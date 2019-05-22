«Локомотив» готов проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

вчера, 23:47

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе сообщил, что команда может сыграть на стадионе «Лужники» в случае попадания в групповой этап Лиги чемпионов.

Не исключаю вопроса об аренде «Лужников», но давайте сначала дождемся жеребьевки. Дом есть дом, но если мы считаем, что количество болельщиков и поклонников «Локомотива», которые бы хотели посетить матч, превосходит возможности стадиона « РЖД -Арена», тогда мы будем рассматривать вариант с более вместительным стадионом.