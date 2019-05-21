Итальянский тренер готов возглавить «Ювентус»

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Рулевой «Лацио» может возглавить «Ювентус».

Сообщается, что недавно спортивный директор туринцев Фабио Паратичи провел переговоры с 43-летним специалистом. В итоге итальянец согласился тренировать «старую синьору». Клуб также может пригласить на работу наставника «Челси» Маурицио Сарри.

Контракт Индзаги с римлянами рассчитан до 2020 года.