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Газидис рассказал о новой системе работы «Милана»

сегодня, 11:27

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о новой системе работы итальянского клуба.

Волшебников, которые щелкают пальцами и открывают банку с деньгами, чтобы решить все проблемы, вы здесь не найдете. Тут было достаточно иллюзий и лжи. История невыполненных красивых обещаний окончена.

Мы намерены проложить «Милану» путь на вершину серьезным и реалистичным методом. Это не значит, что мы не можем мечтать. Это значит, что надо много работать, чтобы воплотить эти мечты. Есть три фундаментальных пункта:

1. Экономическая реорганизация. Чтобы получать прибыль и реинвестировать ее.
2. Повышение качества команды, возвращение на вершину итальянского и европейского футбола.
3. Поиск новых решений для стадиона, будь это «Сан Сиро» или новый стадион.

Ранее Газидис рассказал о следующем тренере «Милана».

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Bavaria_M
Bavaria_M
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сегодня в 11:39
Ну будем посмотреть, многое будет зависеть от того какой тренер придет
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