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Обама прокомментировал неудачи Месси со сборной Аргентины

сегодня, 11:44

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси в сборной Аргентины.

Даже тем людям, которых мы считаем гениями, приходится работать с остальными и разрабатывать свой стиль. У сборной Аргентины, несмотря на наличие Месси, есть проблемы с победой на чемпионате мира.

Мой совет молодежи заключается в следующем: немногие люди могут достичь больших успехов в одиночку.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 824
сегодня в 12:30
Негр гному дал совет.
95-shishani-95
95-shishani-95
   268 / 824
сегодня в 11:56
Какое отношение имеет этот 14ок к сборной Аргентины?
Неужели это по его настоянию меська получал левейшие ЗМ???))
Gelious
Gelious
   152 / 824
сегодня в 11:56
Говорят, если стоять в финалах на месте, то еще сложнее выиграть.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил severnyj84
   300 / 824
сегодня в 11:55
Обама тоже в футболе стал разбираться, может быть, его спонсором вместо фердуна в спартак назначат.
В успехе он только разбирается)
severnyj84
severnyj84
   20 / 824
сегодня в 11:45
Обама тоже в футболе стал разбираться, может быть, его спонсором вместо фердуна в спартак назначат.
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