Чех: «Победа в финале ЛЕ станет идеальным завершением карьеры»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Челси», за который он также выступал долгие годы.
По итогам жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов мы оказались в разных частях турнирной сетки. Тогда я и начал думать: «Это грядет, это приближается». Это судьба. Надеюсь, мечта свершится, и в итоге я завершу все трофеем. Это станет идеальным окончанием карьеры.
Я доволен уровнем своей игры за 15 лет в Премьер-Лиге и 20-летней карьерой профессионального футболиста. Я задал высокий стандарт качества во всем, чем занимался, и делал так до последнего дня.
А Чеха я бы хотел видеть в Спартаке
А Чеха я бы хотел видеть в Спартаке