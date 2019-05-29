Папастатопулос: «Я здесь, чтобы обыграть „Челси“, и сделаю всё возможное»

Защитник «Арсенала» поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Челси».

Нам будет противостоять хорошая команда, не стоит думать об одном лишь Азаре. Мы с большим уважением относимся к сопернику, но должны сыграть в свой футбол.

Мы знаем, что, если в следующем сезоне мы хотим играть в Лиге чемпионов, нужно выигрывать этот матч. Это дополнительная мотивация для «Арсенала».

Я прибыл сюда, чтобы обыграть «Челси», и отдам все силы ради победы. Не хочу думать ни о чём плохом.