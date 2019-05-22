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Адвокат: «„Витесс“ Слуцкого фаворит в матче с моим „Утрехтом“»

сегодня, 16:27

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат поделился ожиданиями от финальных матчей плей-офф за путевку в Лигу Европы, в которых его подопечные сразятся с «Витессом» под руководством Леонида Слуцкого. Эти игры состоятся 24 и 28 мая.

Россия меня не отпускает. Даже за Лигу Европы бьемся с русским тренером.

Фаворит - «Витесс». У команды Слуцкого больше шансов, хотя, конечно, это не значит, что мы не хотим победить. Сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу Европы.

У Слуцкого лучше состав. У клуба больше возможностей. Там выше зарплаты. Многие из лидеров «Витесса» уже летом наверняка уедут в топ-клубы. Один Эдегор чего стоит!

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   33 / 837
сегодня в 19:30
Слуцкий: -Утрехт - это космос, Адвокаат - вселенная!
Caniggia
Caniggia
   39 / 837
сегодня в 18:59
Этот хитропопый Адвокатишка только убаюкивает и усыпляет бдительность своим нытьём. Так что смотри в оба, Лёнька! Удачи!
Egorium
Egorium
   108 / 837
сегодня в 18:29
    mangoх12
    mangoх12
       24 / 837
    сегодня в 18:01
    Леня его уделает
    severnyj84
    severnyj84
       84 / 837
    сегодня в 17:59
    Удачи Витессу!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       167 / 837
    сегодня в 17:47
    говорит, а фигу в кармане держит
    beefs
    beefs
       164 / 837
    сегодня в 17:40
    Интересное противостояние...
    FILL3286
    FILL3286
       12 / 837
    сегодня в 16:39
    До лампочки на космонавта,витесс и кто там выиграет,две дворовые команды!!!
    ДСА
    ДСА
       85 / 837
    сегодня в 16:31
    Кажется шансы равны.
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