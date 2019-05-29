Эмери: «Каждая тренировка должна показывать характер»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о тренировочном процессе своей команды.
Каждую тренировку очень важно готовить тактически, стратегически и психологически. Каждая тренировка должна показывать характер. Я много побуждаю игроков к чему-либо. Это помогает им, дает мотивацию. Это же касается и матчей. Это мой главный способ повлиять на футболиста.
Когда я проигрываю, например, я очень злюсь. Лучшие конкурентоспособные игроки злятся, когда они проигрывают.
Ранее Эмери признался, что встречался с Арсеном Венгером.