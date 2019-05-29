Папастатопулос: «Я здесь, чтобы обыграть „Челси“, и сделаю всё возможное»

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Челси».
Нам будет противостоять хорошая команда, не стоит думать об одном лишь Азаре. Мы с большим уважением относимся к сопернику, но должны сыграть в свой футбол.
Мы знаем, что, если в следующем сезоне мы хотим играть в Лиге чемпионов, нужно выигрывать этот матч. Это дополнительная мотивация для «Арсенала».
Я прибыл сюда, чтобы обыграть «Челси», и отдам все силы ради победы. Не хочу думать ни о чём плохом.
Нападающий «канониров» Алекс Ивоби отметил, что «Арсенал» хочет выиграть Лигу Европы ради Генриха Мхитаряна, который по соображениям безопасности не полетел на финал в Баку.