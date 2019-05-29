Обама прокомментировал неудачи Месси со сборной Аргентины

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси в сборной Аргентины.
Даже тем людям, которых мы считаем гениями, приходится работать с остальными и разрабатывать свой стиль. У сборной Аргентины, несмотря на наличие Месси, есть проблемы с победой на чемпионате мира.
Мой совет молодежи заключается в следующем: немногие люди могут достичь больших успехов в одиночку.
Неужели это по его настоянию меська получал левейшие ЗМ???))
Неужели это по его настоянию меська получал левейшие ЗМ???))