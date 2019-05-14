СМИ: Матч «Динамо» - «Арсенал» пройдет на «ВТБ Арене»

По данным СМИ , матч 30-го тура чемпионата России «Динамо» - «Арсенал» пройдет на новой арене «бело-голубых». Ситуацию прокомментировал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Сегодня на рабочем совещании Александр Зорков, глава комиссии по сертификации стадионов, докладывал о состоянии поля на арене в Петровском парке.

На 90 процентов газон готов, приводятся в порядок системы контроля доступа зрителей на арену. Надеемся, что матч состоится 26 мая на арене «Динамо» – лига это решение поддержит.