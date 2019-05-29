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Эмери: «Надеюсь, в будущем встретимся с „Челси“ и в финале ЛЧ»

сегодня, 03:31
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери дал комментарий в преддверии финала Лиги Европы против «Челси».

Мы заслужили сыграть в этом финале. Мы хорошо выступали на протяжении всего пути в ЛЕ

В начале сезона мы поставили две цели: выиграть Лигу Европы и выйти в Лигу чемпионов через домашний чемпионат. Завтра [29 мая] мы можем достичь обе цели сразу. Прежде всего мы хотим насладиться этим матчем и продемонстрировать характер. 

Я считаю, что этот турнир добился значительного прогресса, и за последние годы до финала доходили большие команды. Надеюсь, в будущем вывеска «Челси» - «Арсенал» украсит и финал Лиги чемпионов!

Голкипер «Арсенала» Петр Чех вчера выразил мнение, что «канонирам» не хватает того давления, которое вратарь испытывал в «Челси».

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