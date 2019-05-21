«Екатеринбург-Арену» планируют передать во владение региона до конца года

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что стадион «Екатеринбург-Арена» планируется передать из федеральной собственности в региональную до конца 2019 года.

Мы сейчас в процедуре передачи. Я думаю, что до конца года мы эту передачу завершим. Это пока не наше имущество.