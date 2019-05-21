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Итальянский тренер готов возглавить «Ювентус»

сегодня, 08:38

Рулевой «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Ювентус».

Сообщается, что недавно спортивный директор туринцев Фабио Паратичи провел переговоры с 43-летним специалистом. В итоге итальянец согласился тренировать «старую синьору». Клуб также может пригласить на работу наставника «Челси» Маурицио Сарри.

Контракт Индзаги с римлянами рассчитан до 2020 года.

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Все комментарии
zubila
zubila
   483 / 845
сегодня в 17:11
Это очень большой риск для обоих сторон
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius ответил iBragim2102
сегодня в 14:40
Видимо, Конте будет всё-таки, не Венгера же звать?!
Граф расписался с Интером, вроде как.
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
сегодня в 14:40
Индзаги и иже с ним - оптимальный кандидат на пост рулевого в Юве. Учитывая, что там играющий менеджер\тренер Роналду, который будет задавать погоду и в раздевалке, и на поле, и в трансферных кадрах, лучше не ставить вместе таких альфа-самцов, как например Роналду и Конте(это я к примеру)...они сожрут друг друга и всех вокруг. а так, скромный тренер....мягкий и компромиссный, в случае чего, можно его убрать (не Роналду же, например), плюс у тренер есть шанс зазвездиться парочкой скудетто на багаже Конте\Аллегри.
Imrebellion
Imrebellion
   355 / 845
сегодня в 13:56
Ахах, что за снисходительный вопрос -"А что он выиграл?!"?)) Ничего, что трофеев мало, и, в основном, их всех собирают доминирующие клубы с практически любым (до этого без трофейным) тренером, а конкуренты даже с опытнейшими и титулованными специалистами остаются ни с чем?
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответил Jeck Denielse
   584 / 845
сегодня в 13:53
Он ставит атакующий футбол,прагматизм хотя быуйдет,Аллегри конечно супер тактик,но когда все хорошо больно смотреть на Юве.
iBragim2102
iBragim2102
   695 / 845
сегодня в 13:45
Видимо, Конте будет всё-таки, не Венгера же звать?!
Charismatic
Charismatic
   359 / 845
сегодня в 13:38
А кристина согласна?
kotmyshka
kotmyshka
   116 / 845
сегодня в 12:23
А кто из итальянцев не готов возглавить Юве?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 11:42
Если Индзаги прийдёт, то Юве может и станет чемпионом в следующем сезоне, но про ЛЧ можно забыть ещё на 1 год, и КриРо уйдёт.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   482 / 845
сегодня в 11:41
шило на мыло
Шуnя771
Шуnя771
   41 / 845
сегодня в 11:21
Будя рулить Юве Клопп....
Left Boy
Left Boy ответил Jeck Denielse
   162 / 845
сегодня в 10:57
Недавно Кубок Италии выиграл, до этого Суперкубок. Он футбол симпатичный ставит, этим наверн туринцам и понравился
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 845
сегодня в 10:51
А что Инзаги хороший тренер ???...Он вообще тренер???...Что он выиграл как тренер???
Итальянских тренеров уже давно больше чем футболистов....Только толку от них нет...
Что над сборной издеваются...Что над клубами...
allemz
allemz ответил Евгений Макрушин
   59 / 845
сегодня в 10:06
Прям радует меня как Рон Вам пукан рвет....
Херово у вас с пониманием.
"Ювентус" или "Роналдентус". Какая разница?
Artemon9
Artemon9 ответил FILL3286
   581 / 845
сегодня в 09:59
Верим,цирк продолжается(( ХА ХА ХА ХА Толку какой физрук с кабинетом выиграет сериал????? А УШАСТОГО ЭТОМУ клубу не выиграть ни когда,НИ КОГДА,НИ КОГДА
"Никогда " пишется вместе
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил FILL3286
   305 / 845
сегодня в 09:33
Верим,цирк продолжается(( ХА ХА ХА ХА Толку какой физрук с кабинетом выиграет сериал????? А УШАСТОГО ЭТОМУ клубу не выиграть ни когда,НИ КОГДА,НИ КОГДА
Не, ну 3 раза написать "ни когда", вместо "никогда" да ещё и капсом выделить, это жёстко)
BenderBender
BenderBender ответил la_masia
   189 / 845
сегодня в 09:22
Боже, упаси!!!
Caniggia
Caniggia
   43 / 845
сегодня в 09:22
Вряд ли Индзаги - слишком молод и неопытен. Придёт старый пёс Сарри, сто пудов.
Шуnя771
Шуnя771
   41 / 845
сегодня в 09:19
При всем уважении..., могли бы и посолиднее...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 845
сегодня в 09:19
А что не так в Ювентусе? ЛЧ мимо прошла? Так она одному клубу за сезон отдаётся :)
zzx90
zzx90
   699 / 845
сегодня в 09:17
Я кажется знаю куда летом перейдет Савич
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 09:14
Надо совершить переворот.
drug01
drug01
   129 / 845
сегодня в 09:11
Надо всё менять!
la_masia
la_masia
   101 / 845
сегодня в 09:10
Месси пригласите тренировать вашу старую.
particular
particular
   1 / 845
сегодня в 09:07
При всём богатстве выбора, Юве надо не ошибиться в выборе, что бы потом не менять коучей, как перчатки..:))
ОПС
ОПС
   219 / 845
сегодня в 08:55
Не получится ничего.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил allemz
   176 / 845
сегодня в 08:55
Прям радует меня как Рон Вам пукан рвет....
ДСА
ДСА
   85 / 845
сегодня в 08:49
Роналду еще не высказал своего одобрения.
allemz
allemz
   59 / 845
сегодня в 08:45
Везет Роналдентусу. Он лучше Поча и Сарри.
FILL3286
FILL3286
   25 / 845
сегодня в 08:42
Верим,цирк продолжается((
ХА ХА ХА ХА
Толку какой физрук с кабинетом выиграет сериал?????
А УШАСТОГО ЭТОМУ клубу не выиграть ни когда,НИ КОГДА,НИ КОГДА
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