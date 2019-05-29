Клопп: «Пеп говорит, что АПЛ важнее ЛЧ, потому что не выходит в финал»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что «золото» АПЛ имеет большее значение, чем победа в Лиге чемпионов.
Победа в АПЛ важнее для Гвардиолы, потому что последнее время его не было в финале Лиги чемпионов.
Не поймите меня неправильно, все мы знаем, что он лучший тренер в мире и заслуживает всяческих похвал.
Я говорю, что Лига чемпионов важнее, потому что я всё ещё могу её выиграть, а победу в АПЛ мы уже упустили, так как их команда лучше. Но я считаю, что мы провели этот сезон сильнее.
Предстоящий матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» станет для Клоппа третьим финалом Лиги чемпионов в его тренерской карьере и может принести ему первую победу в этом турнире. Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что Клоппу будет очень обидно потерпеть третье поражение в финале ЛЧ.
Клопп реально круче. Не для тебя, но для многих людей.
Клопп реально круче. Не для тебя, но для многих людей.