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«Ростов-Арена» может быть передана региону к осени

сегодня, 15:04

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян на заседании правительства сообщил, что регион до 1 сентября 2019 года может получить в собственность стадион «Ростов-Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Что касается самого стадиона, конечный срок 1 июля, до которого Минспорт должен рассчитаться со всеми подрядчиками, закрыть все акты работ, после чего должны сформировать документацию для передачи. Также должны разработать механизм, как будет передан договор на обеспечение жизнедеятельности стадиона без изменения поставщика услуг. Если это сделают до 1 июля, то до 1 сентября мы стадион примем в собственность.

Ранее сообщалось, что содержание стадиона «Ростов-Арена» обойдется в 309 млн рублей в год.

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Все комментарии
oncha
oncha
   190 / 837
сегодня в 18:22
Лишняя обуза городу, обслуживание обойдется в круглую сумму.
Anisovich
Anisovich
   57 / 837
сегодня в 17:56
Скоро опять будут играть на старых дешевых стадионах, а эти зарастут. Их и под рынки уже не отдашь, в стране торговать нечем.
Aris
Aris
   679 / 837
сегодня в 17:29
Стадионы построили!? А теперь они никому не нужны! Никто не имеет столько золотого запаса, чтобы содержать эту инфраструктуру. Нижний, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов, Сочи, Калининград ……???? Осталось 3 арены, которые еще влачат свое существование....
cska plus
cska plus
   3 / 837
сегодня в 16:20
А регион скажет, что у них денег нет на содержание и давайте превратим его в колхозный рынок.
parallels
parallels
   5 / 837
сегодня в 15:19
не слышу визгов по поводу того, что стадион, построенный в том числе и за счёт тарасовских бабушек, будет передан региону, который отдаст его ростову за рубль. и по поводу всех аналогичных арен тоже что-то визгов нет.
oncha
oncha
   190 / 837
сегодня в 15:05
Не будет нужна региону, как и его пердивный ростов.
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