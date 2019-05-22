Моуриньо не будет тренировать «Ювентус» из уважения к «Интеру»

По информации испанской прессы, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы видеть Жозе Моуриньо у руля туринцев, поскольку немало с ним работал в «Реале». Однако португальский специалист исключил свое появление в рядах «бьянконери».
Моуриньо не хочет портить отношения с «Интером», который тренировал с 2008 по 2010 год.
одним словом кабинет
одним словом кабинет
Если только в Спартак.
Тут ему уважать некого.
Если только в Спартак.
Тут ему уважать некого.
Каково оно приглашать функционеров, игроков и тренера Ювентуса? Расписались в своей несостоятельности. Аха-ха)
Каково оно приглашать функционеров, игроков и тренера Ювентуса? Расписались в своей несостоятельности. Аха-ха)