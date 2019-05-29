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Папастатопулос: «Я здесь, чтобы обыграть „Челси“, и сделаю всё возможное»

сегодня, 07:01
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Челси».

Нам будет противостоять хорошая команда, не стоит думать об одном лишь Азаре. Мы с большим уважением относимся к сопернику, но должны сыграть в свой футбол.

Мы знаем, что, если в следующем сезоне мы хотим играть в Лиге чемпионов, нужно выигрывать этот матч. Это дополнительная мотивация для «Арсенала».

Я прибыл сюда, чтобы обыграть «Челси», и отдам все силы ради победы. Не хочу думать ни о чём плохом.

Нападающий «канониров» Алекс Ивоби отметил, что «Арсенал» хочет выиграть Лигу Европы ради Генриха Мхитаряна, который по соображениям безопасности не полетел на финал в Баку.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   52 / 826
сегодня в 07:57
Челси правда тоже не в носу ковырять приехал.
КЭТиК
КЭТиК
   144 / 826
сегодня в 07:57
До титула рукой подать.
cska plus
cska plus
   6 / 826
сегодня в 07:03
Будем смотреть эту битву.
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