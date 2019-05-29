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Клопп: «Пеп говорит, что АПЛ важнее ЛЧ, потому что не выходит в финал»

сегодня, 06:48

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что «золото» АПЛ имеет большее значение, чем победа в Лиге чемпионов.

Победа в АПЛ важнее для Гвардиолы, потому что последнее время его не было в финале Лиги чемпионов.

Не поймите меня неправильно, все мы знаем, что он лучший тренер в мире и заслуживает всяческих похвал.

Я говорю, что Лига чемпионов важнее, потому что я всё ещё могу её выиграть, а победу в АПЛ мы уже упустили, так как их команда лучше. Но я считаю, что мы провели этот сезон сильнее.

Предстоящий матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» станет для Клоппа третьим финалом Лиги чемпионов в его тренерской карьере и может принести ему первую победу в этом турнире. Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что Клоппу будет очень обидно потерпеть третье поражение в финале ЛЧ.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher ответил 3ton
   242 / 826
сегодня в 07:03
У Пепа есть ЛЧ , а у тебя одни поражения 😏
У Пепа в первую очередь всегда был ресурс. Месси с Барсой, непобедимая Бавария, деньги МанСити.

Клопп реально круче. Не для тебя, но для многих людей.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   329 / 826
сегодня в 06:57
Конечно , в принципе лицемерие Гвардиоле свойственно
STVA 1
STVA 1
   53 / 826
сегодня в 06:53
У Пепа теперь вот такой приоритет , но скорее Клопп прав .
cska plus
cska plus
   6 / 826
сегодня в 06:52
Как будто фриц уже выиграл ЛЧ, подождём и посмотрим как куры заклюют колбасню.
3ton
3ton
   204 / 826
сегодня в 06:51
У Пепа есть ЛЧ , а у тебя одни поражения 😏
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