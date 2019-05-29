Джака: «Хотим помочь Эмери выиграть 4-й кубок Лиги Европы»

Полузащитник «Арсенала» поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Челси».

Мы находимся здесь [в Баку] с вечера субботы. Не уверен, что это даёт нам преимущество над «Челси», который прилетел позже, но мы очень хорошо себя чувствуем и готовы к игре.

Мы хотим помочь Эмери завоевать 4-й кубок [Лиги Европы]. Ом многое рассказал нам о своём опыте предыдущих финалов, но это останется между нами.

Это наш второй сезон подряд в Лиге Европы, но такой клуб, как «Арсенал», должен играть в Лиге чемпионов. Мне казалось, что мы заслуживаем финишировать в топ-4, нам это не удалось, но теперь есть ещё один шанс [выйти в ЛЧ ].

В этом сезоне мы испытывали проблемы с игрой на выезде. Это помешало нам попасть в первую четвёрку, но в матчах с «Валенсией» и «Наполи» мы показали, что способны [побеждать на выезде]. Но финал – это не гостевая игра.