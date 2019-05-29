Эмери: «Надеюсь, в будущем встретимся с „Челси“ и в финале ЛЧ»

Главный тренер «Арсенала» дал комментарий в преддверии финала Лиги Европы против «Челси».

Мы заслужили сыграть в этом финале. Мы хорошо выступали на протяжении всего пути в ЛЕ .

В начале сезона мы поставили две цели: выиграть Лигу Европы и выйти в Лигу чемпионов через домашний чемпионат. Завтра [29 мая] мы можем достичь обе цели сразу. Прежде всего мы хотим насладиться этим матчем и продемонстрировать характер.

Я считаю, что этот турнир добился значительного прогресса, и за последние годы до финала доходили большие команды. Надеюсь, в будущем вывеска «Челси» - «Арсенал» украсит и финал Лиги чемпионов!