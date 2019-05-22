Моуриньо не будет тренировать «Ювентус» из уважения к «Интеру»

сегодня, 18:36

По информации испанской прессы, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы видеть у руля туринцев, поскольку немало с ним работал в «Реале». Однако португальский специалист исключил свое появление в рядах «бьянконери».

Моуриньо не хочет портить отношения с «Интером», который тренировал с 2008 по 2010 год.