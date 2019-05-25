Маркиньос: «Не знаю, что имел в виду Мбаппе, когда говорил о новом проекте»

Защитник ПСЖ Маркиньос прокомментировал реплику своего одноклубника Килиана Мбаппе, который несколько дней назад заявил, что может попробовать свои силы в другом месте.
Я не знаю, что он имел в виду. Полагаю, он говорил с руководством и главным тренером, но он не говорил с командой. Это был трудный сезон, и вам лучше спросить именно у Мбаппе, что он имел в виду.
Он один из наших ведущих футболистов, он молод, но в то же время несет ответственность за свои слова и действия.
ПСЖ на первом месте. Клуб всегда важнее отдельных футболистов. Игроки могут уйти, но клуб остается.