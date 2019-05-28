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Сарри: «Азару скучно на тренировках»

сегодня, 22:17
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:00 Не начался

Рулевой «Челси» Маурицио Сарри в преддверии финала Лиги Европы против «Арсенала» ответил на вопрос о том, каково это тренировать Эдена Азара.

Это удовольствие во время матчей, но проблема - на протяжении недели. Он талантлив. Иногда он скучает на тренировках, потому что занятия кажутся ему слишком простыми.

Эден - один из лучших игроков Европы и мира. Он может развиваться и дальше. Азар должен попытаться стать лучшим игроком Европы и мира. Думаю, ему это по силам.

Отметим, что для Азара завтрашняя встреча может стать последней в футболке «Челси».

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   51 / 826
сегодня в 23:05
Наверное, много получает.
112910315
112910315
   2 / 826
сегодня в 22:46
У хорошего тренера Азар на тренировках скучать не будет. Возможно, поэтому и уходит Азар в другой клуб, что у тренера Челси ему скучно на тренировках. Он хочет развиваться, совершенствоваться, но вряд ли это возможно на скучных, простых тренировках.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 826
сегодня в 22:29
Что долго он пытается стать лучшим, а ведь зимой 29 стукнет?!?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   287 / 826
сегодня в 22:27
Пригласите клоуна ,развеселит мальчишку
cevin cigan
cevin cigan
   55 / 826
сегодня в 22:26
Да отпустите парня нам.....РЕАЛ МАДРИД!!!!!!!!!!!!!!!
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