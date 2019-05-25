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Маркиньос: «Не знаю, что имел в виду Мбаппе, когда говорил о новом проекте»

сегодня, 17:39

Защитник ПСЖ Маркиньос прокомментировал реплику своего одноклубника Килиана Мбаппе, который несколько дней назад заявил, что может попробовать свои силы в другом месте.

Я не знаю, что он имел в виду. Полагаю, он говорил с руководством и главным тренером, но он не говорил с командой. Это был трудный сезон, и вам лучше спросить именно у Мбаппе, что он имел в виду.

Он один из наших ведущих футболистов, он молод, но в то же время несет ответственность за свои слова и действия.

ПСЖ на первом месте. Клуб всегда важнее отдельных футболистов. Игроки могут уйти, но клуб остается.

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Alex12357
Alex12357 ответил Neymar 10
   288 / 838
сегодня в 19:07
конечно важно чтобы он остался в команде , но если юный бегунок так хочет убежать в другой клуб то зачем его удерживать ? надо выставить достойный ценник за него и продав , попрощаться достойно ! хотя я всё же думаю что он просто устал от проблем внутри коллектива и хочет играть в спокойной обстановке . нужно утрясти все конфликты и разногласия оставшиеся с прошлых сезонов и идти дальше сметая всех на своем пути ! не верю я в тухлого но если он сможет наладить атмосферу в команде и поможет ее укрепить то в след сезоне у нас будут самые большие шансы на успех в ЛЧ !!! без травм , без конфликтов но с дисциплиной и верой в успех МЫ добьемся всего чего хотим и никакие дырявые буффоны и парэдасы нам не помешают ! ну и теперь когда лучший футболист мира - Неймар здоров наша атака больше не будет сиротой казанской как в этом сезоне ! и еще главное не забыть освежить оборонительные редуты и опорную зону но на это время есть и средства тоже .
ПСЖ-нужна середина и левый нападающий ,МБаппе не профессионал ,он не был в серъёзных передрязгах,в каких побывал Неймар ,МБаппе лентяй ,он не хочет работать в середине ,его позиция у штрафной и потом галопом к воротам -попал-не попал это другой вопрос ,вообще-то на его место бы Гризмана ,в полузащиту- Коутиньо,а в центре можно было бы попробовать Левандовского,была бы команда мечты!
Neymar 10
Neymar 10
   390 / 838
сегодня в 18:53
конечно важно чтобы он остался в команде , но если юный бегунок так хочет убежать в другой клуб то зачем его удерживать ? надо выставить достойный ценник за него и продав , попрощаться достойно ! хотя я всё же думаю что он просто устал от проблем внутри коллектива и хочет играть в спокойной обстановке . нужно утрясти все конфликты и разногласия оставшиеся с прошлых сезонов и идти дальше сметая всех на своем пути ! не верю я в тухлого но если он сможет наладить атмосферу в команде и поможет ее укрепить то в след сезоне у нас будут самые большие шансы на успех в ЛЧ !!! без травм , без конфликтов но с дисциплиной и верой в успех МЫ добьемся всего чего хотим и никакие дырявые буффоны и парэдасы нам не помешают ! ну и теперь когда лучший футболист мира - Неймар здоров наша атака больше не будет сиротой казанской как в этом сезоне ! и еще главное не забыть освежить оборонительные редуты и опорную зону но на это время есть и средства тоже .
Alex12357
Alex12357 ответил Danrog
   288 / 838
сегодня в 18:39
Сбежать хочет, но его не отпускают.
Ну вот прозрели ,а то МБаппе -пиар,пиар,пиар растущая звезда,ага мы видели эту звезду без Неймара-0 и это во Французском чемпионате ,а в ЛЧ и говорить нечего!!!
Danrog
Danrog
   120 / 838
сегодня в 18:06
Сбежать хочет, но его не отпускают.
Шишанутый
Шишанутый
   20 / 838
сегодня в 17:46
Мбапе этот если выделыватся будет осядет в дубле как Рабьо и через пару лет все о нем уже забудут. Раз подписал контракт то пусть отрабатывает и не балаболит по пусту! Видели его без Неймара и Кавани в матче с МЮ, ну полный ноль. Пусть тренеруется усерднее если хочет чего то еще в карере достичь! Рано парень снизил к себе требования, за звездился.
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