Гендиректор УК «Динамо»: «Стадион сделан по самым современным стандартам»

Генеральный директор Управляющей Компании «Динамо» Андрей Лунтовский заявил, что новый стадион «Динамо» готов принять финал Лиги Европы.
Для нас было бы большой честью принять матч сборной России. Насколько я знаю, осенью планируется проведение какого-то матча. Я слышал, что такие разговоры ведутся. Но за точной информацией надо обращаться к РФС.
Финал Лиги Европы? Этот стадион может принимать формат любых мероприятий. Так как сделан по самым современным стандартам. Лига Европы? Окей, мы готовы.
Будет ли платить «Динамо» за аренду? У нас есть договор с клубом, не могу рассказать подробности.
Вчера стало известно, что поле Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина допущено к проведению матчей РПЛ.