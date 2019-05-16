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Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей

16 мая 2019, 13:18

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков заявил, что поле Центрального стадиона «Динамо»​ имени Льва Яшина допущено к проведению матчей РПЛ.

Комиссия вынесла решение, что 26 мая «Динамо» сыграет на своем новом стадионе. Это точно.

Поле в удовлетворительном состоянии. Единственное, надо уплотниться самому газону.

Форм-мажор? Если война начнется, отмена матча или снег пойдет. 

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Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
17 мая в 01:58
Неужели свершилось.
Vladimir808
Vladimir808 ответил EAGuar As
   209 / 840
16 мая в 15:07
Значит Арсенал там сыграет .
Не повезло Арсеналу.)
Динамо победит!!!
la_masia
la_masia
   106 / 840
16 мая в 14:17
Говорят подписали мирный договор с кротами, которые там накопали кочки.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
16 мая в 13:46
Ну наконец то!!! Всегда радуюсь когда строят стадионы и команды встречаются на таких красавцах!!!
ermak6848
ermak6848
   176 / 840
16 мая в 13:43
своё и в Африке своё...
Успехов и Побед на этом стадионе землякам московскому фк" ДИНАМО " !!!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
16 мая в 13:38
Значит Арсенал там сыграет .
handreb
handreb
   67 / 840
16 мая в 13:19
Химки в трансе.
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