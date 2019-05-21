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«Екатеринбург-Арену» планируют передать во владение региона до конца года

сегодня, 11:25

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что стадион «Екатеринбург-Арена» планируется передать из федеральной собственности в региональную до конца 2019 года.

Мы сейчас в процедуре передачи. Я думаю, что до конца года мы эту передачу завершим. Это пока не наше имущество.

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Все комментарии
311
311
   67 / 845
сегодня в 14:31
Куйвашев снесет стадион и построит храм!)
Nimbles
Nimbles
   32 / 845
сегодня в 12:40
Стадионов настроили, а содержать некому.
beefs
beefs
   171 / 845
сегодня в 11:38
а регион сможет его содержать?
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 11:37
Регион устроит там вещевой рынок
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 845
сегодня в 11:36
LOpp
Сегодня 11:27
стадион "Крестовский" быстро передали за 1 рубль в год, а тут сиcьkи мнут

А стадион во Львiве за сколько передали? Тебе, как гражданину укроины и любителя свиней должно быть известно.
LOpp
LOpp
   16 / 845
сегодня в 11:27
стадион "Крестовский" быстро передали за 1 рубль в год, а тут сиcьkи мнут
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