«Локомотив» готов проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе сообщил, что команда может сыграть на стадионе «Лужники» в случае попадания в групповой этап Лиги чемпионов.
Не исключаю вопроса об аренде «Лужников», но давайте сначала дождемся жеребьевки. Дом есть дом, но если мы считаем, что количество болельщиков и поклонников «Локомотива», которые бы хотели посетить матч, превосходит возможности стадиона «РЖД-Арена», тогда мы будем рассматривать вариант с более вместительным стадионом.
В финальном туре РПЛ определится команда, которая попадет в групповой этап ЛЧ напрямую: «Локомотив» или «Краснодар».