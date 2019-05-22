«Ростов-Арена» может быть передана региону к осени

сегодня, 15:04

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян на заседании правительства сообщил, что регион до 1 сентября 2019 года может получить в собственность стадион «Ростов-Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Что касается самого стадиона, конечный срок 1 июля, до которого Минспорт должен рассчитаться со всеми подрядчиками, закрыть все акты работ, после чего должны сформировать документацию для передачи. Также должны разработать механизм, как будет передан договор на обеспечение жизнедеятельности стадиона без изменения поставщика услуг. Если это сделают до 1 июля, то до 1 сентября мы стадион примем в собственность.

Ранее сообщалось, что содержание стадиона «Ростов-Арена» обойдется в 309 млн рублей в год.