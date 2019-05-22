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«Локомотив» готов проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

вчера, 23:47

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе сообщил, что команда может сыграть на стадионе «Лужники» в случае попадания в групповой этап Лиги чемпионов.

Не исключаю вопроса об аренде «Лужников», но давайте сначала дождемся жеребьевки. Дом есть дом, но если мы считаем, что количество болельщиков и поклонников «Локомотива», которые бы хотели посетить матч, превосходит возможности стадиона «РЖД-Арена», тогда мы будем рассматривать вариант с более вместительным стадионом.

В финальном туре РПЛ определится команда, которая попадет в групповой этап ЛЧ напрямую: «Локомотив» или «Краснодар». 

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich ответил kotmyshka
   55 / 846
сегодня в 00:57
Интересно...
А что интересного?
parallels
parallels
   3 / 846
сегодня в 00:35
смешнее только спартак, со своими 9333 зрителей. лужу, кроме коней с реалом, никому в москве не собрать.
Samuelsen
Samuelsen
   655 / 846
сегодня в 00:15
Только зачем? Такого же успеха с посещаемостью как у ЦСКА не получится. На Локомотив столько не придет.
Гавроша
Гавроша
   18 / 846
сегодня в 00:05
Еще в группу не попали, а уже в кони метят.
dino-hsv
dino-hsv
   363 / 846
сегодня в 00:01
локо уже не в первой корзине, как год назад, а значит есть шанс на приезд в москву гранда. надо брать в аренду
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
   541 / 846
вчера в 23:59
Так что сидите у себя дома.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 846
вчера в 23:58
Вполне адекватное решение!!!
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
   541 / 846
вчера в 23:57
    kotmyshka
    kotmyshka
       106 / 846
    вчера в 23:51
    Интересно...
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