Обама прокомментировал неудачи Месси со сборной Аргентины

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал игру нападающего в сборной Аргентины.

Даже тем людям, которых мы считаем гениями, приходится работать с остальными и разрабатывать свой стиль. У сборной Аргентины, несмотря на наличие Месси, есть проблемы с победой на чемпионате мира.

Мой совет молодежи заключается в следующем: немногие люди могут достичь больших успехов в одиночку.