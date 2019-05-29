Клопп: «Пеп говорит, что АПЛ важнее ЛЧ, потому что не выходит в финал»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал слова наставника «Манчестер Сити» о том, что «золото» АПЛ имеет большее значение, чем победа в Лиге чемпионов.

Победа в АПЛ важнее для Гвардиолы, потому что последнее время его не было в финале Лиги чемпионов.

Не поймите меня неправильно, все мы знаем, что он лучший тренер в мире и заслуживает всяческих похвал.