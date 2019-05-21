Итальянский тренер готов возглавить «Ювентус»

Рулевой «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Ювентус».
Сообщается, что недавно спортивный директор туринцев Фабио Паратичи провел переговоры с 43-летним специалистом. В итоге итальянец согласился тренировать «старую синьору». Клуб также может пригласить на работу наставника «Челси» Маурицио Сарри.
Контракт Индзаги с римлянами рассчитан до 2020 года.
Итальянских тренеров уже давно больше чем футболистов....Только толку от них нет...
Что над сборной издеваются...Что над клубами...
Итальянских тренеров уже давно больше чем футболистов....Только толку от них нет...
Что над сборной издеваются...Что над клубами...
"Ювентус" или "Роналдентус". Какая разница?
"Ювентус" или "Роналдентус". Какая разница?
ХА ХА ХА ХА
Толку какой физрук с кабинетом выиграет сериал?????
А УШАСТОГО ЭТОМУ клубу не выиграть ни когда,НИ КОГДА,НИ КОГДА
ХА ХА ХА ХА
Толку какой физрук с кабинетом выиграет сериал?????
А УШАСТОГО ЭТОМУ клубу не выиграть ни когда,НИ КОГДА,НИ КОГДА