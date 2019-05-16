Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков заявил, что поле Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина допущено к проведению матчей РПЛ.
Комиссия вынесла решение, что 26 мая «Динамо» сыграет на своем новом стадионе. Это точно.
Поле в удовлетворительном состоянии. Единственное, надо уплотниться самому газону.
Форм-мажор? Если война начнется, отмена матча или снег пойдет.
Динамо победит!!!
Динамо победит!!!
Успехов и Побед на этом стадионе землякам московскому фк" ДИНАМО " !!!
Успехов и Побед на этом стадионе землякам московскому фк" ДИНАМО " !!!