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Гендиректор УК «Динамо»: «Стадион сделан по самым современным стандартам»

17 мая 2019, 17:35

Генеральный директор Управляющей Компании «Динамо» Андрей Лунтовский заявил, что новый стадион «Динамо» готов принять финал Лиги Европы. 

Для нас было бы большой честью принять матч сборной России. Насколько я знаю, осенью планируется проведение какого-то матча. Я слышал, что такие разговоры ведутся. Но за точной информацией надо обращаться к РФС

Финал Лиги Европы? Этот стадион может принимать формат любых мероприятий. Так как сделан по самым современным стандартам. Лига Европы? Окей, мы готовы. 

Будет ли платить «Динамо» за аренду? У нас есть договор с клубом, не могу рассказать подробности.

Вчера стало известно, что поле Центрального стадиона «Динамо»​ имени Льва Яшина допущено к проведению матчей РПЛ

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 мая в 03:18
Когда матч состоится на Динамо. Хотя бы первый .
spartak never die
spartak never die
   189 / 843
17 мая в 20:08
В аренду?А разве стадион и клуб не одной финансовой структуре принадлежит?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   154 / 843
17 мая в 19:09
Уже и не верится, как бы в Химках опять не стали играть.
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 17:47
Никто и не видел этот современный стадион, одни слова.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
17 мая в 17:38
Пока делали и стандарты стали не современными.
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