Газидис рассказал о новой системе работы «Милана»

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о новой системе работы итальянского клуба.

Волшебников, которые щелкают пальцами и открывают банку с деньгами, чтобы решить все проблемы, вы здесь не найдете. Тут было достаточно иллюзий и лжи. История невыполненных красивых обещаний окончена.

Мы намерены проложить «Милану» путь на вершину серьезным и реалистичным методом. Это не значит, что мы не можем мечтать. Это значит, что надо много работать, чтобы воплотить эти мечты. Есть три фундаментальных пункта:

1. Экономическая реорганизация. Чтобы получать прибыль и реинвестировать ее.

2. Повышение качества команды, возвращение на вершину итальянского и европейского футбола.

3. Поиск новых решений для стадиона, будь это «Сан Сиро» или новый стадион.