Сарри: «Азару скучно на тренировках»

Рулевой «Челси» Маурицио Сарри в преддверии финала Лиги Европы против «Арсенала» ответил на вопрос о том, каково это тренировать Эдена Азара.
Это удовольствие во время матчей, но проблема - на протяжении недели. Он талантлив. Иногда он скучает на тренировках, потому что занятия кажутся ему слишком простыми.
Эден - один из лучших игроков Европы и мира. Он может развиваться и дальше. Азар должен попытаться стать лучшим игроком Европы и мира. Думаю, ему это по силам.
Отметим, что для Азара завтрашняя встреча может стать последней в футболке «Челси».