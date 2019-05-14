СМИ: Матч «Динамо» - «Арсенал» пройдет на «ВТБ Арене»

По данным СМИ, матч 30-го тура чемпионата России «Динамо» - «Арсенал» пройдет на новой арене «бело-голубых». Ситуацию прокомментировал президент РПЛ Сергей Прядкин.
Сегодня на рабочем совещании Александр Зорков, глава комиссии по сертификации стадионов, докладывал о состоянии поля на арене в Петровском парке.
На 90 процентов газон готов, приводятся в порядок системы контроля доступа зрителей на арену. Надеемся, что матч состоится 26 мая на арене «Динамо» – лига это решение поддержит.
Ты бы еще ледниковый период вспомнил)))
Ты бы еще ледниковый период вспомнил)))
Динамо очень неплохо выступает против команд, которые стараются его победить
Если память не изменяет, то ни одного дерби не провалили в этом сезоне
Динамо очень неплохо выступает против команд, которые стараются его победить
Если память не изменяет, то ни одного дерби не провалили в этом сезоне