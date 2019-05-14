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СМИ: Матч «Динамо» - «Арсенал» пройдет на «ВТБ Арене»

14 мая 2019, 20:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал26.05.2019 в 14:00 Не начался

По данным СМИ, матч 30-го тура чемпионата России «Динамо» - «Арсенал» пройдет на новой арене «бело-голубых». Ситуацию прокомментировал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Сегодня на рабочем совещании Александр Зорков, глава комиссии по сертификации стадионов, докладывал о состоянии поля на арене в Петровском парке.

На 90 процентов газон готов, приводятся в порядок системы контроля доступа зрителей на арену. Надеемся, что матч состоится 26 мая на арене «Динамо» – лига это решение поддержит.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   57 / 840
15 мая в 17:48
Ну Николай Ты бы еще ледниковый период вспомнил)))
Так и достижения у Динамо были только в те времена ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил moralesoul
   298 / 840
15 мая в 10:49
о, кайф, хочу пойти.. где билеты брать, кто знает?
Звони в НКВД ! ))
Союзник противников
Союзник противников ответил ПерекатиПоле
   25 / 840
15 мая в 10:23
Д-мо же вроде планировало в ФНЛ на новой арене начать выступать. А Зенит благосклонно согласился официально открыть им стадик игрой за Суперкубок.
Сколько там раз блестящий питерский стадион "за рупь"перекладывал газон?
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
15 мая в 10:22
Но это опять не точно...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   50 / 840
15 мая в 08:52
Д-мо же вроде планировало в ФНЛ на новой арене начать выступать. А Зенит благосклонно согласился официально открыть им стадик игрой за Суперкубок.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
15 мая в 08:44
Победы Арсеналу.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
15 мая в 08:32
Не дай бог кто-нибудь ногу повредит!
nikoladolgov
nikoladolgov
   315 / 840
15 мая в 08:30
Не может быть !
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 05:27
Неужели...
CSKA2012
CSKA2012
   314 / 840
15 мая в 04:38
Чего уж торопится... открыть стадион можно было летом с командой нормальной , а официальный матч начали уже с нового сезона. Толку то открывать стадион в последнем туре чемпионата))
ОПС
ОПС
   219 / 840
15 мая в 04:17
Победы Динамо на новой арене!
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 04:04
Хоть закроют сезон дома.
gentlewolf
gentlewolf ответил Nikola45
   310 / 840
15 мая в 02:36
Честно скажу! После Блокадных карточек желаю только одного для Динамо, похороны! И на историю с КГБ которое забирало и заставляло играть за ментовский клуб мне наплевать! Совести у болельщиков этого клуба как не было так и не будет!
Эй, болтун! Где же твои фотки якобы "блокадных крыс"?
gentlewolf
gentlewolf ответил шацк
   310 / 840
15 мая в 02:33
Так себе матч открытия... по мне так лучше следующий сезон начали на новом/старом, а то как бы в "лужу не сесть" и не отправиться в ФНЛ с новым стадионом!
Этот матч никак не отправит. Минимум еще один понадобиться.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
15 мая в 02:22
давно пора
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
15 мая в 01:39
Хорошо, что еще одна арена приличная заработала.
Mangur
Mangur
   539 / 840
15 мая в 01:22
Давно пора
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик ответил шацк
   391 / 840
15 мая в 00:49
Так себе матч открытия... по мне так лучше следующий сезон начали на новом/старом, а то как бы в "лужу не сесть" и не отправиться в ФНЛ с новым стадионом!
хахаха
moralesoul
moralesoul
15 мая в 00:39
о, кайф, хочу пойти.. где билеты брать, кто знает?
МКС
МКС ответил Nikola45
   30 / 840
15 мая в 00:23
С тех пор когда это была одна организация до раздела на разные подразделения!
Ну Николай

Ты бы еще ледниковый период вспомнил)))
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
15 мая в 00:08
Победы Арсеналу .
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   378 / 840
15 мая в 00:06
Журналюги уже приписали матч на новом стадионе,хотя президент РФС сказал "надеемся" еще комиссия проверит стадион
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   378 / 840
15 мая в 00:05
Журналюги уже приписали матч на новом стадионе,хотя президент РФС сказал "надеемся" еще комиссия проверит стадион
kust07
kust07
   361 / 840
15 мая в 00:04
решили слить Арсенал,чтобы не дай Бог не попал в зону ЛЕ
kust07
kust07
   361 / 840
15 мая в 00:03
решили слить Арсенал,чтобы не дай Бог не попал в зону ЛЕ.лучше бы со Спартаком сыграли
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   378 / 840
15 мая в 00:03
Журналюги уже приписали матч на новом стадионе,хотя президент РФС сказал "надеемся" еще комиссия проверит стадион
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   57 / 840
14 мая в 23:37
Коля О чем ты С каких это пор Комитет вдруг стал дружен с ментами? За свой клуб в СССР заставляли играть исключительно ЦСКА
С тех пор когда это была одна организация до раздела на разные подразделения!
311
311
   73 / 840
14 мая в 23:23
Матч состоится на концертной площадке Динамо?)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил шацк
   9 / 840
14 мая в 23:16
Так себе матч открытия... по мне так лучше следующий сезон начали на новом/старом, а то как бы в "лужу не сесть" и не отправиться в ФНЛ с новым стадионом!
Правильное замечание.
Serg3.12
Serg3.12 ответил particular
   14 / 840
14 мая в 23:10
Как бы эта знаковая игра на новой Арене не стала победной для Арсенала..:)) Ни в коем случае не хочется наступать на твои надежды, но из вредности хочется успеха для туляков..:)) Привет, Серж!..:))
Привет, Андрей!)
Динамо очень неплохо выступает против команд, которые стараются его победить
Если память не изменяет, то ни одного дерби не провалили в этом сезоне
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