))
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak
         244 / 837
      сегодня в 18:54
      На нет и суда нет!!!
      drug01
      drug01
         124 / 837
      сегодня в 18:53
      Верное решение!
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri ответил Медив
         122 / 837
      сегодня в 18:52
      А где было уважение к Челси?
      С Челси Моуринью требл не брал!
      Медив
      Медив
         42 / 837
      сегодня в 18:46
      А где было уважение к Челси?
      ДСА
      ДСА
         85 / 837
      сегодня в 18:43
      И тут понты колотит тренеришка.
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь
         18 / 837
      сегодня в 18:42
        sihafazatron
        sihafazatron
           114 / 837
        сегодня в 18:39
        поэтому и карпин не идет в ювентус
        kotmyshka
        kotmyshka
           120 / 837
        сегодня в 18:38
        хорошая отмазка
        Happyboy Barca
        Happyboy Barca
           493 / 837
        сегодня в 18:38
        тебе уважение к Интеру важнее или красавица?
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