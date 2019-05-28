Сарри: «Азару скучно на тренировках»

Рулевой «Челси» в преддверии финала Лиги Европы против «Арсенала» ответил на вопрос о том, каково это тренировать .

Это удовольствие во время матчей, но проблема - на протяжении недели. Он талантлив. Иногда он скучает на тренировках, потому что занятия кажутся ему слишком простыми.

Эден - один из лучших игроков Европы и мира. Он может развиваться и дальше. Азар должен попытаться стать лучшим игроком Европы и мира. Думаю, ему это по силам.