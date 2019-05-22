Адвокат: «„Витесс“ Слуцкого фаворит в матче с моим „Утрехтом“»

Главный тренер «Утрехта» поделился ожиданиями от финальных матчей плей-офф за путевку в Лигу Европы, в которых его подопечные сразятся с «Витессом» под руководством . Эти игры состоятся 24 и 28 мая.

Россия меня не отпускает. Даже за Лигу Европы бьемся с русским тренером.

Фаворит - «Витесс». У команды Слуцкого больше шансов, хотя, конечно, это не значит, что мы не хотим победить. Сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу Европы.

У Слуцкого лучше состав. У клуба больше возможностей. Там выше зарплаты. Многие из лидеров «Витесса» уже летом наверняка уедут в топ-клубы. Один Эдегор чего стоит!