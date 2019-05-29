Чех: «Победа в финале ЛЕ станет идеальным завершением карьеры»

По итогам жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов мы оказались в разных частях турнирной сетки. Тогда я и начал думать: «Это грядет, это приближается». Это судьба. Надеюсь, мечта свершится, и в итоге я завершу все трофеем. Это станет идеальным окончанием карьеры.

Я доволен уровнем своей игры за 15 лет в Премьер-Лиге и 20-летней карьерой профессионального футболиста. Я задал высокий стандарт качества во всем, чем занимался, и делал так до последнего дня.