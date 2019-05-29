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Чех: «Победа в финале ЛЕ станет идеальным завершением карьеры»

сегодня, 11:22
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Челси», за который он также выступал долгие годы.

По итогам жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов мы оказались в разных частях турнирной сетки. Тогда я и начал думать: «Это грядет, это приближается». Это судьба. Надеюсь, мечта свершится, и в итоге я завершу все трофеем. Это станет идеальным окончанием карьеры.

Я доволен уровнем своей игры за 15 лет в Премьер-Лиге и 20-летней карьерой профессионального футболиста. Я задал высокий стандарт качества во всем, чем занимался, и делал так до последнего дня.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   61 / 824
сегодня в 12:31
Все таки Челси и шпоры выиграют.И может еще так быть что Чех станет виновником неудачи канониров
А Чеха я бы хотел видеть в Спартаке
Anisovich
Anisovich
   35 / 824
сегодня в 11:46
Удачи Чеху и Арсеналу!
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